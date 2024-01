Obras con fondos nacionales en la Región: paradas y con un futuro complicado e incierto

Luego de que el presidente de la Nación, Javier Milei, anunciara en los primeros días de su gestión que se frenaba la obra pública con la ya famosa frase “no hay plata”, los municipios de la Región comenzaron a analizar el futuro de las obras financiadas por el Gobierno nacional.

En el caso de Junín, existen varias obras en proceso con fondos nacionales que están en riesgo de continuidad. Desde la gestión municipal, según explicaron, se encuentran trabajando para dar continuidad a ciertas obras, tales como la travesía urbana de la Ruta Nacional 7, la finalización de la Terminal de Ómnibus y el paso bajo nivel de Rivadavia.

Respecto a este último, la presenta un avance del 30 por ciento, según confirmaron a Democracia fuentes vinculadas al proyecto, quienes agregaron que, si el Gobierno cumple en tiempo y forma con los desembolsos, los trabajos concluirían en febrero de 2025.

Con respecto a la reanudación de las tareas, después de las vacaciones del personal, se realizan algunos trabajos, pero vecinos y comerciantes damnificados por el corte del tránsito reclaman mayor celeridad y que se cumplan los plazos estipulados.

En este sentido, desde el municipio aseguraron que la empresa informó que a mediados de enero retomarán las actividades.

Además, algunas se frenaron durante el año pasado, como son los casos del nuevo edificio para el Jardín de Infantes del Barrio Almirante Brown, con un 55% de ejecución, y la puesta en valor del Teatro Italiano, con un 70% de ejecución, según informaron desde el municipio.

Igualmente, avanza a bajo ritmo la obra de las 149 viviendas del plan Procrear, que -si bien están muy avanzadas- las casas aún no fueron adjudicadas. En tal sentido, Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra de Junín, afirmó a Democracia que "algunas viviendas están terminadas en un 80 por ciento, esas tienen que seguir, sería una picardía que se pare".

También restan los reembolsos para ciertas obras ya ejecutadas “en el marco del Programa Argentina Hace, del gobierno anterior, el Municipio concretó las obras de pavimentación en Avenida La Plata y la intervención en el nodo Rivadavia en Avenida San Martín”, indicaron fuentes municipales.

Futuro incierto

Varios municipios se encuentran a la espera en un marco de total incertidumbre.

En el partido de Chacabuco, actualmente la única obra pública que tienen con fondos nacionales es la pavimentación de la Avenida Perón que se encuentra pre-adjudicada “en pausa y con futuro incierto”, según comentaron desde la gestión actual del intendente Darío Golía.

Lo mismo sucede en el partido de Leandro N. Alem, donde tenían en proceso el asfaltado de 19 cuadras en la ciudad de Vedia, que quedó paralizado y “no se sabe que va a pasar”, según expresaron desde el área de prensa de dicha jurisdicción. Este proyecto contemplaba la pavimentación de algunas cuadras de la Avenida 25 de Mayo, desde la Terminal de Ómnibus hasta el Club Atlanta y toda la calle Mitre.

Por su parte, en el partido de Lincoln, hay dos obras en ejecución desde 2023, que se encuentra paralizadas.

Se trata de la construcción del Centro de Desarrollo Infantil para la atención de primera infancia en la localidad de Roberts, cuyos trabajos preliminares comenzaron en septiembre, pero ahora la obra está neutralizada por falta de pago.

El monto presupuestado era $76.000.000 y había un plazo de finalización de cinco meses desde su inicio. El establecimiento se estaba construyendo en un terreno cedido por el municipio y con fondos del Gobierno Nacional.

En cuanto a la segunda obra, corresponde a un proyecto de urbanización del plan Procrear con 108 lotes, donde se estaba realizando un trabajo de nivelación, con financiamiento del Ministerio Nacional de Desarrollo Territorial y Hábitat. El proyecto se emplaza en un predio en el Acceso García Tuñón y, hasta ahora, se abrieron las calles y se estaban haciendo obras de cordón cuneta y desagües pluviales. Pero los trabajos se interrumpieron y no hay certezas acerca de su continuidad.

En el caso de General Arenales, aún no han acordado con Nación lo que respecta al futuro de las obras públicas y reina también la incertidumbre.

Viviendas en Pinto

Por su parte, “Freddy” Zavatarelli, el intendente de General Pinto en comunicación con Democracia, aseguró que actualmente “la obra pública con fondos nacionales está paralizada, todavía no puedo decir sí a razón de lo dispuesto por el presidente o porque desde navidad hasta enero, la obra se detiene por razones como vacaciones. Pero hay empresas que han retirado personal y hay despidos, así que parece que se avecina un momento crítico. Como municipio no tenemos los recursos para terminar esas obras. Terminamos las que con mucho esfuerzo fueron pagándonos hasta fin de año y otras quedarán en el camino”.

En 2021, comenzaron con el proyecto de construir 108 viviendas del Programa “Casa Propia” con el Ministerio de Hábitat y Vivienda de la Nación y 21 viviendas con el programa Solidaridad, impulsado por el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires. Estas 129 viviendas están casi terminadas y les faltan algunos detalles.

“Ahora está paralizada y teníamos planteado una nueva obra para llevar energía eléctrica a todo ese barrio y no prosperó. Estamos en tratativas con Eden para reflotarlo y así poder entregar las casas”, detalló Zavatarelli.

El barrio requería otras obras que debieron ser dadas de baja, como la realización de obras de cordón cuneta, el mejoramiento de veredas y alumbrado público. “Se licitaron y se cayó la licitación. Íbamos a licitar de vuelta, pero ahora está parado, no creo que se vuelva a arrancar con esa obra que es imprescindible para el barrio que ahora queda incompleto. Esto es insólito porque la inversión no alcanza al 5/6% de toda la inversión que se hizo. Habría que ver cuáles son los grises con respecto a la obra pública cero, porque esto es una situación anormal. Las viviendas están terminadas y falta una porción de la infraestructura para que las casas puedan ser entregadas”, aseveró Zavatarelli.

En relación al mismo tema, desde el distrito tienen actualmente 34 viviendas en construcción neutralizadas en Germania y 22 en Iriarte, ambos proyectos con fondos de la Provincia.

“Nos gustaría poder retomar en marzo, pero ya no depende de nosotros porque si Nación ajusta a la Provincia, ellos ajustan a los municipios”, enfatizó el intendente, quien además remarcó que este año debieron suspender los carnavales por falta de aporte de Nación. “Estamos en una época difícil que hay que encarar con creatividad y tratar de sostener los servicios que es lo principal en el municipio”, concluyó.

Rojas, a la espera

En el distrito de Rojas se encuentran a la espera para seguir avanzando en el desarrollo de distintas obras públicas con fondos de Nación. El secretario de Obras Públicas, Daniel Boyeras, aseguró que -hoy por hoy- el panorama es “incierto y complicado”.

“Estuvimos gestionando un conjunto de obras que lamentablemente no se llegaron a concretar. No tenemos obras iniciadas, si bien tenemos varios convenios, por distintas razones que tienen que ver con financiamiento y sobre todo con el tema de actualización de precios, las obras no han podido materializarse”, mencionó.

Entre las obras mencionadas se encuentra una para ejecutar el cierre de mallas de acueductos y una nueva perforación. “Hicimos la licitación y el trámite quedó en esa instancia.

También, una obra del Programa Argentina Hace de un desagüe pluvial, en el mismo estado. Estamos a la espera del convenio específico para el financiamiento que todavía no salió. Además, tenemos un contrato firmado para la construcción de un Centro de Desarrollo de Infancia en la misma condición, donde la empresa contratista no inició la obra.

Estamos a la espera de ver cómo se van a readecuar los precios y de efectivizar el pago del anticipo”, remarcó Boyeras.

Otro de los proyectos con Nación es la pavimentación de la Avenida Diego Trillo. “Tenemos todo presentado, pero estamos a la espera de la fuente de financiamiento”, mencionó el secretario de Obras Públicas. “En este nuevo escenario político hay mucha incertidumbre sobre cómo van a seguir los contratos que están firmados”, reflexionó.

Boyeras informó que, a pesar del panorama, desde el municipio van a tratar de terminar con las obras en ejecución, aunque “la parte financiera de los municipios se complejizó muchísimo, pero vamos a priorizar terminar con las obras”.

Entre las prioridades se encuentra asimismo la ampliación del hospital para la instalación de un tomógrafo, dicha iniciativa se desarrolló con fondos municipales, como la realización de viviendas municipales junto al Instituto de la Vivienda de la Provincia.

Ante el panorama incierto, “las expectativas son muy moderadas. Desde mi área tratamos de ordenar al máximo los proyectos en ejecución, tratamos de cerrar convenios y contratos, de que se terminen trabajos pendientes y poner toda la energía en eso. Entendemos que abrir fuentes de trabajo en este momento puede generar posibles conflictos futuros. Así que estamos a la espera de ver qué es lo que va a pasar”, finalizó el responsable de Obras Públicas de Rojas.

Obras que continúan

En el partido de Bragado, el Presupuesto 2024 presentado por el intendente Sergio Barenghi no proyectó obras en base a recursos nacionales, teniendo en cuenta los anuncios de recorte a la obra pública anunciado por el presidente Javier Milei.

No obstante, el actual jefe comunal recorrió días atrás la construcción de 50 viviendas que lleva a cabo Cáritas Diocesana, a través de un convenio con Nación y expresó su respaldo. "Aspiramos a continuar con este sistema, con la autoconstrucción de viviendas, para que cada vez más familias de Bragado puedan tener su vivienda y resolver este problema tan apremiante para nuestra comunidad", afirmó Barenghi.

De esta forma, el municipio bragadense aspira a que el proyecto siga en marcha.

La autovía 7, en serio riesgo

Tal como informó Democracia en su edición del pasado miércoles, las empresas constructoras de la autopista de Ruta 7 paralizaron los trabajos en la variante de Chacabuco y el tramo que va de esa ciudad hacia Carmen de Areco.

Cabe recordar que la obra de la variante de Chacabuco, de 23 kilómetros, había estado paralizada durante más de dos años, entre diciembre de 2018 y el 4 de enero de 2021. El proyecto consiste en la construcción de una autopista semiurbana, con dos carriles por mano, entre el Acceso Este a esa localidad vecina (km. 196) y el Acceso Oeste (km. 219), además de cinco puentes distribuidores.

Según informaron de Obras Públicas a Democracia, actualmente, la obra (que estuvo paralizada con el 8 por ciento) posee un avance de más del 75 por ciento y se estimaba que esté finalizada en el primer semestre del corriente año.

“Falta ejecutar una nueva carpeta asfáltica, los guardarrail flex beam, la demarcación, cartelería e iluminación”, informaron a Democracia desde Vialidad Nacional.

Por su parte, el tramo entre Chacabuco y Carmen de Areco comenzó a construirse a mediados del 2022, si bien había sido licitado en 2016, pero las máquinas nunca habían iniciado las labores y había quedado olvidado.

Es el más extenso y consiste en obras de arte menores y ampliaciones de obras de arte existentes, la construcción de ocho distribuidores, la cimentación de dos puentes sobre arroyo Lamela y sobre arroyo Ranchos, la demarcación horizontal, la señalización vertical y la iluminación de los intercambiadores mencionados.

Antes de su paralización, se había intervenido cerca de la mitad en poco más de un año. Según habían informado de Vialidad, se trabajaba en el movimiento de suelo para los terraplenes a la altura del kilómetro 180. Además, se ejecutaban las bases de la calzada y el hormigón en plateas, tabiques y losas de las alcantarillas a lo largo del tramo de 55 kilómetros.