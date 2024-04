Comisionistas en alerta ante el aumento de costos y el auge de plataformas digitales

La crisis económica que atraviesa el país afecta a todos los rubros comerciales. Ante la falta de poder adquisitivo, la gente opta por disminuir su consumo o limitarse a lo básico y necesario. Este fenómeno produce, automáticamente, un efecto en cadena en los distintos circuitos económicos, entre ellos, la logística. A eso, el sector suma los aumentos constantes en combustibles, seguros y repuestos. "Estamos sobreviviendo como todo el mundo", aseguraron comisionistas de Junín al ser consultados por Democracia.

Leandro Rojas (39), trabaja desde hace 14 años en "Transporte Fox", una empresa familiar que realiza comisiones Junín-Rosario los días lunes, miércoles y viernes. Al hablar de la realidad actual del rubro, explicó que "se nota el parate y la tranquilidad. La gente no está comprando, se cuida más" y agregó que "también notamos que están desparejos los días, a veces hay poco y en otros mucho más".

En ese sentido, contó que la comisión ronda los $7000 y que "todos los meses tenemos que aumentar su precio debido al aumento del combustible". De todas formas, Rojas aseguró que "el problema no es el gas oíl sino que la plata no rinde, la gente no está consumiendo" y agregó "estamos en una meseta, sobreviviendo. No nos podemos quejar, pero podríamos estar mejor".

Así, a pesar de la difícil situación, remarcó que mantienen a los clientes fijos "porque valoran la confianza y el trabajo que realizamos". En ese aspecto, resaltó que las plataformas digitales no los afectan "porque trabajamos con otro estilo de clientes, el trato es más personalizado y el servicio es puerta a puerta. Generamos otra confianza".

Por su parte, Carlos Visser (52) de "Visser Comisiones", quien realiza el trayecto Junín, Rojas, Salto, Arrecifes y Capitán Sarmiento desde hace 15 años, aseguró que, ante la situación económica actual, "estamos aguantando como todo el mundo". Así, detalló que, al ser una empresa de tantos años mantienen a los clientes fijos y trabajan con rubros que no compiten con plataformas digitales. "En la calle se nota la crisis.

Todos nos cuidamos un poco en los gastos", y agregó que, en el caso de los precios en los repuestos del transporte, afecta mucho el trabajo por los altos valores y porque "cuesta juntar el dinero". Sin embargo, se mostró optimista. "Hay que ponerle el pecho a la situación y seguir adelante", afirmó.

Bajo consumo

Por otro lado, Pablo Antonio de 38 años, trabaja desde el 2015 junto a su hermano y a su papá en "Los Antonio Comisiones" donde realizan el servicio puerta a puerta a Capital Federal. Así, contó que el bulto chico cuesta aproximadamente $7600 y que tratan de aumentar su valor cada dos suba del combustible "para cuidar a los clientes".

En ese aspecto, reconoció que en este mes, "estamos mejorando un poco, ya que hay más movimiento que en enero, febrero y marzo donde sólo hubo cosas muy chicas" y añadió "la crisis económica afecta a la logística porque nosotros dependemos de lo que los comercios de Junín vendan para poder traer mercadería". En ese sentido, Pablo detalló que, rápidamente notan cuando hay bajo consumo, porque los comercios no hacen pedidos a los mayoristas de Buenos Aires y automáticamente se les disminuyen las comisiones. "Es todo una cadena", afirmó.

Complicaciones ante el envío gratuito

En el caso de Jorge Doblari, tiene 55 años y trabaja desde los 16 en la empresa que empezó su papá hace 40 años atrás: Transporte Juani. La misma, realiza diariamente la línea Junín-General Villegas con las intermedias Lincoln, General Pinto, Coronel Granada y Florentino Ameghino. "Ahora estamos en una meseta, durante enero y febrero estuvimos en baja", afirmó Jorge y agregó "el parate que hay en la actualidad, nos afecta a todos, los costos se ponen muy bravos".

En ese sentido, explicó que los aumentos constantes y los valores de los costos fijos y variables, como seguro, patente, combustibles y repuestos, "son insostenibles" y hacen que sea "imposible subsistir". Así, manifestó que "La gente solicita cada vez menos comisiones" y que el auge de empresas de venta online, como Mercado Libre complican su situación. "No podemos competir a nivel costos y mucho menos con los envíos gratuitos que realizan", aseveró y añadió que, si bien tienen otro trato con el cliente, ese tipo de empresas aumenta la competencia, por ende, la demanda baja. "Cuidamos mucho al cliente, por eso vamos arreglando con cada uno el costo de las comisiones y los ajustes que vamos realizando", cerró.