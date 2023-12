Continúan los operativos preventivos y de ordenamiento del tránsito en Junín

Se están llevando adelante operativos preventivos y de ordenamiento del tránsito en Junín a través de la coordinación del municipio y distintas fuerzas. De esta manera, como fruto de ese trabajo ya son más de 100 las motos secuestradas por infringir distintas normativas vigentes en los últimos 45 días.



“Esto tiene que ver con el plan de ordenamiento del tránsito y la necesidad de llevar tranquilidad a nuestros vecinos, ya hemos compactado más de 350 caños de escape antirreglamentarios, fruto de un trabajo constante y permanente de la AMSV con la policía bonaerense", había expresado el Intendente Petrecca respecto de la utilización de caños de escape antirreglamentarios.



También y en relación a las picadas ilegales, había asegurado que "están totalmente prohibidas y seremos implacables en este sentido, principalmente porque representan un serio riesgo para quienes participan y para terceros, además de la molestia que generan”.





Vale recordar que también desde el Municipio se implementan otras acciones, como se dijo, con el claro objetivo de reordenar el tránsito y llevar tranquilidad en distintos sectores de la ciudad. Una de esas acciones tiene que ver con la implementación de un sistema de multas en la ciudad a partir del monitoreo y la videovigilancia, con las más de 500 cámaras existentes, que están habilitadas para la detección de infracciones a la Ley de Tránsito y aplicar la sanción mediante las fotomultas.



“El fin que tiene el Municipio con esto no es la recaudación, sino que todos cumplamos con las normas y respetemos al otro y principalmente, preservar la vida de los juninenses, por lo cual todo lo recaudado estará dirigido a financiar el sistema de emergencias médicas y el SAME, como también a la infraestructura vial y subsidiar el transporte público”, afirmó el intendente Petrecca.



Para finalizar, desde la Agencia Municipal de Seguridad Vial recordaron que "hoy, todo nuestro trabajo está centrado en controlar el cumplimiento de las normas y combatir la ilegalidad de las picadas y uso de caños de escapes antirreglamentarios. También en reconocer a aquel vecino que sí cumple con las normas de tránsito con el que no, por eso se puede ver que en los diferentes operativos aquellas personas que circulen en motos y utilicen casco no son demorados, para concentrarnos solamente en quienes no hagan uso del mismo porque lo primordial en todo esto es cuidar y proteger la vida de cada juninense”.