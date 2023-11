Junín: conmemoró el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales

El tercer domingo de noviembre de cada año se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, así fue establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2005. En Junín el evento se adelantó por las elecciones y se realizó el sabádo en la plaza Eusebio Marcilla contó con la presencia de integrantes de Estrellas Amarillas, representantes de instituciones de la comunidad y funcionarios municipales.

Finalizado el acto, Mónica Rustici, integrante de Estrellas Amarillas, agradeció por el acto "y el apoyo permanente que nos dan para que podamos llevar adelante nuestra tarea. Nos han abierto la puerta y eso para nosotros es muy importante, además, habla del compromiso de esta gestión municipal en que tengamos un tránsito cada día más seguro".



"Por nuestra parte, vamos a seguir en esta lucha, tratando de evitar que las familias no sufran lo que sufrimos nosotros. Le pedimos por favor a todos que se cuiden, que cuiden a sus hijos, viene una época muy difícil como es la del verano, pero con solo cumplir unas simples normas, respetando al otro y principalmente a nosotros mismos, alcanzará para evitar un siniestro", remarcó Rustici.



Por último, la integrante de Estrellas Amarillas agradeció "a todo el equipo que me acompaña. Se están sumando cada vez más, lo que nos da fuerza para seguir en esta lucha, transformando el dolor en concientización, llegando a las escuelas, estando en la calle. En todos lados nos van a seguir viendo para seguir salvando vidas. Creo que lo estamos de a poquito logrando y recuerden siempre que en casa alguien nos espera".



En tanto, Mario Olmedo, Subsecretario de Control Ciudadano del Municipio, expresó: "Ha sido un acto muy emotivo, en el que acompañamos al grupo Estrellas Amarillas, grupo conformado por familiares de víctimas de siniestros viales. Quiero destacar y agradecer todo el trabajo que viene haciendo Estrellas Amarillas, participando activamente del Departamento de Educación Vial, día a día, tratando de concientizar a los vecinos".



"Ese trabajo lo realizan a través de las charlas que brindan desde el dolor de haber perdido a un ser querido, consideramos muy importante ese trabajo, seguir concientizando, seguir luchando día a día para que no tengamos que pintar ninguna estrella más", agregó.



El Subsecretario de Control Ciudadano agradeció por último "a Estrellas Amarillas, a Mónica, a Sandra y a todo el equipo que día a día va sumando más gente, víctimas del dolor por haber perdido un ser querido y que se suman para colaborar con esta noble tarea. Como se dijo en el acto, una vida que se salva es un logro, por eso vamos a seguir trabajando todos los días en la concientización para que no tengamos que lamentar más víctimas".





Concientización, controles, infraestructura vial y combate a las picadas ilegales



"Nuestro objetivo como Gobierno, pero también de los que integran el Foro Municipal de Seguridad Vial, el Departamento de Educación Vial y de muchas instituciones de la comunidad, es trabajar todos los días para tener un tránsito ordenado y para eso es necesario respetar las normas de tránsito, que se respete la prioridad del peatón, que no se estacione en lugares no permitidos, que se respeten las rampas para personas con discapacidad, que no se cruce un semáforo en rojo, que no se use el celular manejando un auto y que se circule en moto con casco", manifestó el Intendente Petrecca.



El Jefe Comunal agregó que "estas son infracciones de tránsito que lo que hacen es poner en riesgo la vida de quien infringe la normativa pero también de un tercero. Por eso, con esta medida lo que buscamos es ordenar el tránsito y sobre todas las cosas, cuidar la vida de los vecinos de Junín, ya sea que circulen como peatones o en auto, bicicleta, moto o cualquier otro medio".