Ante el secuestro de motos, Olmedo subrayó que "hay que entender que el casco salva vidas"

Mario Olmedo, titular de la Agencia de Seguridad Vial de Junín, visitó los estudios de TeleJunín para conversar sobre el tránsito en nuestra ciudad. Mediante una entrevista, comentó las próximas medidas a tomar, la planificación del área y la aplicación de multas en el casco urbano.

Sobre los accidentes, Olmedo manifestó que "pasa en todas las ciudades, porque la problemática está en todos lados. El problema es que somos argentinos, el poco respeto por las normas. Cuando vamos a otro país limítrofe, manejamos como se tiene que manejar, porque se respeta la norma". Y añadió: "acá nosotros tenemos ese problemita del no respeto. Porque si no, no tendríamos los ciento y pico de accidentes que tenemos mensualmente en las esquinas, porque ahí nadie respeta la derecha, que es la norma".

"La derecha es siempre la prioridad. Si van a juicio por algún siniestro, lo primero que van a objetar es que la derecha la tenía el otro vehículo. Tendríamos que detenernos a pensar: ¿Cuánto tiempo perdemos en frenar en una esquina y esperar a que pase en la otra? Nada. ¿Y qué evitamos? Evitamos a veces víctimas fatales o también lesiones graves", enfatizó.

Asimismo, el titular de tránsito local resaltó la importancia del casco. “Hay que entender que el casco salva vidas, es muy importante. En caso de no tener el casco, se lo detiene y se secuestra la moto hasta que compre uno. El motociclista tiene un plazo de 10 días para adquirir un casco, presentarse con la boleta y lograr la devolución de la moto", indicó.

Víctimas fatales

Al respecto Olmedo sostuvo que "venimos en una meseta, porque también tenemos que diferenciar lo que ocurre dentro del casco urbano. Nosotros lamentablemente tuvimos dos víctimas fatales. En el año 2022, tuvimos seis dentro de la planta urbana, el resto de las víctimas fueron en Avenida Circunvalación y Camino al Balneario. Y también tuvimos un alto índice en lo que son las Rutas Nacionales 7, 188 y 65, que son las rutas que están dentro del partido de Junín".

Aplicación de multas

Olmedo mencionó parte del trabajo que están realizando para continuar con la educación vial: "Las cámaras de foto-multas que están funcionando son las que están sobre Avenida San Martín, que no miden solamente velocidad, sino que mide la invasión de la senda peatonal en la detención y el cruce de semáforo en rojo".

"Aquellos que van con auto y que están con el teléfono se les hace multa. También estamos trabajando con las cámaras de seguridad", sostuvo Olmedo.

Por último, agradeció el trabajo realizado por la agrupación local de Estrellas Amarillas que "viene trabajando con nosotros. Estamos dando clases en las distintas colonias durante todo el verano", sostuvo.