Oscar “Gallo” Melillo: “Volvería a vivir la vida que tuve”

Imposible no hacer referencia al fútbol y los valores que lo representan hasta el día de hoy. Oscar Melillo, obra y firma juninense, es una biblioteca de anécdotas y experiencias asociadas a nuestra ciudad y un referente a nivel deportivo.

Es un ejemplo, en primera persona, que puedo atestiguar lo complejo que era irse de Junín en búsqueda de un sueño. Al respecto, y en diálogo con Democracia, afirmó: “En la década del 60 era un salto muy grande irse a jugar a Buenos Aires: era una cosa extraordinaria”.

Seguramente, más fácil hubiera sido quedarse con su familia persiguiendo el sueño de futbolista. Sin embargo, no le esquivó a la lucha y, a eso, le agregó la dificultad de hacerlo en tierra ajena. Para eso, se fue a la gran ciudad de Buenos Aires y se fogueó en San Lorenzo.

Más allá de sus comienzos, como se describirá más detenidamente a continuación, también vale resaltar que, una vez retirado, no quiso parar y continuó compitiendo en la región.

Al momento de abordar un plan B, Melillo reconoció que no lo había pensado y tuvo que improvisar: “Fui pintor porque la gente me quería y me daba trabajo. Me casé, tuve hijos y me dedico a mis nietos. Y resaltar las amistades”.

Análisis del fútbol

Con varias décadas en el fútbol del máximo rendimiento de nuestro país, y toda una vida ligada a esta práctica, al momento de abordar la actualidad de este deporte, Melillo manifestó: “Es grande la diferencia en todos los sentidos. El piso, la ropa, la vestimenta. El fútbol creció. Viajábamos en colectivo con asientos en una misma posición, ahora vienen con el peso, la dieta, y demás. En aquel tiempo, el jugador de fútbol no se cuidaba tanto”.

En tal sentido, valoró la evolución del deporte en los distintos aspectos y agregó: “Todas las épocas fueron lindas, de distinta manera cada una. Antes no conocíamos contra quién jugábamos, ni los estudiábamos. Ahora sí se hace”.

Y profundizó: “No me gusta hacer comparaciones: para mi Pelé, en su momento, fue el mejor. Igual con Maradona e igual Messi. Cada uno en su tiempo”.

Además, Melillo ejemplificó las diferencias entre una época y otra expuestas buscó un suceso personal para hacerlo. Para eso, recordó cuando el seleccionado argentino visitó Junín para realizar un amistoso ante Sarmiento.

“De aquel día hay poco registro, creo que una sola foto. No hay nada grabado o una cinta que muestre ese partido. Si vendría hoy la Selección acá sería una filmación que da la vuelta al mundo. Daniel (Passarella) ese día jugó para nosotros y metió el gol. De ahí salió el equipo campeón del mundo”, expuso.

Al hacer referencia a nuestra ciudad, tras ser consultado por el fútbol juninense, comentó que ve y va poco a ver partidos locales y dijo: “Me parece, por comentarios que escucho, que le dan mucho interés a la juventud a quienes les dan más lugar”.

“Antes, en el fútbol de Junín, se jugaba hasta tener muchos años, hasta que no les den más los pies a los jugadores. Ahora, le dan mucho interés a quienes son jugadores del club”, explicó al respecto.

Trayectoria nacional e internacional

Palabra autorizada del fútbol, siendo uno de los exjugadores de mayor renombre a nivel local y regional, Melillo, junto, por ejemplo, a Luciano Polo a nivel nacional, o Gustavo Merlo a nivel internacional, está en la lista de futbolistas que ha sabido trascender nuestra ciudad y país.

En su caso, Gallo, hizo las inferiores en Mariano Moreno y luego tuvo su paso por San Lorenzo, Bolivia, Paraguay y Newbery hasta su llegada a Sarmiento donde vivió los hechos más importantes en la vida del club durante los años ´70.

Sobre sus inicios, en el barrio Las Morochas, Melillo comenzó jugando en la posición de número 5, para luego, con el devenir del tiempo y su paso por Buenos Aires, terminó jugando sobre los costados.

“Ernesto Duchini me dijo si me animaba a jugar de tres y como uno siempre quiere estar dije que sí: de ahí en más siempre jugué en la defensa. Fue uno de los mejores entrenadores que tuve, un tipo simple que con pocas palabras te llegaba”, compartió.

También abordó su paso internacional, tanto por Bolivia y Paraguay y contó: “En Bolivia, estuve en La Paz, y me han dicho que hay otros lugares más lindos. Encima me tocó un equipo que estaba de la mitad de la tabla para abajo. Fui uno de los primeros juninenses en el club. Estuve una temporada”.

“Después pasé por Paraguay: no me gustó y no quedé en una prueba. Creo que era Sol de América el club”, añadió sobre la experiencia en el país limítrofe y remató: “Fui andando por el mundo y caí en Argentina: San Lorenzo, Newbery, Sarmiento y Moreno”.

Al referenciar los clubes donde estuvo, al tener que elegir uno de ellos, en cuanto a mayor satisfacción vivenciada, se quedó con Sarmiento: “Tuve todas las fases: un ascenso, un descenso y un campeonato. De cualquier manera, son más las amarguras que las alegrías”.

Sobre aquellos años como jugador declaró: “Fue lo mejor y fui feliz por todo lo que hice. No me arrepiento de nada y lo volvería a hacer. Me dio un montón de cosas: poder hacer una familia hincha de Sarmiento, amistades y más”.

Con mucha emoción, al mirar en retrospectiva su trayectoria, Melillo analizó: “Nací en el club Moreno y después me fui de muy joven a Buenos Aires. De Newbery me fui a Sarmiento, que representa mucho: todo lo que fue en lo profesional lo pasé por Sarmiento”.

“Moreno es mi nacimiento, campito, y Sarmiento me dio la posibilidad y es una metáfora de la vida por todo lo que vivimos ahí”, definió.

Comentario de Sarmiento

Acerca del club donde brilló, y hoy sigue los pasos desde el otro lado de la pantalla de televisión, Melillo comenzó diciendo: “Jugué con los mejores de la década del 70: Barrionuevo, Atondo, Giménez, Álvarez, entre otros”.

“Me hubiera gustado jugar con Daniel Cangialosi, que marcó una época, y también con Carlos López”, confesó.

Al ser consultado por un futbolista en el actual plantel del Verde que se asemeje a Melillo jugador, respondió: “Ahora es difícil elegir a un jugador porque son todos muy parecidos”.

Sobre el presente de Sarmiento opinó: “No me perdí ningún partido del torneo. Necesita puntos y, la Tercera campeona, dejó material para ir poniendo juveniles. El problema es el promedio porque es difícil poner muchos pibes juntos”.

Inseparable a la actualidad futbolística es la toma de decisiones y la referencia a la dirigencia deportiva. En torno a la misma, señaló que “es impagable el crecimiento institucional.

Lo que hizo Fernando Chiófalo es para aplaudirlo. Institucionalmente está muy bien y las cosas están a la vista”.

Actualidad

Retirado de las canchas en las distintas facetas posibles, tanto como jugador, DT e hincha, Melillo transita el día a día con su gente.

“Me alejé un poco del fútbol amateur, pero algún nocturno voy. Tengo un nieto de 9 años y, si empieza a jugar, me acercaré. A lo que se dedique iré tras de él a verlo”, compartió.

Atrás quedaron las obligaciones ligadas a la pelota, y hoy la prioridad está en él y la faceta social. “Mi vida es normal. Es una cosa de jubilados. Tengo lugares donde voy a pasar un rato, tengo dos peñas que subsisten después de mucho”.

Una sola variable no se alteró a lo largo de su vida: la decisión de vivir en Junín. Precisamente, acerca de nuestra ciudad, comentó: “Cambió y creció mucho. Yo en mi adolescencia, en el barrio de Moreno, donde vivía, tenía el desagüe sobre calle Chile, el puente sobre calle Alsina”.

También recordó que “antes nosotros estábamos todos los días jugando al fútbol. Había más lugar, y de hecho sigue habiendo, pero los chicos ya no le dan tanto por los potreros.

Ahora tienen muchas actividades que antes quizás no teníamos. De chiquitos le meten inglés y hay muchas carreras que inician desde chicos”.

Otro de los puntos referenciados es la manera en que se vivía, considerando que la seguridad, en épocas de antaño, era un aspecto del que no había preocupación. “Antes dejábamos las puertas abiertas y ahora vivimos entre rejas, mientras la delincuencia está libre”, criticó.

Y resaltó el aspecto turístico de nuestra ciudad, el cual está en continuo desarrollo. “Antes era fuerte, cuando la Laguna de Gómez estaba llena. Pensar que veíamos las cubiertas grandes de camiones que llevaba la gente a la laguna, los colectivos que salían constantemente de la terminal”, describió.

“Ahora sigue estando linda, pero se le ha ido mucho volumen. A mí que me gusta pescar y pensar que, en algún momento, llegamos a pescar dentro del Parque Borchex”, concluyó.

Pese a los puntos enunciados, tanto los positivos como aquellos que considera que hay que reforzar, Melillo elige y disfruta de vivir en nuestra ciudad, espacio que supo ser su raíz y hoy es donde vive su familia, la cual, al escuchar ese apellido sabrá que forma parte de la historia grande de Sarmiento y del fútbol local.