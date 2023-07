“La Provincia ha invertido en Junín $626 millones del Fondo de Financiamiento Educativo”

Fuertes críticas al macrismo, al actual intendente de Junín –con especial énfasis en su gestión en Educación- y elogios a la precandidata a intendente de su espacio, Unión por la Patria, Valeria Arata, fueron los ejes de esta entrevista que hizo TeleJunín a Rosana Morando, precandidata al Consejo Escolar de Junín por UxP y Congresal Provincial del Partido Justicialista.

Allí también explicó las funciones que le competen a ese cuerpo al que aspira a acceder en las próximas elecciones.

- ¿Cómo define a la lista que integra?

- Me siento honrada de formar parte de esta lista que encabeza como precandidata a intendenta Valeria Arata, actual diputada provincial, que tiene una vasta experiencia en gobierno, casi 12 años como legisladora, y más allá de eso, que siempre estuvo muy cerca de los vecinos, de las vecinas. También me honra compartir la lista con muchos compañeros e integrantes de la lista, porque es una lista plural.

- Se presenta para el Consejo Escolar, ¿qué se puede hacer desde el Consejo Escolar?

- Se puede hacer muchísimo, y más con un gobierno como el de Axel Kicillof. Nuestra propuesta es ocuparnos con gran responsabilidad de la educación pública, gratuita y de calidad, que es lo que defendemos. Sabemos que no todo niño o niña parte de un mismo lugar, entonces el motor igualador de oportunidades va a ser la educación. Y hablar de todo esto, es hablar del futuro, y el futuro lo tenemos que construir en este presente. Para eso tenemos líneas en acción y una gran mesa de diálogo donde pueden intervenir funcionarios municipales, consejeros escolares… Pero no estoy hablando de un consejero oficialista o de la oposición… Sino de los sindicatos docentes que no son convocados ni tenidos en cuenta; de inspectoras que no son consultadas -como sucede en nuestro distrito-; de sindicatos de trabajadores del Estado: de directivos que son los que tienen realmente el termómetro de lo que pasa en la escuela. Y en esa mesa hacer una agenda de trabajo con metas a cumplir, porque Junín hoy está recibiendo 2 millones de pesos diarios. El gobierno de la Provincia ha invertido en el municipio 626 millones de pesos del Fondo de Financiamiento Educativo. O sea: mucho dinero.

- ¿Quién controla la ejecución de ese dinero?

- Bueno, en este momento el municipio. Según la constitución de la provincia de Buenos Aires, la tarea que tenemos los consejeros es de administrar la educación, o sea, el servicio educativo, exceptuando la parte técnica y pedagógica. La parte técnica la tiene que llevar a cabo una secretaria técnica o un secretario técnico que no tenga nada que ver con los consejeros escolares. En este momento en el Consejo Escolar está vacante ese lugar. Y la parte pedagógica la dejamos para las jefaturas con los inspectores.

- ¿Y qué se hace con estos fondos?

- Una escuela es un lugar de alto tránsito, por lo cual siempre hay algo roto, algo que falta. Pero hemos charlado con directores, vice-directores, secretarios, auxiliares de distintas escuelas y por ahí nos dicen que ellos tienen que comprar las tizas, un mapa, una estufa eléctrica… Y ahí un poquito nos duele porque decimos “son dos millones de pesos por día, vienen destinados a las escuelas y tienen que llegar a ellas”. Son fondos que no se pueden distraer en otras cosas del presupuesto municipal. Por eso cuando apuntamos a la creación un nuevo jardín de infantes, salas de dos -que hacen tanta falta porque los papás, las mamás, trabajan y no saben dónde dejar a los chicos-, una secundaria -que sería muy factible de hacer y gestionarla- creen que es una obra faraónica e imposible.

- ¿Usted cree que falta gestión del municipio?

- Creo que se ha gestionado, pero no la gestión de un jardín de infantes. Con ese dinero fue remodelado el Teatro La Ranchería, que quedó hermoso. Pero eso es cultura y no es educación. No hay escuela. Entonces no podemos distraer una parte del dinero para otros gastos del municipio.

- ¿Es legal o cuando se desvían partidas se cae en alguna irregularidad?

- No sé. Eso queda en cada intendente, en cada gestión. Yo digo lo que dice la Constitución. Lo que dice que tiene que ser el Fondo de Financiamiento Educativo: que tiene que ser estrictamente para administrar el servicio educativo.

- El gobernador acaba de decir que construyeron una escuela cada ocho días en la provincia, pero en Junín ninguna….

- Sí, sí. Acá en Junín no se construyó ninguna. Y durante el gobierno de Macri y Vidal no se construyó ninguna escuela, sino que se borró del mapa a 39 escuelas rurales, porque decían que era un gasto. No se alentó a la cultura: se bajó su presupuesto. Hemos escuchado frases tan desagradables que nos duelen tanto: “Caer en la educación pública”; “el pobre no llega a la universidad”; “Si los maestros no quieren dar clases y hacen paro, buscaremos ciudadanos comunes para que den clases”; “Las universidades sobran y están vacías, llenas de extranjeros”. Nada de eso es cierto. Y el gobernador Kicillof lleva inauguradas 172 escuelas y hay otro tanto en ejecución. Así que no es imposible hacer un jardín de infantes, crear salas de dos, u otra escuela secundaria.

- ¿Se discrimina a Junín entonces?

- No, porque el Fondo de Financiamiento Educativo surge de una coparticipación de la Nación a la Provincia y de la Provincia a los 135 distritos bonaerenses. La Dirección General de Cultura y Educación hace un coeficiente para cada municipio. Junín lo tiene en algo de 0,68: es elevado y es mucho dinero. Pero hay que administrar, estar presente en Educación. Esa es la puerta que abre el mundo.

- ¿Cree que Valeria Arata recoge el legado de Mario Meoni?

- Tratar de comparar a las personas es muy antipático. Lo que sí veo es que tiene una gran sensibilidad y empatía frente al problema de los vecinos y vecinas. Ha trabajado sobre las entidades intermedias, con asociaciones civiles, ha tendido puentes con organismos nacionales y provinciales. Es una gran satisfacción estar al lado de alguien así porque puede hacer una ciudad más humanizada, que es el legado de Mario.

- ¿Ella puede captar también el voto del peronismo?

- Sí, perfectamente porque es muy respetuosa de la doctrina. Tengo un diálogo perfecto con ella. Venía hablando hace largo rato porque me parecía que era la candidata que nos merecíamos para el Junín que queremos construir. Un Junín –aunque suene a frase remanida- pujante que trabaje en tándem con la Nación, la Provincia y que se lleven a cabo las obras necesarias. Tiene la inteligencia, la experiencia y está en una edad justa para hacerlo.