Montanaro: “El empleado municipal será valorado”

El precandidato a intendente por el vecinalismo, Juan Pablo Montanaro, aseguró que su plan es mejorar las condiciones laborales de los empleados municipales.

“Si me toca ganar el 10 de diciembre, vamos a mejorar la vida a los empleados municipales considerablemente: tendrán sueldos dignos, las categorías que cada uno se merece y capacitaciones constantes. Además, pienso hacer un loteo para hacer un plan de viviendas municipal, para que todos los empleados tengan la oportunidad de tener su casa propia al igual que todos los juninenses”, aseguró.

Ante ello, recalcó que “se termina eso de cobrar un sueldo municipal y no trabajar, se termina eso de brindar categorías por amiguismo. El empleado municipal va a estar protegido, cuidado, será respetado y considerado una persona y no un simple número. Les aseguro que les va a dar gusto trabajar en la Municipalidad y no lo harán por obligación o por mantener la fuente laboral. Los que quieran trabajar tendrán todo mi apoyo y respeto, los que no quieran trabajar y cobrar, lamentablemente, les informo que tendrán problemas, se tendrán que buscar otro trabajo”.