Comienzan el ciclo de charlas por la semana del emprendedor

Dentro del ciclo de charlas y las distintas actividades organizadas por el Gobierno de Junín para conmemorar esta semana, se encuentra la propuesta de cierre el viernes 24 a las 19hs con la premiación a emprendedores destacados y la disertación del reconocido asesor económico Rubén Granados. La cita será en el auditorio de la Secretaría de Desarrollo Económico (España 37) y los interesados en participar de cualquiera de las charlas deben inscribirse al 2364225199.



Al respecto, Angelina Tomasella, coordinadora del Club de Emprendedores, declaró que “a partir del miércoles 22 comenzamos con las actividades por la Semana del Emprendedor con un ciclo de charlas que ya está cargado en las redes sociales del club por si las quieren ver”, y detalló que “habrá dos charlas el miércoles, una el jueves 23 y el viernes 24 el cierre especial con la entrega de premio al emprendedor del año y la disertación especial de Rubén Granados”.





Con respecto a la premiación, Tomasella dijo que “es una iniciativa que coordinamos junto a Mundo PYME que es una consultora local, y las oficinas de Producción de Gral. Arenales y Lincoln con quienes trabajamos en equipo y a nivel regional”. Luego, señaló que “vamos a elegir a tres emprendedores destacados, con menciones especiales para quienes los ameriten y con la consiguiente entrega de premios”.



“También vamos a tener un after emprendedor pensado con la idea de compartir y charlar con emprendedores de otras ciudades, para que nos cuenten sus experiencias y promover este networking que nos ayude a tejer un poco más las redes dentro de la zona” afirmó la coordinadora y añadió: “Los interesados en participar se pueden inscribir por medio de WhatsApp al 2364225199 o por nuestras redes sociales con el link para la inscripción”.



En tanto, Rubén Granados, asesor económico y fundador del Instituto TLECO, manifestó: “La charla va a girar en torno a la mentalidad del emprendedor sobre cómo gestionar sus emociones en estas épocas en las que los emprendedores tienen una traba bastante grande ahí, y también ver la mejor manera de llevar a la acción sus proyectos. Además, se incluirá la parte financiera para saber cómo hay que administrarse y tener una relación saludable con el dinero para gestionar mejor sus emprendimientos”.



“Va a ser una charla bastante entretenida donde vamos a tocar tres o cuatro puntos importantes que el emprendedor tiene que tener en cuenta para tener resultados”, dijo Granados y agregó que “el evento comenzará a las 19 hs del viernes 24, con la premiación correspondiente a los emprendedores del año y la idea es que participen de esto también y los acompañen, para luego llevarse la charla y participar del after entre todos”.



Por último, el experto financiero valoró el trabajo desarrollado por el Club de Emprendedores al sostener que “venimos de hacer un evento de desarrollo personal y financiero hace poco tiempo, donde vino gente de todo el país y uno de los mayores apoyos que tuvimos fue por parte del Municipio y el Club de Emprendedores”.



Semana del Emprendedor 2023



-Miércoles 22

18:00 - Nerina El Kafu. Abogada

"Propiedad intelectual para emprendedores y pymes"



19:15 - Mariano Antoneda. Quoka Comunicación

"Aprendé a crear videos para vender en redes sociales".



-Jueves 23



19:30 - Ricardo De La Fuente

"Cómo calcular costos en contexto inflacionario"



-Viernes 24

19:00 - PREMIO AL EMPRENDEDOR DEL AÑO

Mundo Pyme / Oficina de Producción de Lincoln / Oficina de Producción de Arenales.

- Emprender en 2024 . Charla de Rubén Granados



20:30 - After Emprendedor

Un espacio de encuentro entre emprendedores para compartir y conversar.