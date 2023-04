Camino a la campaña y el Bicentenario: se reabre el debate sobre el crecimiento y desarrollo de Junín

En sintonía con el resto del país, Junín comienza a transitar el tramo final hacia el inicio de la campaña rumbo a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tendrán lugar en agosto, como escala previa a los comicios generales de octubre, en los que volverá a ponerse en juego el gobierno municipal, para el período 2023-2027.

Pero más allá de proselitismos y contiendas electorales, empiezan a definirse los principales ejes del debate sobre el futuro del distrito y el rumbo económico con la mira puesta en el desarrollo productivo, con el Bicentenario de la ciudad, que llegará el 27 de diciembre de 2027, como horizonte simbólico cercano.

En esa línea, Democracia consultó con distintos actores de la vida pública local, con el objetivo de trazar los lineamientos fundamentales que darán forma a la discusión sobre el porvenir cercano de la ciudad, los logros y las cuentas pendientes en materia de desarrollo y la articulación entre las instituciones públicas y el sector privado.

Desde el gobierno municipal, el intendente Pablo Petrecca destacó que "en Junín funciona un modelo de desarrollo con varias aristas, que piensa en el presente y el futuro de la comunidad".

"Se trabaja permanentemente en la búsqueda de nuevas inversiones, en la radicación de nuevas empresas y proyectos que permitan, por un lado, la generación de empleo y por el otro, la generación de riqueza", afirmó el jefe comunal.

Y agregó: "Pero también se piensa en el futuro, por eso elaboramos un Plan Estratégico Informático, que permita posicionar a Junín en la industria del conocimiento. También se lleva a cabo, de manera conjunta con las instituciones de la comunidad, la Agenda para el Desarrollo Productivo del Junín de los 200 años".

Para Petrecca, el Plan Estratégico Informático aparece como un norte visible para la ciudad y aseguró que "es un hecho concreto". "Hoy se requieren talentos en materia de innovación y tecnología, por eso entendemos que es fundamental, desde el gobierno de Junín, preparar a esos talentos para que tengan la posibilidad de acceder al mercado laboral que hoy se demanda, tanto en Junín como en la Argentina y en el mundo", subrayó.

Asimismo, recordó que "a partir de ese Plan Estratégico Informático, surgió la Escuela de Robótica, que tiene a chicos de entre 6 y 10 años asistiendo a talleres, aprendiendo matemáticas, robótica, informática y tecnología".

"Hace tiempo que estamos trabajando en el futuro, creando una Escuela de Innovación y Tecnología en Junín, un espacio moderno que nos permitirá avanzar en darles herramientas a los jóvenes y a todos los juninenses para que estén preparados para lo que viene y así, generar trabajo y desarrollar la industria del conocimiento", reflexionó Petrecca.

Finalmente, el jefe del municipio aseguró que las principales instituciones del distrito están involucradas en la agenda del Bicentenario, "para consensuar acciones y objetivos que promuevan el desarrollo de Junín".

"La misma está impulsada por la Agenda de Desarrollo Junín, conformada por el municipio, la Unnoba, la Cámara de Comercio e Industria, la Sociedad Rural, Capynoba y la Federación Agraria Argentina", resumió.

Diferente es la visión de Pablo Petraglia, concejal del Frente de Todos y director de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Unnoba, para quien "la Municipalidad viene realizando anuncios en materia de modernización y desarrollo tecnológico, que no se traducen en un plan con continuidad en el tiempo, sino que más bien parecen fuegos de artificio".

"No vemos una agenda sostenida en el tema y nos preocupa, porque se termina desgastando a los actores involucrados, que lo convocan a una reunión para que después no pase nada", expresó Petraglia, en diálogo con Democracia.

En esa línea, Petraglia tomó como referencia dos recientes iniciativas del gobierno local, como el Plan Estratégico Informático y la Escuela Municipal Robótica, para advertir que se trata "más de un impulso del Ejecutivo, una expresión de voluntarismo, que de acciones coordinadas y concretas".

Pero para el concejal, más allá del discurso tendiente a generar condiciones para el desarrollo económico, productivo y tecnológico, se requiere de un conjunto de acciones previas en la administración municipal, que, desde su perspectiva, están lejos de concretarse.

"Es un contrasentido que se hable de Plan Estratégico Informático cuando el municipio no tiene expediente digital. Es un disparate proponer una innovación, cuando toda la administración se maneja todavía con expediente de papel, arandelas y sellos de tinta", cuestionó.

"Cuando hablamos de desarrollo, tecnología e innovación, hay que fijarse cuáles son los cimientos. No podemos hablar de desarrollo informático si no se cumple con requisitos mínimos, básicos, que hacen a buena gestión administrativa. Y esto lo discutimos en el Presupuesto, hay una Secretaría de Modernización, pero no hay un solo peso destinado a modernizar la Municipalidad", insistió Petraglia, sin dejar de aclarar que la actualización de los procesos de gestión del gobierno local aparece como la punta de lanza para una discusión de cuestiones prioritarias con vísperas al Bicentenario de Junín.

"Hay que debatir la calidad de la ciudad, cómo generar empleo de calidad, cómo resolver la problemática de vivienda y cómo consolidar el proceso de urbanización. La ciudad se expande horizontalmente, pero tenemos macizos en el interior sin ser ocupados. Además, hay desprecio a cuestiones ambientales básicas, está desatendido el arbolado, y hoy estamos viviendo las consecuencias", advirtió.

"Todos estos años que faltan para el Bicentenario son para reflexionar, no para elegir monumentos, sino para establecer ideas fuerza, hacia dónde va la ciudad, qué queremos para Junín", redondeó.

También Juan Pablo Itoiz -concejal del radicalismo y secretario de Extensión de Unnoba- sostuvo a Democracia que "Junín tiene que ponerse en movimiento y para eso hay que plantear algunas ideas para que la ciudad funcione".

"La ciudad está adormecida y nosotros queremos darle vitalidad, porque queremos que despegue definitivamente. Me imagino a Junín como la Ciudad del Conocimiento del Noroeste de la provincia de Buenos Aires", planteó Itoiz.

"Debemos trabajar para aprovechar las oportunidades. Los problemas ya no se clasifican en globales o locales porque los impactos se dan en ambos lados. Cuando hablamos globalmente del calentamiento global, localmente impacta con sequías e inundaciones; cuando hablamos globalmente de crimen organizado, en las ciudades se traduce en narcotráfico e inseguridad", explicó.

En esa dirección, Itoiz afirmó que "las ciudades apenas ocupan el 2% del territorio del planeta, pero concentran a más del 80% de la población; generan el 85% del PBI mundial; consumen el 75% de la energía y el 80% de los recursos naturales".

A partir de allí, advirtió sobre la necesidad de proponer "una Nueva Agenda Urbana". "Hablar de Nueva Agenda Urbana implica plantearse tres objetivos: el primero, un Estado Municipal eficiente, que entienda que no se puede gastar más de lo que se tiene, porque las demandas son infinitas y los recursos son finitos; el segundo, un gobierno activo y con empatía, es decir, que el municipio deje ser visto como un obstáculo para convertirse en un facilitador y una ayuda para los vecinos; y tercero, una ciudad integrada y sustentable, en función de la cohesión social, la revalorización del espacio público y la provisión de servicios básicos e infraestructura", sostuvo.

En ese proceso, Itoiz postuló como clave la articulación con otros dos actores: el sector privado y la universidad. "Es el sector privado el que invierte y genera riqueza, por eso hay que brindar herramientas y reglas de juego claras para fomentar la inversión. La economía del conocimiento nos da una enorme oportunidad, debemos incentivarla y promoverla a través de la eximición de pago en tasas municipales para aquellos que inviertan en Junín y generen empleo", insistió.

Y agregó: "Debemos pensar en cómo potenciamos esa oferta educativa y cómo mediante la articulación entre municipio-universidad y centros educativos encaramos los dos grandes desafíos del futuro para Junín: por un lado, cómo formamos a las nuevas generaciones para darles mayores oportunidades y recuperar la cultura del trabajo; y, por otro lado, darles herramientas a aquellos que han sido excluidos o que pueden quedarse en el camino mediante el esfuerzo, la educación y el trabajo".

Visión industrial

Desde una óptica centrada en el mundo de la industria, José Molinari, titular de la Cámara de Pymes del Noroeste Bonaerense (Capynoba) y precandidato a intendente por la UCR, señaló que "el sector productivo de Junín se ha construido en base a su fortaleza propia y no como consecuencia de una acción concreta del municipio".

"Las sociedades que crecen son las que generan empleo, de eso no hay duda. En Junín, debemos fomentar el crecimiento de la ciudad con incentivos fiscales a las empresas, pero, aunque se generen las condiciones para nuevas inversiones, hay que entender también que nuestro Parque Industrial quedó chico, hay que apuntar a crear nuevos parques industriales", afirmó.

En ese sentido, Molinari -quien aparece como uno de los posibles precandidatos a intendente, impulsado por el radicalismo-, subrayó que, al mismo tiempo que debe promoverse un mayor grado de desarrollo industrial y productivo, "es necesario generar programas de desarrollo de capacidades y habilidades para los trabajadores".

"Y ahí es fundamental el rol de la Unnoba, porque hoy podemos crear las condiciones para que lleguen empresas, pero supongamos que viene una firma dedicada a ensamblar un determinado producto y necesita 100 operarios, no los tenemos", subrayó.

"La universidad debe ser un actor fundamental para el desarrollo productivo con inversión en infraestructura y tecnología. Hoy tenemos una ciudad con un perfil muy administrativo, muy de prestación de servicios, pero que tiene mucho por desarrollarse en el sector industrial. Hay que apuntar al eje económico, productivo, industrial y tecnológico", insistió Molinari.

Finalmente, con respecto a las rubros y actividades en las que puede proyectarse un nivel más alto de desarrollo, Molinari apuntó: "El sector tecnológico es fundamental y es el futuro, pero todo lo que tenga que ver con la cadena agrícola-ganadera, agroalimentaria, allí hay mucho por crecer".

También el empresario Ricardo De la Fuente, propuesto como otro de los precandidatos a la intendencia por la coalición Juntos, reflexionó ante Democracia sobre el futuro de la ciudad y consideró que "Junín puede tener un destino diferente" al que se perfila en la actualidad.

"Cuando analizamos la realidad del distrito, hay grandes potencialidades en lo comercial, en cuanto a servicios y en lo productivo. Si miramos a 150 kilómetros a la redonda, contamos con los servicios médicos más importantes, sin embargo, no tenemos un plan estratégico para hacer de la salud un eje del desarrollo", cuestionó.

"Tampoco tenemos un plan estratégico para desarrollar lo turístico. Lamentablemente, la sequía destruyó el recurso más lindo que tenemos, que es la Laguna de Gómez, pero se va a recuperar. Hay que planificar cómo articular lo turístico con la gastronomía y la hotelería", expresó De la Fuente, titular de la firma Indeplas, dedicada a la fabricación de artículos para el hogar, y precandidato a intendente por el sector de Patricia Bullrich.

En lo que respecta a la producción, De la Fuente consideró que desde la gestión local hay tareas pendientes en cuanto a acondicionamiento de la infraestructura. "El agro de la Región está sufriendo graves problemas por el tema del mantenimiento de caminos. Es un tema a largo plazo, pero creemos que hay dinero suficiente para hacer un mejorado de caminos y hasta pavimentar los caminos principales, lo que favorecería al ingreso y egreso de la producción", afirmó.

En cuanto a desarrollo tecnológico, señaló que "hay muchísimas oportunidades, hay más de 250 personas en Junín que trabajan en desarrollo de software, y no sólo en la ciudad cabecera, sino también en los pueblos, entonces, es una oportunidad para hacer un plan de desarrollo".

"Todo esto debe ir acompañado de una reducción de tasas municipales. Personalmente, propuse la quita de la tasa de combustibles. Y hay algunas tasas que se cobran que son ridículas", aseguró De la Fuente, quien, finalmente, posicionó a la Unnoba como "un aliado estratégico para el desarrollo de Junín".

"Por supuesto que hay que dar impulso a aquellas carreras que van a ser fundamentales para el crecimiento, la producción y la calidad del empleo. Pero, además, el municipio tiene que convencer a la comunidad de la importancia de la Unnoba", reflexionó.

"La mayoría de los juninenses que estudian carreras universitarias no miran a la Unnoba como un destino predilecto. Está bueno que nuestra universidad sea un factor de desarrollo de toda la Región, pero tenemos que convencer a los juninenses también", concluyó.

Por último, desde la Sociedad Comercio e Industria coincidieron en que Junín "tiene un potencial muy fuerte para desarrollar y se está trabajando en ese camino", aunque lamentaron que "no se pueden lograr los objetivos tan rápido como se quisiera, en parte por la difícil situación económica que vive el país".

"El contexto actual exige a las empresas y a los industriales que se invierta muchísimo en tecnología. En Junín, se ha mejorado, pero por supuesto falta mucho por hacer", reflexionó Marcos Maroscia, presidente de la entidad, en diálogo con Democracia.

"Se viene una nueva generación, que empieza a incorporarse al mercado de trabajo, y ya nació en una época de fuerte crecimiento y avance de la tecnología", insistió Maroscia, quien coincidió en que "la Unnoba es fundamental" para articular cualquier proyecto productivo en la ciudad.

"Hay que trabajar mucho más en conjunto, las empresas y las cámaras , con la universidad y estamos yendo por ese camino, pero está claro que va a llevar tiempo", remató.