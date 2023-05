Junín: inauguraron la cuarta planta reguladora de gas natural

El intendente Pablo Petrecca inauguró la obra que garantiza el acceso al servicio de gas natural a más de 10.000 familias de la ciudad. El acto oficial se llevó a cabo en las colectoras de Ruta 7 y Avenida Circunvalación, lugar donde se ubica la instalación de dicha planta. El Jefe Comunal también destacó que esta obra histórica para Junín "refleja el esfuerzo de todos los juninenses, es fruto y es resultado del esfuerzo de todos ellos y la responsable y honesta administración de los recursos públicos".

Participaron de la ceremonia inaugural el directorio y empleados del Grupo Servicio Junín, autoridades legislativas, el Ejecutivo del Gobierno de Junín, militares, policiales, educativas, instituciones, y vecinos. Además, estuvieron presentes el ex intendente de Junín Abel Paulino Miguel, quien fue reconocido por su decisión de avanzar con la empresa Gas Junín, y la ex senadora y diputada provincial, Mirta Rubini, quien también recibió un reconocimiento por su valiosa participación en la sanción de una ley que creaba la figura de empresas sociales de derecho privado.

Luego del corte de cintas que dejó inaugurada la cuarta planta reguladora de gas, tomó la palabra el jefe comunal, Pablo Petrecca, quien agradeció a todos los presentes, y manifestó: “Hoy tenemos un día bien otoñal, que también nos recuerda la importancia de poder contar con el servicio de gas natural en nuestros hogares, es un día muy especial para nosotros, de muchísima emoción”.

“Esta obra que estamos inaugurando refleja el esfuerzo de todos los juninenses, es fruto y es resultado del esfuerzo de todos ellos, esto nos habla que los recursos de los vecinos, puestos en buenas manos, en buenos administradores, en gente honesta e idónea, que trabaja con equipos, que tiene sentido de pertenencia, pero sobre todo las cosas que tienen un profundo amor por su Junín, da sus frutos”, afirmó.

A su vez, Petrecca se refirió al desarrollo de la obra, y declaró: “Esto nos permite ver que ese recurso no cae en saco roto, o, mejor dicho, no cae en saco propio, sino que es para todos los juninenses, esta obra marca un antes y un después en la calidad de vida de todos los vecinos, porque como bien saben estamos hoy aquí parados en la cuartaplanta reguladora de gas natural, pero también se hicieron obras de ampliación en la tercera, con lo cual se mejora todo el sistema”.

Y luego reafirmó que “sin duda esto mejora la calidad de vida en aquellas 10.000 familias potenciales que van a poder conectarse prontamente al gas natural, esta obra nos habla de una marca de la gestión, enterrar caños, enterrar millones de pesos que luego son tapados pero que mejoran y dan servicio a los vecinos”.

“Hablamos del gas que no solamente va a permitir ampliar conexiones en los barrios urbanos sino también extra urbanos, hablamos del agua, de las cloacas, Junín hoy cuenta con el 100% de cobertura de agua y cloacas en el casco urbano, pocas ciudades en el país pueden hablar de esto”, informó el Intendente.

En este sentido, resaltó: “Esta obra nos habla de la forma de trabajar en conjunto, codo a codo con los fomentistas, en cercanía con los vecinos, en escucha, sin duda esta obra es para los vecinos, para cada barrio, así como la hacemos con cada servicio, con la reconversión lumínica, con las cámaras de seguridad, con el agua, con cloacas, con obras de asfalto, con transporte público, que integran cada rincón del partido de Junín”.

“Esta obra habla de nosotros, de lo que somos capaces los juninenses de hacer, pero sobre todas las cosas, esta obra nos habla del pasado, nos habla del presente, pero más aún y fundamentalmente del futuro, un futuro de crecimiento, un futuro de desarrollo, un futuro de prosperidad, dijimos que queríamos hacer un Junín de oportunidades, y aquí estamos mostrando un hecho concreto más de oportunidades”, destacó el Jefe de Gobierno, y luego continuó: “Arrancamos la gestión sin poder conectar un solo calefactor, de forma legal, avanzamos con 3.400 conexiones y hoy estamos hablando de 10.000, pasamos de cero a más de 10.000 conexiones, nos propusimos hacer cambios profundos, y esto es una muestra más, es un hecho concreto de cambio profundo”.

“Mencionaba antes que esta obra nos hablaba del pasado, y quiero detenerme en ese pasado, porque para que hoy estemos aquí, para que hoy estemos orgullosos de todo ese equipo, de esa gran familia que es el Grupo Junín, juninenses que tienen bien puesta la camiseta para que esto sea posible, para que haya trabajo local, hubo en su momento que tomar decisiones estratégicas. Y si bien aquí se han reconocido a muchas personas que han sido fundamentales y protagonistas para esa decisión, quiero destacar a un hombre que con su visión decidió crear Gas Junín, un hombre que sembró una semilla y que dio sus frutos, que por momentos fue pisoteada e intentaron arrancarla, pero que se siguió regando y siguió dando frutos”, expresó haciendo referencia al ex intendente de Junín, Abel Paulino Miguel.

Y en continuidad, dijo: “Hoy esto es fruto de esa decisión, de esa visión estratégica de un hombre que en soledad terminó decidiendo, porque conozco y estoy en sus zapatos ahora, que en definitiva, más allá de los equipos, uno termina tomando las decisiones fundamentales en soledad, y esto es lo que estamos trabajando y lo que estamos hablando en el presente, de ese Junín que estamos planteando con la Agencia de Desarrollo, ese Junín que nos habla de un legado, de reconocer a hombres y mujeres que han hecho cosas muy importantes, que han marcado un hito y un antes y un después en nuestra comunidad, y queremos reconocerlos en vida, como hay que reconocer a los hombres y mujeres que hacen cosas trascendentales”.

“Además de este anuncio importante, donde la semana que viene estamos inaugurando un barrio con gas natural, y decimos la semana que viene porque esta obra nos habla de planificación, de seriedad, de invertir recursos, de trabajar en permanente contacto con los fomentistas, asimismo de mostrar esta planta, queremos como equipo del Gobierno de Junín, dejarla inaugurada con el nombre de ese hombre que, mencionaba antes, el ingeniero Abel Paulino Miguel”, anunció para finalizar.

Pablo Torres, presidente del directorio de Grupo Servicios Junín, dio la bienvenida a los presentes y opinó: “Hoy es un buen día, es bueno porque hace un montón que no llovía, y parecía que esto se iba a suspender, pero me parece que es más una bendición que un problema en esta apertura, al comienzo o al final de este sueño que empezó hace muchísimo tiempo en 1.992, cuando se decidió crear el Grupo Servicios Junín”.

“Quizá con otro nombre, estos son otros pasos, no digo que sea el último, pero era un paso que teníamos que dar para poder brindarle servicio a 10.000 familias más, fueron muchas horas de trabajo y planificación, de ir, de venir, de ver de dónde salía, de cómo lo hacíamos”, indicó.

A su vez, señaló a los trabajadores de la empresa, y afirmó que “todos lo que están de casco amarillo y casco blanco fueron quienes trabajaron mucho, algunos que no tienen casco también, desde el Municipio se hizo un arduo trabajo, ojalá sigamos con esto que para mí es maravilloso”.

Luego de la mención por parte del Jefe Comunal, Abel Miguel, ex intendente de Junín, dijo: “No soy de emocionarme, pero ante circunstancias como esta no es fácil no hacerlo, es una sorpresa y es un orgullo porque por lo general los nombres en homenaje son cuando uno está bajo tierra, pero ahora parece que se acostumbra a realizar los homenajes en vida, y de eso se trata, estoy eternamente agradecido por esto”.

“Yo creo que un dirigente político debe pensar fundamentalmente un poco más allá del día a día de estas cuestiones, y estas cosas estratégicas tienen que ver con la posibilidad de un desarrollo futuro de nuestras comunidades”, valoró sobre la obra inaugurada.

Y luego contó: “Cuando nos tocó asumir en nuestra gestión, pensamos en las cuestiones cotidianas, como debe pensar cualquier intendente, solucionar los problemas básicos de los servicios, pero también pensamos en cuestiones estratégicas. Desde el primer día pensamos en dos cosas centrales que las llevamos a cabo contra viento y marea, que fue la universidad y la empresa Gas Junín, la universidad ya camina sola, ya se expandió en toda la región, y la empresa Gas Junín, seguramente tuvo sus desequilibrios, pero es inédito que un municipio tuviera la administración”.

Y haciendo referencia al desarrollo de la misma, Miguel contó que “la concesión de esto ya desde el Estado era una enorme empresa burocrática en ese tiempo y una decisión del Gobierno de Alfonsín dijo que había que descentralizar a las provincias y a los municipios, y en base a eso, prontamente formamos un equipo técnico, donde todos se pusieron la camiseta, como le gusta decir a Pablo (Petrecca) y ahí estuvimos”.

“Hubo que pedir un crédito internacional, por suerte los municipios en ese tiempo de la democracia tenían la posibilidad de acceder a un crédito internacional, y conseguimos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y otro crédito del Banco Mundial para hacer toda la gran obra del gasoducto de aproximación” explicó, y siguió: “Las plantas llevaron a la primera etapa de la parte domiciliaria, y empezó a caminar. Luego tuvimos un pequeño impasse cuando vino el gobierno de Menem, quien anunció que se privatizaban todas las empresas públicas, y allí estuvo en peligro un poco el plan, porque debían pasar a la escena privada”.

Continuando con la explicación, el ex Intendente, añadió que “Prontamente, con la ayuda seguramente de otra gente que pensaba como nosotros o un poco más allá, tuvimos que hacer una ley de la provincia de Buenos Aires, la ley específica para que junten a una empresa social de derecho privado, y acá quiero reconocer a la ex senadora de ese momento Mirta Rubini, quien nos dio una gran mano en el senado para que esto fuera una realidad, y luego esto siguió caminando”.

“En este país, el gas llegó a la industria y al comercio, esto tiene que ver entonces, como dijo el señor Intendente, con pensar en el desarrollo productivo, quiero decir también que este esfuerzo que se hizo, donde el crédito nos permitió pagar en 12 años con una desgracia a un interés del 8% en ese tiempo, fue finalmente una gracia”, afirmó.

Y también valoró al actual intendente Pablo Petrecca, y dijo que “cuando le tocó la administración, encontró una empresa de gas lamentablemente con muchas dificultades, la gestión anterior no había hecho las cosas como había que hacerlas, había un enorme déficit, una enorme deuda, la cual fue solventada por su Gobierno y además de eso, siguieron expandiéndose. Toda esta planta la hicieron con recursos y ahorros propios, y eso habla de buena administración”.

“Para nosotros es un orgullo que este equipo de gente que está hoy haya pensado también en el desarrollo de Junín, fundamentalmente en la honestidad y en el compromiso por lo público, que aquí se demuestra que se puede gestionar, siempre que se tenga un objetivo, un honradez, un trabajo comprometido con la comunidad, y con lo que tiene que convertirse cualquier dirigente político, la gente lo eligió con un objetivo, con un programa, quiero felicitar a toda esta gestión y adelante Gas Junín”, destacó para cerrar.

Otras de las personas destacadas fue Mirta Rubini, quien agradeció la distinción en su nombre, y expresó: “Estoy muy emocionada, principalmente por el recuerdo a mi esposo, que integraba en ese momento a la dirigente gremial de los municipales, es una atención que ha tenido el intendente Pablo Petrecca y la valoro profundamente”.

“Esta es una obra de gran envergadura en Junín, cuando nosotros comenzamos, se hizo posible la ley a través de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, era una ilusión, y hoy ya es una realidad, y vaya si es realidad, es la cuarta planta reguladora de gas”, subrayó sobre la nueva planta.

A su vez, se refirió al Intendente y afirmó que “eso habla de las ganas de progreso de Junín, del empeño que puso Pablo Petrecca y de la honestidad que tiene, hay que decirlo porque las cosas se hacen bien cuando se hacen con vocación de servicio, cuando uno tiene bien claro lo que quiere y hacia dónde va, y estoy segura que va a seguir avanzando porque es un hombre que tiene las ideas claras, que es muy conciso, que cumple con lo que promete, entonces yo creo que vamos a seguir avanzando, Junín se merece esto y se merece mucho más”.

En el acto, también se reconoció a importantes integrantes históricos del directorio del Grupo Servicio Junín, y a empleados de la empresa. Ellos Fueron: Carlos Arberti, Hugo Balestrasse, César Trifilo, Julio Meoni, Oscar Monclá, Gabriel Villores, Gustavo Siri, Juan Pablo Aparicio, Ruben Di Bono, Jose Luis Goicochea, Anibal Tuozzo.

Por otro lado, fomentistas y dirigentes que fueron parte de la ceremonia, opinaron y valoraron sobre la nueva obra inaugurada. Primeramente, la senadora provincial Yamila Alonso, sostuvo:” La verdad que es un día muy importante, un motivo más para sentirme orgullosa de formar parte del equipo de gabinete y de gestión y militancia del Intendente Pablo Petrecca”.

“Hoy se va a hacer realidad uno de los hitos más importantes de su gestión, ver acá a todo el equipo emocionado, porque cada uno pone un granito de arena para que esto se logre, es muy gratificante, es un trabajo de años pensando, planificado, que hoy no se ve, que está enterrado, que este va a ser el lugar que lo representa, pero que le va a cambiar la vida a más de 10.000 vecinos”, afirmó.

Y luego concluyó: “Eso es la política, eso es la gestión de Pablo Petrecca., es vocación de servicio, es trabajar por la gente para que tengan una mejor calidad de vida y esto es lo que va a permitir que eso suceda”.

En continuidad, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales e integrante del directorio de Grupo Gas Junín, Gabriel Saudán, en representación de la Asociación Mutual de Empleados Municipales, señaló: “Es un logro que nosotros veníamos requiriendo desde hace mucho tiempo, el directorio del grupo Gas Junín es una semilla que plantó en su momento un gran compañero y hoy está hecho realidad, es un sueño que teníamos desde que se inició el grupo”.

“Yo soy muy nuevo en el mismo, y me estoy poniendo al tanto de los logros que ha tenido y este por supuesto entiendo que es de mayor importancia y relevancia con respecto al gas, lo celebro y estoy muy contento de llegar en un momento tan importante”, expuso haciendo referencia a lo personal.

Luego hizo hincapié en el beneficio que esto trae a la ciudad, y declaró: “Esto va a tener una importancia súper destacable para todos los vecinos, esperemos que la ciudadanía entienda y valore lo que ha hecho el grupo durante todos estos años para poder proveer a toda la ciudad de gas. Es un hecho que desconozco si en algún otro municipio se tiene esta dimensión de usuarios, en Junín es una concreción”.

Por su parte, el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento de la ciudad de Junín, Julio Míguenz, se mostró muy feliz por la inauguración, y dijo: “Estoy muy contento porque representamos muchos barrios que hoy se van a ver beneficiados con esta obra, cada vez que se inaugura una luz LED, una cámara de seguridad, un cordón cuneta, asfalto, sucede esto”.

“Esta obra va a favorecer a muchos vecinos que estábamos privados de tener este gran servicio, sobre todo por lo económico, porque hoy ir a comprar una garrafa, ir a comprar un tubo es mucho más costoso. Y también nos pone felices porque nos hacen parte a los fomentistas de cada una de las inauguraciones”, apreció.

Seguidamente, Federico Melo, presidente del Sindicato de Empleados de Comercio, indicó que “que esto es un logro muy importante para la ciudad, si bien gran parte de la misma ya tiene acceso al gas natural, esto va a permitir que muchos barrios y vecinos puedan concretar sus obras y mejorar la calidad de vida”.

A su vez, indicó: “Particularmente nosotros estamos muy interesados, dado que el barrio mercantil está en proceso de ampliar la red de gas y poder acceder a este servicio tan esencial, nos sentimos muy contentos por la obra, y es importante felicitar al intendente Pablo Petrecca y a todo el equipo de Grupo Gas Junín por semejante obra y mejora para la ciudad”.

Otro juninense en dar su valoración, fue Osvaldo Giapor, fomentista reconocido de nuestra ciudad, quien afirmó: “Esto está haciendo una pequeña historia, en 1.993 creíamos que era imposible mi barrio, Prado Español, junto con el barrio de Fátima, fuimos quizás los primeros que empezamos a hacer esto por consorcio, era algo que parecía increíble que llegara”.

“Hoy estamos hablando de una planta, la cuarta planta reguladora de gas natural para darle mucho más a Junín, la ciudad crece, las posibilidades de vivir mejor también y estamos muy contentos. Como fomentista, como representante de los barrios de Junín, tengo que decir que la alegría que yo tengo la deben tener todos”, precisó Giapor.

Para finalizar, Daniel Fogareta, representante del Barrio Real Moya Jardín, agradeció al Gobierno de Junín, y destacó el accionar del Intendente Pablo Petrecca, a su vez remarcó: “Esta es una obra que nos va a favorecer, nos va a dar mejor calidad de vida, con los vecinos ya nos estamos pensando en poder llegar a tener en los tres barrios el servicio, el cual nos va a ayudar a vivir un poco mejor”.

“Es importante que se sigan haciendo este tipo de obras, que generan acciones para el beneficio del vecino, es una obra que nos representa a todos, tanto a los vecinos, como a los barrios”, concluyó.