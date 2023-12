Asumió Petrecca y prometió gestionar para que “continúen todas las obras”

El intendente Pablo Petrecca asumió, ayer, su tercer mandato al frente del municipio de Junín y puso el acento en la continuidad de las obras en marcha en la ciudad, al tiempo que advirtió que el presidente electo, Javier Milei, recibirá “una de las peores herencias de la historia argentina”.

“A partir del lunes (mañana), mi compromiso es gestionar y golpear todas las puertas necesarias para que continúen las obras en marcha y que haya más, con el acompañamiento de los gobiernos provincial y nacional, como corresponde y como debe ser, sin discriminación y con mayor autonomía local. Es fundamental que Junín sea una ciudad más autónoma".

El acto se desarrolló en las puertas del palacio municipal y participaron dirigentes, representantes de la comunidad y vecinos, a quienes les agradeció el apoyo, acompañamiento y trabajo conjunto. En su discurso repasó los principales logros de su gestión y trazó los lineamientos de su próximo gobierno.

"Gracias a los legisladores y a los concejales por el trabajo en conjunto desde donde construimos esta visión colectiva de Junín y sobre todo agradecer a los que están en sus casas, a los verdaderos protagonistas de todas las transformaciones que hicimos: a los juninenses, quienes en octubre nuevamente expresaron en las urnas su apoyo. Quiero decirles que les agradezco y que haré valer su voto de confianza en cada momento hasta que finalice este último mandato", afirmó el alcalde de Pro.

“Hace 8 años, desde este mismo lugar, les hablé del comienzo de una nueva etapa. Una etapa de cambios. En 2015, éramos solo un equipo que soñaba con una ciudad mejor y ese sueño, en todo este tiempo, se convirtió en hechos concretos", puntualizó.

Repaso de la gestión

"Soñamos con vivir en un Junín más seguro y hoy la ciudad tiene más de 500 cámaras, un Centro de Monitoreo modelo y moderno y más de 9 mil luces led. Soñamos con vivir en un lugar que se pueda disfrutar y recuperamos muchos espacios públicos para la familia, nuevas plazas, polideportivos, circuitos de bicisendas y mejoras en los parques y espacios verdes", dijo.

"Soñamos con vivir en un Junín productivo y por eso impulsamos la Zona de Actividades Logísticas, dotamos de servicios y equipamos el parque industrial para que las empresas cuenten con todos los servicios necesarios y, en poco tiempo, se comenzará a construir uno nuevo. Soñamos con un Junín innovador y por eso creamos la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y Tecnología, e impulsamos distintos talleres, acercando la tecnología a grandes y chicos", agregó.

“En los momentos más duros que atravesamos, en materia sanitaria y económica, estuvimos ahí, acompañando a comerciantes que no podían abrir, a maestros para que pudieran dar clases, a pesar del Covid, pero también para hacer frente a la situación económica con créditos para emprendedores y distintos sectores", resaltó.

El transporte público y la integración de los pueblos también fueron dos de las políticas destacadas por el intendente de Junín. "Soñamos con integrar Junín e hicimos realidad el derecho de los juninenses para que volvieran a contar con un servicio tan importante como en transporte público de pasajeros, con colectivos que conectan distintos puntos de la ciudad", dijo.

Respecto de los pueblos del Partido, señaló: "Soñamos con hacer realidad una comunidad y logramos disminuir las diferencias entre el centro de la ciudad y los pueblos. Hoy cuentan con unidades de traslado y monitoreo permanente, volvimos a potenciar sus identidades, donde cada localidad tiene su fiesta y ni hablar de las obras que concretamos en cada uno de ellos".

"En 2015 también les hablé de un Junín más verde y pasamos de tener el basural a cielo abierto más grande de la provincia a un relleno sanitario, con una planta de reciclado. Soñamos con hacer realidad el sueño de la casa propia para los juninenses y creamos el Proyectar con el que cientos de familias pudieron acceder a su primer terreno, con todos los servicios, de manera transparente y equitativa. Así en todas las áreas: impulsamos una nueva planta de gas que llega a más de 10 mil familias, el Museo de Malvinas, el Hogar de Protección Integral", detalló.

“Nos han hecho un daño enorme”

"La situación en nuestro país es muy difícil, el presidente que asume mañana (por hoy) quizás se encuentre con una de las peores herencias de la historia argentina. Hace años que los argentinos arrastramos los mismos problemas y en los últimos años todos se agravaron", señaló Petrecca.

"Nos han hecho un daño enorme. A nosotros y a las generaciones que vienen. No es mi opinión, es lo que vemos todos cada vez que vamos al supermercado. Por eso, esta situación nos va a sugerir grandes esfuerzos y los tenemos que afrontar juntos, así como juntos afrontamos la pandemia y pudimos, con mucho esfuerzo, salir adelante, este nuevo escenario nos debe encontrar unidos", remarcó.

"El futuro nos tiene que encontrar juntos: instituciones, sociedades de fomentos, ONG, sociedades civiles e intermedias, iglesias, universidad, espalda con espalda, como lo sabemos hacer en los contextos de crisis; esto será vital para que podamos transitar el camino de la transformación en este contexto”, dijo.

“También quiero decirles a los integrantes del Concejo Deliberante que esta casa debe funcionar como ejemplo de diálogo y pedirles que estén a la altura de las demandas que vamos a tener en este periodo", aseveró.

Rumbo al bicentenario

"Para nosotros no es un periodo más. Esta gestión termina en el 2027, el mismo año que Junín cumple su bicentenario, por eso nos propusimos llegar a los 200 años marcando un norte, que es la construcción colectiva de toda la comunidad, allí donde se debaten los temas, la Junta Promotora, las instituciones, toda la comunidad", afirmó.

"Nos propusimos impulsar la economía del conocimiento, el mundo está avanzando a pasos agigantados y Junín puede adaptarse a los cambios de esta época, queremos llegar a los 200 años con un Junín con más oportunidades para todos. El bicentenario marca nuestra historia, pero principalmente marcará qué queremos ser y estoy convencido de que podemos ser el faro de nuestra región”, dijo.

"Este 10 de diciembre, se cumplen 40 años del retorno de la Democracia, Democracia a la que les propongo defender y seguir consolidando en cada acto. Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de Junín y es la continuación del camino que trazamos hace 8 años", remarcó.

Y amplió: "Los juninenses no eligieron un partido político en las urnas, eligieron una forma de vivir, eligieron los valores que nos unen: el trabajo, el esfuerzo, el no darse por vencido. No eligieron la ideología, eligieron el lugar donde quieren vivir y hacia donde vieron que vamos, un Junín más cercano, más seguro, un Junín más innovador, planificado, lejos de la improvisación, en definitiva, un Junín que da oportunidades a todos. Ese es nuestro compromiso, estoy seguro que en estos próximos cuatro años que vienen vamos a poder seguir convirtiendo sueños en hechos concretos".

El acto de asunción del intendente Pablo Petrecca, también sirvió para que fueran designados los delegados municipales electos tras la consulta popular llevada a cabo el pasado 5 de noviembre. En ese marco, recibieron sus decretos de designación, por Agustín Roca: Evelina Bustamante; por Morse: María Guillermina Sofía; por Saforcada: Juan Nápoli, en tanto, continuarán como delegados en Agustina: Leandro Mignacco y en Fortín Tiburcio: Darío De Francesco.

Otro emotivo momento se vivió cuando, para celebrar los 40 años ininterrumpidos de democracia, se brindó un reconocimiento a los ex intendente Abel Miguel y un homenaje póstumo a Mario Meoni, quien estuvo representado por su mujer, Laura Oliva, y sus hijos Felipe y Robertino. También participó su amigo Luciano Polo.