Mazzutti dijo que hay dos modelos, “el del trabajo y los derechos o el de la motosierra”

“El 19 se define si queremos una democracia con educación pública, que respete las diversidades, o queremos una democracia negacionista, que no revalorice los derechos humanos, que fue tan importante en la vuelta de la democracia en el 83 con Raúl Alfonsín, con el juicio a las puntas militares”, expresó Lautaro Mazzutti en una entrevista por TeleJunín.

El jefe del bloque de concejales de Unión por la Patria también ocupó parte de la entrevista a explicar cuáles fueron los motivos de la crisis de abastecimiento de combustibles que afectó al país en los últimos días y –en ese contexto- destacó enfáticamente el rol que cumplió el ministro de Economía y candidato a presidente de su espacio, Sergio Massa.

- ¿Por qué se dio un faltante tan fuerte de combustibles?

- Esto es parte de los problemas que enfrenta la Argentina y que enfrenta el ministro Sergio Massa diariamente y que resuelve. Porque si algo quedó claro es que tenemos un ministro -que hoy es candidato también a presidente- que resuelve los problemas con firmeza, que se pone al frente. Hay varios factores, que él también explicó. Uno, la especulación pensando en que se venían futuros aumentos. Esto generó un aumento de stock inusual. A esto se suma un aumento del precio internacional y esto hace que las empresas petroleras exportasen más de lo que debían y no cuiden el mercado interno.

Esto generó en la gente angustia y salió a cargar nafta de una manera –en algunos casos, innecesaria- que provocó un aumento en la demanda de combustible. Fue un susto, que provocó estos días de sobresalto, pero que rápidamente el ministro se puso al frente, les dio un mensaje claro a las petroleras diciéndoles que, si no se normalizaba el abastecimiento, no se iba a exportar más petróleo. Y hoy no hay filas en las estaciones y está totalmente normalizado el abastecimiento.

- Pero, ¿cómo se explica esto en el país de Vaca Muerta?

- En los últimos años y en la actualidad hay récord de producción, esto que hablábamos de Vaca Muerta. Pero también hay momentos estacionales y falta todavía un desarrollo que el ministro Sergio Massa explica cuanto tiene oportunidad: falta un desarrollo industrial en torno al petróleo, que tiene que ver por supuesto con Vaca Muerta y con otras explotaciones que el país necesita. En estos días me han preguntado en la calle: ‘¿cómo si YPF es nacional tenemos este problema?’ y también fue explicado.

YPF produce pero a su vez le compra petróleo a empresas internacionales que son grandes jugadores en el mercado del combustible, y estas empresas son las que también exportan cuando lo creen conveniente, desprotegiendo -si no hay un Estado que regula, que esté encima- el mercado interno.

- Es claramente un tema complejo de entender para muchos ciudadanos…

- La realidad es que hay que solucionar el problema para quienes tienen la necesidad de cargar nafta ya sea para trabajar o para otras actividades. Y ahí estuvo el gobierno solucionando el problema.

- ¿Prevé que de aquí al balotaje pueden surgir cuestiones similares en otras áreas?

- Estamos acostumbrados a que los días previos a las elecciones haya movimientos especulativos que quieran influir en la decisión de los argentinos en cuanto a en qué país queremos estar. Porque lo que se juega aquí es muy importante y no para la dirigencia política: va a ser importante para los vecinos y las vecinas. Sergio (Massa) dice algo importante: que va a ser el presidente del trabajo y de los trabajadores, y él es consecuente con eso, porque no es que lo dice y no lo cumple.

- ¿Cómo o en qué se verifica que eso es así?

- Si tenemos en cuenta las últimas medidas que ha tomado, como la de quitarle la carga del pago de Ganancias a los trabajadores; la devolución del IVA; la generación de puestos genuinos de trabajo… Más de un millón de puestos de trabajo se generaron en este gobierno, que tuvo muchísimos errores, pero nadie puede decir o criticar que no se hayan generado puestos de trabajo, y hoy tenemos un índice muy bajo de desempleo. Claro que hay que mejorar: que el salario alcance para más.

Y esto lo tienen en agenda y lo explica muy bien Sergio Massa. Del otro lado, el otro candidato claramente no tiene la misma visión: está a favor de una reforma laboral que le quite derechos importantísimos a los trabajadores como la indemnización; se habla de modificar el tema del Aguinaldo, pretende un ajuste, que sabemos cómo terminan los ajustes y quiénes son las víctimas de los ajustes: los trabajadores y me parece que esa es la cuestión que se define el 19.

- Hay un gran porcentaje de indecisos aún, ¿cuál es el mensaje que les daría?

- Es importantísimo que todos tomemos conciencia qué dos modelos se presentan. Por un lado el del trabajo, el de seguir ampliando derechos. El otro es el modelo de la motosierra, el de sacar ministerios, el que está en contra de la educación pública, de la salud pública, de nuestra democracia, porque son consensos que no son de nuestro gobierno: son de la sociedad la educación pública y la salud pública. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué vamos a elegir los argentinos? ¿El voucher? ¿La motosierra? ¿O vamos elegir seguir por este camino en el que tuvimos muchísimos arreglos, pero está claro que lo podemos corregir y que estamos en ese camino?

- El Concejo Deliberante tuvo una reunión muy emotiva para celebrar los 40 años de Democracia, ¿cómo la vivió?

- Fue una sesión muy linda, gratificante. Fueron invitados todos los concejales y concejalas que tuvieron su mandato desde el 83 hasta el día de la fecha, pero también fue muy importante para reflexionar qué democracia queremos. Yo dije en mi intervención, que la democracia en su momento, desde la ley Sáenz Peña en 1912, el gran objetivo era que más gente vote, y lo que se quería era que la gente vote.

Bueno, a partir de 1912, los argentinos fuimos forjando nuestra democracia y le fuimos incorporando -como a un recipiente-, le fuimos incorporando cosas. Y hoy no nos alcanza. Yo decía en ese acto: no sé si la democracia tiene deudas con la sociedad. Los que sí tenemos deuda somos los dirigentes políticos. Y a eso es lo importante, y que tiene que ver también con lo que se define el próximo 19.