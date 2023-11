El fiscal Martín Laius advirtió sobre el crecimiento de casos de ciberdelitos

En diálogo con TeleJunín, el doctor Martín Laius, fiscal del área Ciberdelitos del Departamento Judicial Junín, se refirió a la prevención que puede adoptar la gente para no ser víctima del hackeo de su cuenta de whatsapp.

Según lo expuesto, lamentablemente se siguen multiplicando los casos. “Cada vez recibimos más casos por día a nuestro mail de denuncias o en la comisaría –dijo el doctor Laius- . Tratamos de prevenir a la gente. Tiene un efecto multiplicador esto de ir avisando de cada caso. Evidentemente no damos a basto para prevenir en Junín o en del Departamento Judicial donde somos 450 mil personas”.

El doctor Laius hizo referencia a las medidas de seguridad para prevenir el hackeo o la pérdida del whatsapp. “Cuando ya ocurre el hackeo o la pérdida del control de la cuenta, lo primero que nosotros recomendamos es que en el instante desinstalemos la aplicación del celular y la volvamos a instalar, porque hay veces que el que toma el control de nuestra cuenta tarda unos minutos en poder darle seguridad él mismo a la cuenta, entonces se puede recuperar rápidamente. Una vez que se recupera, que nos deja ingresar los seis dígitos que nos llega por SMS, ahí sí rápidamente tenemos que aplicar el doble factor de autenticación que es la que se da en dos pasos, con un código de seis dígitos que nosotros elegimos y le ponemos a la cuenta como una seguridad adicional”, detalló.

Respecto a avisar a los familiares y demás, el fiscal Laius manifestó: “Más allá de la pérdida del control de la cuenta, le decimos cómo la tiene que recuperar y cómo tiene que avisar porque muchas veces la gente dice ‘no tengo whatsapp, ¿cómo hago?’, se queda impactada por la pérdida del control de esa plataforma, entonces lo que podemos hacer es avisarle a todos los familiares, darle intervención a diarios digitales que tengan circulación en Junín o en otra ciudad, ponerlo en grupos de whatsapp a través de otro de sus contactos, usar Telegram que reconoce todos los contactos telefónicos que tengamos, con placas que armamos para decir que una persona determinada no tiene el control y que no va a ofrecer dólares para vender ni que va a pedir transferencia de dinero”.

Recuperar la cuenta

Entre los consejos está también mandar un mail a support@whatsapp.com y en el asunto colocar “teléfono robado/extraviado” señalando lo siguiente: “Por favor, desactivá mi cuenta +54 9 … y el numero de celular completo.

“Eso funciona si lo hacemos rápido y si son cuentas de comercio, de empresas, donde el peligro es mayor porque recibe un montón de transacciones y los hackeadores cuando se dan cuenta de que tiene el control de un comercio así aprovechan mucho”, advirtió.

El paso posterior es la verificación en dos pasos. “Si cuando se quiso recuperar la cuenta, lo desinstalamos y lo volvimos a instalar y no lo logramos y nos pide en ese momento un doble factor de autentificación es porque el hacker, el que tomó el control ya lo protegió con ese código”, apuntó para luego aconsejar que cuando se daba esta situación había que esperar siete días para poder recuperarlo. “Nosotros ayudamos a la persona a recuperar la cuenta así que eso no es un inconveniente hoy en día”, dijo.

El fiscal dio a conocer también el mail junin@mpba.gov.ar. “Ahí recibimos denuncias sobre este tipo de cosas, las 24 horas del día. No hace falta que a la persona le hayan depositado, le hayan transferido o que tenga muchos contactos, sino que lo pueden hacer y nosotros lo ayudamos a prevenir a todo el resto de su agenda para que nadie le deposite, nadie caiga en el engaño que genera eso”, apuntó.

Nuevas modalidades

Respecto a los avances, a las nuevas modalidades que se observan, el entrevistado dijo: “Nos hablan por nuestros apodos, miran como cómo nos tienen agendados, hablan, hacen algún diálogo inicial y después plantean alguna situación de emergencia y por ahí, cuando ven que son contactos asiduos o que tienen confianza, la persona no duda, ve la foto de perfil, no pide audio, no lo llama por teléfono y cae en el engaño”.

El fiscal manifestó que en las charlas que mantiene usualmente con colegas de la Justicia, especialistas en estos temas, reflexionó: “La conclusión es que no tenemos certeza de quién está del otro lado en esta relación digital entonces tenemos que tener ese disparador de alarma”.

Inteligencia artificial

El punto entonces es: ¿Hasta dónde se llegará con este tipo de delitos? El fiscal advirtió que siempre había nuevas modalidades. “Hay grupos de cibercrimen a nivel provincial que dependen del Departamento de Ciberdelito de la Procuración y compartimos mucha experiencia, y con otros referentes a nivel nacional también. Pero no podemos estar muy adelante”, dijo.

“Sí sabemos lo que va a venir, que irremediablemente tiene que ver con la inteligencia artificial, que ya ocurre en otros países donde además de mi foto de perfil va a llegar un audio con mi voz. Eso va a ser un gran drama. Por eso es necesario hoy, con lo que tenemos adentrarnos a este mundo digital y tomar las precauciones”, alertó.

Por lo expuesto, hay 80 mil casos por día de ciberdelitos en el mundo.

El otro tema que queda actualizar es la legislación ante el avance de este tipo de tecnologías. Al respecto, el doctor Laius manifestó que estaban en tratamiento modificaciones esenciales para “poder empezar a hablar de estas nuevas modalidades, sobre todo en cómo se hace para incorporar la evidencia digital, cómo se la secuestra, si están en servidores alojados en otro país y un montón de cuestiones jurídicas que necesita una reforma urgente”, dijo.