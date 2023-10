Continúa la escasez de combustibles en Junín y se repitieron las largas filas

La escasez de combustibles se profundizó en las estaciones de servicio de Junín, al tiempo que se registraron largas filas -en algunos casos, de hasta más de una cuadra- para cargar y complicaciones para muchos vecinos que, ante la inminencia del fin de semana, se apuraron para llenar los tanques.

"Como se agudizó también el problema en capital, el viernes se reunieron de urgencia con todas las compañías, se comprometieron a darles los dólares para que paguen esos barcos que estaban esperando y las refinerías se comprometieron a trabajar a full", destacó el encargado de la estación de servicio Di Marco, en calle Rivadavia.

Y añadió: "Durante los próximosdiez días va a seguir habiendo problemas, no como ha pasado últimamente, pero los problemas van a continuar. Esta situación deriva del permiso que tenía que otorgar el Gobierno para que las empresas utilicen los dólares para pagar el combustible, que se encuentra en los barcos".

"No hay que olvidarse que el problema sigue estando en la diferencia de precio entre YPF y las demás compañías”, indicó.

Y amplió: “YPF no puede hacer frente a esa demanda por la gran diferencia de precio y, hasta que no se emparejen los precios y se haga un reacomodamiento de los mismos, la solución definitiva no va a estar".

“Es como si fuera por cupo”

Democracia también consultó a Basilio Elisei, dueño de la YPF situada en Benito de Miguel. "Actualmente nos reponen combustible una o dos veces por semana, así será al menos por un mes más. Antes pedías y te traían, ahora hay que esperar, es como si fuera por cupo".

Cabe señalar que Elisei advirtió que la llegada de stock a la estación no es fácil, "la petrolera te vende si quiere y si tiene, el problema ocurre cuando se corta el stock en otra estación y vienen más vehículos de lo normal".

Y el estacionero advirtió: "Lo que tenemos ahora puede llegar a durar hasta el domingo, después habrá que esperar hasta que vuelva el camión en la semana, lunes o martes. YPF tiene el 65% del mercado, siempre va a faltar cuando haya quiebre de stock".

Por lo tanto, recomendó a la gente no dejar bajar el tanque a la mitad y reponer en seguida. "Hay gente que hasta que no está vacío no viene y es un error, primero porque no es fácil conseguir y, después, para cuidar el vehículo; le hace mal andar con la reserva".

Acuerdo para importar

La Secretaría de Energía acordó hoy con las principales operadoras petroleras del país la importación de diez barcos de combustible para atender el "aumento reciente de la demanda", con "consumos inusuales" en la semana previa a las elecciones del 22 de octubre, por lo que "en los próximos días se solucionarán los faltantes", se informó.

Fuentes de la Secretaría señalaron que el acuerdo se selló tras un encuentro llevado a cabo con Pablo González (YPF), Martín Urdapilleta (Trafigura), Marcos Bulgheroni (PAE) y Andrés Cavallari (Raízen). Además de la importación de una decena de barcos de combustibles, se acordó que se van a terminar las paradas técnicas de algunas refinerías en los próximos diez días y se aumentará la capacidad de refino en aquellas que tengan posibilidad.

En la reunión, las partes analizaron el "aumento reciente de la demanda" con "incrementos de hasta el 15% respecto al 2022", marcada por una mayor actividad tanto por el fin de semana largo y "un récord de turismo" como por la actividad del sector agropecuario.



Asimismo, destacaron que en la semana previa a las elecciones "hubo consumos inusuales, alentado por la expectativa de una devaluación en algunas provincias".Las mismas fuentes señalaron que las medidas buscan transmitir "tranquilidad a la población de que no habrá desabastecimiento y desalentar maniobras especulativas".