Avanza la obra del nuevo Centro de Desarrollo Infantil

La concejal del Frente de Todos Junín, Clara Bozzano, recorrió los avances en el nuevo Centro de Desarrollo Infantil y también participó de la entrega de mobiliario a la Escuela Primaria de Adultos N° 711.

Tras concretar estas actividades, expresó: “Los trabajos en el nuevo Centro de Desarrollo Infantil vienen avanzando en tiempo y forma, y la verdad que eso nos pone muy contentos porque sabemos de la necesidad de contar con este espacio”.

Cabe recordar que la obra inició en enero, se ejecuta con fondos del Gobierno Nacional, requirió una inversión de $48.240.151 y se ejecuta en calle Payan, entre Ameghino y Almirante Brown.

El nuevo espacio brindará contención a niños y niñas de 45 días hasta los 4 años de edad; y se incluirá a las familias en un abordaje integral basado en el desarrollo educativo, nutricional y emocional.

Sobre esta obra que se ejecuta en Junín, Bozzano completó: “Las obras deberían hacerse siempre, no solo en años electorales. Hoy vemos que en Junín el municipio está ejecutando muchas obras que podrían haberse hecho antes, pero a esta altura no nos sorprende nada, porque sabemos que para el intendente Petrecca la prioridad pasa por su futuro político y no por aportar al bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

“No tengo dudas de que Petrecca se guarda las obras para los años electorales, pero por suerte contamos con un Gobierno Nacional y Provincial que no especula y que estuvo desde el primer minuto aportando al crecimiento de Junín”, concluyó Bozzano.

Entrega de mobiliario

La concejal Clara Bozzano también participó el lunes 17 de abril del acto de entrega de mobiliario que realizó la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Airea a la Escuela de Educación Primaria de Adultos N° 711.

Esta jornada contó con la presencia de la directora provincial de la modalidad de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, Silvia Vilta; de la jefa regional de Educación, Karina Pezatti; de la jefa distrital, Florencia Ratto; y del referente técnico de la modalidad de Adultos, Juan Carlos Ledo.

“El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires siempre ha estado trabajando para igualar las oportunidades educativas, y este es otro reconocimiento que hacemos los vecinos y vecinas de Junín”, concluyó Bozzano.