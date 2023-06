Con un leve repunte, la indumentaria lideró las ventas por el Día del Padre

Las ventas por el Día del Padre en nuestra ciudad registraron un leve repunte, motorizadas principalmente por la indumentaria y las promociones. En efecto, el nivel de operaciones fue un 1,5 por ciento superior al de 2022, según se desprende de un relevamiento elaborado por la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), que fue obtenido por Democracia.

En diálogo con Democracia, el presidente de la institución, Marcos Maroscia, consideró que el incremento es positivo para un sector que viene muy castigado por la situación económica y el impacto de la inflación. Y destacó el impulso que generaron las promociones de las tarjetas bancarias en esta fecha especial.

En cuanto a cómo fueron las ventas respecto a una ‘semana normal’, de acuerdo al trabajo estadístico, un 45 por ciento de los comercios consultados respondió que fueron muy superiores; un 38 por ciento superiores, un 10 por ciento iguales; un 4 por ciento dijo que habían sido muy inferiores y un 3 por ciento inferiores.

Sobre cómo fueron las ventas respecto a la misma fecha del año anterior, el 56 por ciento de los consultados respondió iguales; un 20 por ciento, superiores; un 16 por ciento, inferiores; un 4 por ciento muy superiores; y un 4 por ciento, inferiores.

Los rubros más demandados

Lo productos más elegidos para comprar fueron de rubro Indumentarias, en un 39 por ciento; Calzado y marroquinería, un 23 por ciento; Tecno, un 11 por ciento; Perfumería, un 9 por ciento; Librería, un 7 por ciento; Bazar un 6 por ciento; y otros, un 5 por ciento. A la pregunta si se habían recibido clientes de la zona, un 38 por ciento respondió que sí; y un 62, que no.

¿Cuáles fueron las formas de pago más elegidas por los clientes? A esa pregunta los consultados respondieron que en un 55 por ciento fueron las tarjetas con promociones especiales; un 21 por ciento, en efectivo; tarjetas sin promociones, un 17 por ciento; y con créditos personales y otros, un 7 por ciento.

El ticket promedio, de las compras fue de 16.691 pesos, un poco superior al ticket promedio en el orden nacional que fue de 15.000 pesos. En diálogo con Democracia, el contador Abel Arostegui, de la consultora que brindó el informe al Departamento de Estadística de la SCIJ, manifestó:

“Este informe lo hicimos luego de haber hecho un recorrido presencial, un formulario virtual a cada comercio consultado y un contacto directo a través de mensajes y llamados a comerciantes de diferentes zonas. Distintos medios para obtener la información”.

Según lo expuesto por el entrevistado, el panorama de las ventas por el Día del Padre, en general, fue aceptable teniendo en cuenta los tiempos que corren y como está la situación actual.

“En términos generales podemos decir que fue positivo. Sí hubo una marcada tendencia del consumo sobre la indumentaria, calzado y marroquinería, y facilitaron mucho los medios de pago a través de tarjetas con promociones, que algunas de estas fueron durante la semana y otras puntuales los días sábados anteriores. Eso generó muy buena repercusión en los consumidores”, afirmó.

Afluencia de la región

“El informe – continuó diciendo Arostegui- también indica que casi un 40 por ciento de los comercios recibieron gente de la zona y que el ticket promedio rondó los 16.600 pesos. Para este dato se pregunta al comerciante cuánto gasta en promedio un consumidor que entra al negocio a comprar un regalo. En promedio rondó ese valor por compra. Hay locales de indumentaria, por ejemplo, donde el cliente gastó mucho más, y en otros locales, muy por debajo”.

El entrevistado mencionó que dicha cifra se asemejaba a lo que había sucedido a nivel nacional, donde el ticket promedio fue de aproximadamente 15.000.

Arostegui hizo referencia y destacó una acción del Gobierno de Junín, Comercio e Industria, CAME, FEBA y Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense, de proporcionar 300 mil pesos en órdenes de compra para los socios de la Cámara de Comercio que se adherían. “Esto permitía que los clientes que iban a los locales pudieran participar de un sorteo por órdenes de compra de 7.500 pesos”, destacó.

“Son todas pequeñas acciones que también fueron impulsadas por las promociones de las tarjetas bancarias, con las promociones especiales, que pueden generar un impulso a este tipo de acciones y eventos, que se da en fechas especiales durante el año y a fin de año”, concluyó.

En el país

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dio a conocer un informe sobre las ventas por el Día del Padre del corriente año, y del mismo se deduce que las ventas a nivel país cayeron 1,2% anual.

“Las ventas por el Día del Padre 2023 descendieron 1,2% frente al año pasado, medidas a precios constantes. Si bien hubo promociones para impulsar las ventas, no fueron suficientes para activar la demanda hacia todos los sectores”, expresa el informe.

“El valor medio de los productos adquiridos fue levemente mayor a 2022. El ticket promedio ascendió a $15.099, frente a $6.880 el año pasado, lo que implica un aumento real de 2,5% (teniendo en cuenta la inflación).

Apuntó que el 45% de los encuestados intentó promover las ventas a través de alguna promoción especial, mientras que el 55% restante no lo hizo. “Se esperaba una fecha tranquila en la venta comercial, no solo por la falta de poder adquisitivo sino porque el festejo de este año coincidió con un fin de semana largo de 4 días, donde muchas familias se volcaron al viaje como regalo. El cobro anticipado de aguinaldos en la administración pública y en muchos sectores privados ayudó a dar este impulso”, dice el informe de CAME.

En la comparación anual, a nivel nacional se destacaron subas en Calzado y Marroquinería (+2,6%), Cosmético y Perfumería (+1,7%) y Equipos Periféricos, accesorios y celulares (+0,2%). El resto de los rubros, bajaron.

Aclara que los datos surgen del relevamiento realizado por CAME entre sábado y domingo últimos entre 245 comercios del país.