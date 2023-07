Advierten sobre el aumento de la gravedad de los accidentes de tránsito

Las autoridades del Foro de Seguridad Vial advierten sobre un aumento de la gravedad de los accidentes de tránsito registrados en los últimos tiempos en Junín. En lo que va del año, hubo cinco fallecidos en la ciudad y tres en ruta, por siniestros viales.

En mayo último se produjo un récord de siniestros viales en Junín (con lesionados) por mes en los últimos cuatro años: 129 casos. El otro mes complicado fue octubre del 2021, con 117 accidentes. Dicho Foro realizó su reunión mensual para reforzar las pautas de trabajo en la ciudad ante la siniestralidad existente.

Más acciones para prevenir accidentes de tránsito en Junín

En la Agencia Municipal de Seguridad Vial del Gobierno de Junín se desarrolló un nuevo encuentro del Foro de Seguridad Vial con el objetivo de consensuar más acciones para el ordenamiento vial, como la modificación del tránsito debido a la realización de obras en distintos puntos de la ciudad. Además se analizó el mapa de accidentes y el aumento de gravedad en los siniestros viales que ocurrieron en la ciudad en los últimos días.

Participaron de la reunión “Estrellas Amarillas”, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, el Departamento de Educación Vial y Movilidad Urbana del Municipio, integrantes de Grupo IE, concejales, entre otros representantes de distintas instituciones de la ciudad relacionadas a la temática.

Aumento en cantidad y gravedad de accidentes en Junín

Al respecto de la jornada, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del Municipio, manifestó: “Como lo hacemos todos los meses nuevamente nos reunimos en la Agencia Municipal de Seguridad Vial, se hizo un repaso de las estadísticas actuales y la incidencia que tenemos en estos últimos meses, donde registramos un aumento en la siniestralidad vial”. Luego, añadió: “La realidad es que no es muy alto el aumento de siniestros, pero aumentaron, así como aumentó la gravedad de las consecuencias, ese fue uno de los puntos principales que se estuvo analizando en la reunión, sobre todo planificando qué medidas podemos tomar al respecto y de qué manera trabajarlo”.

Seguidamente, Olmedo dijo: “Otro tema relevante es la incidencia de los distintos cortes que tenemos en la ciudad hoy, lo cual ha cambiado un poco el tránsito en la ciudad, en lo que es calle Alberdi y Primera Junta, por ejemplo, desde Vialidad se trabaja con mucha responsabilidad y se pone foco en esto”. Asimismo, agregó: “También vimos en algunos lugares que han aumentado los siniestros, como en Av. San Martín y Paso, en la cual el Foro de Seguridad Vial va a hacer un pedido para reforzar”.

En continuidad, el funcionario mencionó que “se habló además sobre los distintos tipos de controles y acompañamiento de camiones, que también lo tenemos al día a día para que puedan circular los camiones de distintas empresas, que están dentro de la ciudad, y no tengan ningún tipo de inconveniente, con respecto a esto, próximamente desde el Municipio vamos a colocar la cartelería que corresponde al tránsito pesado que hoy no están a la vista”.

Por su parte, el Dr. Hugo Greco, presidente del Foro de Seguridad Vial, comentó que “específicamente estuvimos debatiendo sobre los temas que nos intervienen hoy en la ciudad, como la circulación de vehículos en Av. Circunvalación y en Av. Rivadavia por las obras que se están realizando, el tránsito se modificó muchísimo”.

“Son todas cosas nuevas que están pasando, y la Agencia Municipal de Seguridad Vial intenta trabajar a diario en esto, se toman medidas de prevención y se reforzaron los controles, al haber cosas nuevas hay que manejarse de otra manera, sobre todo los ciudadanos”, afirmó.

Semáforos y carteles para reducir accidentes de tránsito en Junín

Asimismo, el Dr. Greco resaltó: “Estuvimos evaluando una situación específica, donde nos pidieron colocar un semáforo en calle Paso y Avenida San Martín, y nos pareció positivo porque cortaría un poco la velocidad de la gente que va en esa dirección, ya estamos accionando para que eso se realice”. A continuación, detalló: “Según los resultados que estuvimos analizando hemos visto que, si en junio no hubiese motos, no habría accidentes, las motos están involucradas entre un 85 y un 90 % e intervienen en todos los accidentes”.

En este sentido, indicó: “Estamos poniendo en marcha varias cosas para el futuro porque tenemos que ver que los accidentes no aumentaron, lo que aumentó mucho fue la gravedad, es muy difícil poder trabajar con algunos aspectos, porque la responsabilidad corresponde al ciudadano, nosotros vemos que la conducta es totalmente irresponsable de quien maneja el vehículo”.

“El Gobierno de Junín está trabajando en colocar cartelería, realmente es muy grande la inversión que se hizo para esto, se están poniendo semáforos en lugares estratégicos para acomodar el tránsito, todo lo que reclama y solicitan los vecinos lo estamos haciendo”, contó y a su vez subrayó: “Muchas veces sucede que desde Seguridad Vial se instalan a hacer un operativo de prevención, identifican irregularidades y después la gente se queja de esto, por eso es que pedimos a la gente que primero sea responsable con lo que pide y segundo que ayude, es un trabajo en equipo, ayudar a la policía, inspectores y a toda la gente que está trabajando”.

Para finalizar, el presidente del Foro destacó que “si esto no lo armamos entre todos, no le podemos echar la culpa a nadie, esto tiene que ser un trabajo en conjunto entre las autoridades, que ya están trabajando, que a veces nosotros no veamos el trabajo que se hace en la calle no quiere decir que no se esté trabajando, y entre los vecinos y ciudadanos de Junín”.

Fallecidos por accidentes de tránsito en Junín

Vale mencionar la gravedad de los accidentes de tránsito que ocurrieron durante el mes de julio, por los cuales murieron tres personas. Dos de estas, en un siniestro que pasó el martes último, 25 de julio, alrededor de las 21, en Ruta Nacional 7 cerca del peaje de la localidad de Saforcada, partido de Junín. Las víctimas eran oriundas de Juan Bautista Alberdi, dos fallecieron a causa de las heridas gravísimas al chocar su vehículo contra la parte de atrás de un camión. Hay dos niñas hijas del matrimonio, que resultaron con lesiones de consideración.

En la ciudad, el 20 de julio, un joven de 18 años falleció en el acto al chocar con su moto contra un paredón del puente peatonal ubicado sobre avenida de Circunvalación, a la altura de calle Cte. Acha, en el sector donde está la señalización por el desvío impuesto debido a obras para la construcción de la rotonda de la nueva Terminal de Ómnibus de Junín.

Respecto a la gravedad de los siniestros, el miércoles 19 de julio ocurrió un hecho muy lamentado, ya que una motociclista está luchando por su vida, luego de que fuera atropellada por una camioneta en Comandante Escribano y Tucumán, barrio Belgrano. La joven sufrió gravísimas heridas en su cabeza y está en estado reservado, en terapia intensiva del Hospital Interzonal.

Según las estadísticas oficiales del Observatorio de Seguridad Vial, este año hubo durante el primer semestre 4 fallecidos en la ciudad y uno en ruta. Si sumamos los datos del presentes mes, la estadística crece a 5 en la ciudad y 3 en ruta.

Durante todo el 2022, la cantidad de víctimas fatales fue de 6 en la ciudad y 9 en ruta; en el 2021, en plena pandemia de Covid 19, la siniestralidad fue de las más bajas: 2 muertos en la ciudad y 3 en ruta. Y en el 2020, año que comenzó la pandemia hubo dos fallecidos en ruta y 8 en ruta.

El año 2019 fue atípico, hubo un solo muerto en ruta, y 10 en la ciudad; en tanto que el 2018, los números fueron más parejos: 6 en ruta y 8 en el radio urbano.

Los gráficos proporcionados a Democracia por el Observatorio de Seguridad Vial, corresponden al primer semestre del 2023. Son resúmenes de la obtención de datos de lo que pasa en el tránsito de la ciudad, en materia de accidentes, con datos de monitoreo, que luego se cargan en una página provincial.