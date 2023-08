Largas filas en Junín ante un inminente aumento del precio de los combustibles

Ayer por la tarde, se produjeron largas colas en las estaciones de servicio de todo el país, ante un inminente aumento de los precios de los combustibles, luego de la fuerte devaluación del peso tras las elecciones PASO del domingo.

Así, la Federación de Entidades de Combustibles lanzó ayer una “alerta estacionera” en todo el país por la incertidumbre que se acusa esta semana en los precios a raíz del incremento del dólar oficial a $350 que resolvió el Banco Central de la República Argentina.

La entidad que preside Carlos Basílico, denunció que por estas horas “no están entregando los pedidos y hay bocas de expendio que no tienen para vender, al mismo tiempo de que hay temor por un alza desmedida de los precios al surtidor”.

Referentes del sector aseguraron que el mismo escenario se replica en Junín y empresarios locales reconocieron que algunas estaciones habían comenzado a vender con valores más altos que el de pizarra.

“Si no hay un aumento pronto, las petroleras no van a entregar nada y las estaciones se van a consumir rápido el stock que tienen. Por ahora, hay total incertidumbre”, explicaron voceros de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Las mismas fuentes confiaron que el lunes se materializó un aumento del 25 por ciento en los precios básicos del canal mayorista, por lo que se espera que un ajuste similar se traslade al precio final en surtidores, el canal más sensible de toda la cadena de comercialización.

“Hay negociaciones entre el Gobierno y las petroleras para ver qué ajuste se termina haciendo y es muy probable que a la noche se tome alguna decisión. Puede ser que el aumento esté en el orden del 20%", estimaron.

Frente a este panorama, el comunicado de la Federación de Entidades de Combustibles de ayer concluyó con un llamado público a las autoridades para atender "el problema sin dilaciones y desalentar la incertidumbre y los procedimientos especulativos que atentan contra los estacioneros y los consumidores".