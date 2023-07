Petrecca presenta un proyecto de ordenanza para crear el "Banco de tareas comunitarias"

Tal como lo había anunciado en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el intendente Pablo Petrecca anunció que se elevará al cuerpo legislativo un proyecto de ordenanza que permitirá a aquellos vecinos que reciben ayuda o asistencia por parte del Municipio y que lo deseen, a devolverla mediante trabajos o acciones comunitarias.

“La presentación se hace con el objetivo de avanzar con un cambio significativo de lo que representa la ayuda social estatal, dejando atrás el asistencialismo y generando herramientas y oportunidades para los vecinos”, afirmó el alcalde.

El intendente hizo la presentación en la casa de Fiamma, una vecina que, cada vez que solicitó ayuda, “siempre preguntó cómo hacer para devolverla”, destacó Petrecca. También indicó que "más allá de esto, no hace falta aclarar que continuaremos acompañando, como lo hacemos todos los días, a aquellas familias que lo necesitan, mucho más en este contexto de crisis que atraviesa el país".

Al respecto, Petrecca expresó: "Quiero agradecerle a Fiamma que nos abrió la puerta de su casa muy gentilmente. Hoy, estamos presentando con Agustina de Miguel, con Manuel Llovet y con Juan Fiorini, este proyecto de ordenanza que se denomina ´Banco de Tareas Comunitarias´. Como todos saben, el municipio realiza ayuda, asistencia a miles de familias juninenses que están pasando por momentos de vulnerabilidad y necesitan del acompañamiento del Estado".

"Esto se incrementó mucho más a partir de la pandemia, donde muchos vecinos que no estaban acostumbrados quizás a recibir la ayuda del Estado, la recibían para pagar el alquiler, por ejemplo, y después nos decían cómo hacer para devolver esa ayuda. A partir de allí es que trabajamos con el equipo, y surgió esta iniciativa que anuncié en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante", recordó el jefe comunal.

“Reglamentar y regular”

El Intendente explicó que "se trata de una ordenanza que busca reglamentar y regular la ayuda social. Esto es una política de reciprocidad, una política que lógicamente da un sentido de pertenencia en la comunidad y donde se ponen en valor cuestiones que para nosotros son fundamentales como el esfuerzo, el mérito, que está bueno que se reciba una ayuda del Estado, pero también está bueno que quien la recibe y pueda hacerlo, lo devuelva a la comunidad con algún servicio, con lo que sabe hacer, con algún trabajo".

También señaló: "Entendemos que la ayuda social no puede ser solamente asistencial, sino también hay que dotar de herramientas a los vecinos para que puedan superarse. Hablábamos con Fiamma sobre la importancia del esfuerzo que ella hace para poder conseguir algunos pesos para darle a sus hijos, cuatro niños, dos nenas y dos nenes que están cursando la escuela, lo que necesitan y la vemos con muchas ganas de progresar, con lo cual, este proyecto que estamos presentando, es una herramienta que le va a permitir a ella, como a muchos otros vecinos y vecinas de Junín, que con ese esfuerzo, van a estar más conformes y contentos de poder recibir la ayuda del Estado y devolverla".

"En definitiva, el esfuerzo que hacemos todos, los vecinos con el pago de sus impuestos, el Municipio a través de la ayuda social, a partir de que se pueda reglamentar y aprobar esta ordenanza, también los vecinos van a poder devolver esa ayuda por medio de un servicio o un trabajo para la comunidad. Así que estamos, la verdad, muy contentos como equipo, de presentar esta ordenanza y hacerlo en la casa de Fiamma, que está con muchas ganas de que esto prontamente pueda tener su curso y obviamente sea aprobado", concluyó el intendente de Junín.

“Me emocionó un montón”

En tanto, Fiamma, agradeció al intendente y a sus funcionarios "porque es esta oportunidad que se nos está dando. Estoy muy agradecida porque esperaba este momento, este llamado, que la verdad me emocionó un montón. Esto nos va a permitir y nos dará la oportunidad de poder pedir al Municipio ayuda, como puede ser en mi caso, chapas, tirantes y material, porque está todo re difícil, re complicado, con lo que cobramos no podemos comprarlo y con este lanzamiento que ellos están haciendo, que tanto para mí como para mucha gente, es muy importante porque vamos a poder devolver con lo que sabemos hacer o con nuestro trabajo, lo que nos están dando".

"En definitiva, nos dan esta oportunidad que no esperábamos así que muy agradecida y muy contenta con todo el gobierno de Pablo Petrecca", remarcó para finalizar.

Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social, contó que "Fiamma es un ejemplo de mujer, luchadora y comprometida con su comunidad, aportando su granito de arena. Pero es un ejemplo más de muchos vecinos que se acercan todos los días a la secretaría, muchos de ellos inclusive, con la cabeza gacha diciendo ´no puedo pagar el alquiler, se me llueve la casa y no puedo repararla, piden ayuda, pero nos dicen yo quiero devolverlo de alguna manera. No vienen a pedir solamente, sino que vienen a decir, necesito, pero lo quiero devolver de alguna manera´.

En otro orden, el titular de la cartera de Desarrollo Social municipal aseguró que "sin lugar a dudas vamos a seguir atendiendo, esto no quiere decir que vamos a dejar de atender las necesidades y emergencias que tienen los vecinos, hoy se entregan 10.600 módulos alimenticios en las escuelas y a más de 3000 familias. Tenemos ayuda con garrafas, con medicamentos, ante situaciones de salud, a personas con discapacidad y a adultos mayores. Esta propuesta que estamos presentando va a ser para aquellas personas que estén en condiciones de poder realizar alguna acción o trabajo que les permita devolver parte de la ayuda que reciben".

"Las cuestiones más críticas y urgentes la vamos a seguir atendiendo como lo hacemos desde el primer día de gestión, de hecho, en estos últimos años se ha incrementado muchísimo y este año es impresionante, porque con un 100% de inflación, con los índices de pobreza que hay y ante la falta de respuesta de un Estado Nacional para resolver estos problemas, nosotros tenemos que estar", finalizó.