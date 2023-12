Más de 500 alumnos participaron de los cursos de la Escuela de Innovación y Tecnología

Con el propósito de fomentar el crecimiento tecnológico y generar oportunidades de desarrollo en la región, los primeros cursos virtuales de Analista Funcional, Marketing Digital y Project Manager que se dictaron desde el Gobierno de Junín convocaron a más de 500 personas. Los participantes que asistieron al Coworking se mostraron muy contentos con la posibilidad de formarse.





Al respecto del encuentro, Juan Pablo Giménez, coordinador del Coworking Municipal, remarcó la importancia de cerrar el año con una jornada presencial y dijo: “Esto fue una iniciativa muy importante, sobre todo para que los alumnos se conozcan un poco, ya que las cursadas fueron virtuales, aunque las puertas del Coworking siempre están abiertas para que puedan venir a usar las instalaciones”.



“La idea apuntó a juntar las distintas carreras que se brindaron este año, que son Analista Funcional, Marketing Digital y Project Manager, para que puedan conocerse entre ellos, poder generar contactos y también posicionar al lugar del Coworking, para que puedan disfrutar de las instalaciones y los servicios para trabajar y empezar proyectos entre ellos y ofrecerlos al mercado, estamos muy contentos con los resultados”, afirmó.



Seguidamente, Walter Petrecca, representante de la Escuela de Innovación y Tecnología del Gobierno de Junín, manifestó: “Esto es parte de un proceso, un plan estratégico del Intendente, un plan que nos marcó hace ya unos años, donde a partir de eso, se empezaron a hacer acciones que iban en distintas líneas, pero todo con un foco a aportar en el crecimiento de Junín en el orden de lo que es ciudad de tecnología, ciudad de conocimiento”.



A su vez, señaló que “a raíz de esto se fueron haciendo distintos trabajos que apuntaban a aportar en el proyecto, se trabajó en la Escuela de Robótica con los más chicos, en los Nodos Digitales con los adultos mayores y personas que pudieron hacer sus primeros pasos en la tecnología, y ahora llegó el momento de quienes estuvieron capacitándose en la Escuela Municipal de Tecnología e Innovación, donde se brindaron distintos cursos a nivel profesional altísimo, que compiten con cualquiera de las escuelas a nivel mundial que hay en el mercado”.



“Los integrantes de esta primera camada, este primer nivel de desarrollo que llegó de la escuela, se muestran realmente muy conformes y contentos, es una alegría enorme saber esto porque ya se empieza a ver plasmado todo el trabajo que está realizando desde hace un tiempo y eso se ve hoy en este cierre con quienes pudieron egresar de estos cursos”, indicó Petrecca.



Para cerrar, destacó: “Estamos en un espacio de coworking, un lugar que fomenta el trabajo comunitario de lo que tiene con la industria del conocimiento, donde todos los vecinos pueden venir y trabajar y compartir anécdotas y encontrar nuevas oportunidades de desarrollo, estamos muy contentos, es un trabajo muy grande que se llevó a cabo y cumplió su función, era el objetivo de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología, seguiremos trabajando y viendo los resultados, pensaremos en nuevos desafíos".



Por último, Francisco Aguilera, profesor e integrante de la Escuela de Innovación y Tecnología, se refirió a un balance de los primeros cursos y dijo: “La verdad que las expectativas fueron las mejores y afirmó que las hemos superado ampliamente, no solamente por la concurrencia que tenemos hoy acá, sino la que hemos tenido durante todos estos meses en el Coworking y en materia de inscripciones también, se superó ampliamente el cupo de becas que nos habíamos planteado”.



“Como primera experiencia fue más que gratificante por el nivel que hemos encontrado, no solamente de vecinos y vecinas que ya venían trabajando en la industria del conocimiento, sino de personas que tuvieron sus primeras experiencias y hoy la están volcando en su lugar de trabajo o adquirieron destreza para comenzar a desarrollar otro tipo de emprendimientos, es una satisfacción enorme”, reafirmó.



Para finalizar, el profesional en tecnología, hizo hincapié en el año entrante y subrayó: “Estamos muy ilusionados por lo que vendrá, tenemos un 2024 por delante muy interesante en materia de formación, de continuo aprendizaje y sobre todo de mucho contacto entre diferentes profesiones que hacen surgir proyectos por demás de interesantes, vamos a trabajar para seguir generando un Junin con oportunidades”.



Los estudiantes de los diferentes cursos brindados, se mostraron agradecidos por la posibilidad de acceder a una formación profesional de manera gratuita y valoraron el nivel académico. “La verdad que la oportunidad que nos dio el Municipio para poder actualizarnos fue más que fructífera, esto nos sirve para estar más activos en toda la era que se viene o que ya estábamos atravesando, además genera muchas oportunidades laborales que hoy en día no tendríamos acceso si no fuera por estos cursos”, afirmó Diego, alumno de Marketing Digital.



En continuidad, Magdalena, otra de las alumnas de Marketing Digital, indicó que “siento mucha alegría por haber culminado el curso, esto es un valor agregado que está buenísimo para aplicar en la empresa familiar que llevamos adelante”.



“Las redes sociales de mi emprendimiento venían cuesta abajo, estoy muy agradecida de haber aprendido tanto, voy aplicando todo y me dio un montón de resultados, además hacerlo desde mi casa fue muy posibilitante, ya se lo recomendé a un montón de personas”, declaró Gisela.



Por otro lado, Miguel, alumno del curso de Project Manager, expresó que “este curso lo tomé para sumar una experiencia más y herramientas nuevas a mi profesión, y sobre todo para generar otra mirada y otras alternativas a las tendencias de mi carrera”.