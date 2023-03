Entre adhesiones de Juntos y reparos de la oposición, Petrecca abre las sesiones

En lo que será el último discurso de su segundo mandato, el intendente Pablo Petrecca inaugurará, hoy, a las 19.30, el período ordinario de sesiones en el Concejo Deliberante, donde se espera que dé un mensaje cargado de una fuerte connotación política por el año electoral y anuncie los lineamientos para la gestión.

En este sentido, cerca del intendente comentaron a Democracia que “será propicio para repasar algunos de los logros más importantes de su gestión, las promesas que fue cumpliendo desde el año 2015 y que generaron grandes cambios en Junín”.

“Como en cada año, además, tendrá un espacio importante para contar lo que serán los ejes, las prioridades para 2023, incluyendo obras y otros proyectos que impactarán en distintos barrios y pueblos de Junín”, agregaron.

“Un discurso que tiene como contexto la difícil situación económica que atraviesa el país, la provincia, y los municipios, y que dejará lugar también para un mensaje destinado a los vecinos sobre el futuro esperado, y la necesidad de encontrar un mejor camino para salir adelante”, señalaron.

Democracia consultó a referentes del oficialismo comunal y de la oposición para conocer cuáles son las expectativas y puntos de vista en la previa de la apertura del año legislativo local.

Fiorini: “Cumplió los objetivos”

Juan Fiorini, secretario General de la Municipalidad de Junín, afirmó a Democracia: “Mañana tendremos la oportunidad, en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo, de escuchar el discurso del intendente Pablo Petrecca y conocer la proyección de Junín para este año. Desde su asunción, en 2015, el intendente se propuso mejorar la calidad de vida de los vecinos de Junín; y lo ha logrado”.

Y el funcionario agregó: “Hoy, al final de su segundo mandato, es evidente que ha cumplido con los objetivos planteados y los hechos concretos que están a la vista lo demuestran. Fueron muchos los proyectos logrados por esta gestión y los cambios significativos que se han producido en los últimos ocho años”.

“Esperamos mañana poder conocer los detalles sobre los ejes y prioridades de la gestión para 2023, que estarán enfocados principalmente en el desarrollo y el crecimiento de Junín, y en generar más oportunidades para los juninenses. La difícil situación económica que atraviesa el país, la Provincia y los municipios no será una excusa este año tampoco, ya que tenemos muchos proyectos y obras por delante, que se llevarán a cabo en diferentes barrios y localidades, y nuestro compromiso es seguir trabajando en pos de lograrlas”, aseveró.

“Junín continuará prosperando en los próximos años, porque hay un liderazgo de un intendente que escucha, gestiona y hace junto a un gran equipo de personas”, consideró.

Esponda: “Un discurso cercano a la gente”

Rodrigo Esponda, concejal de la Coalición Cívica, afirmó a Democracia: “Espero una descripción de la gestión que se viene llevando adelante, las obras que se están ejecutando y las que se piensa hacer, cuáles son los objetivos del Ejecutivo, pero por sobre todas las cosas espero un discurso cercano a la gente, alejado de las cuestiones electorales, que distorsionan la realidad”.

Y amplió: “Hoy una gran parte de la política está hablándose entre sí, no entendiendo que la gente la está pasando muy mal, con la inflación, con los problemas por la inseguridad, con el temor a perder el trabajo, con lo cual espero un discurso donde la prioridad sea la gente y no las cuestiones electorales”.

Itoiz: “Gestionar el municipio”

“Espero que el mensaje del intendente en la apertura de sesiones sea superador. La esencia de la ocasión pasa por brindar a los vecinos las líneas de trabajo que se van a desarrollar en el año. Habitualmente esto se confunde y hay una tendencia a revisar el pasado o mencionar lo que ya se hizo. Para mí, lo importante es ofrecer la certeza de que la persona que está a cargo del municipio tiene claro el camino a recorrer y está dispuesto a realizar el mayor esfuerzo posible para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y que toda su energía está puesta en gestionar el gobierno municipal”, afirmó el concejal por la UCR Juan Pablo Itoiz.

Petraglia: “Medias verdades”

Pablo Petraglia, concejal del Frente Renovador, afirmó a Democracia: “Ante el discurso del Intendente, lo importante nos son las palabras, sino los hechos. Estamos acostumbrados a escuchar las mismas promesas, fantasías y medias verdades. Si no hay correlación entre lo que se dice y lo que luego se hace, el discurso queda vacío. Por ejemplo, el Intendente habla mucho de educación, pero en la realidad que le compete actúa en forma contraria a sus dichos: durante 2022, a las maestras jardineras de los jardines maternales municipales les pagaba $25.000 por jornadas de cuatro horas diarias, cinco días a la semana. Este 2023, en el Jardín Nubecitas cambiaron el horario, que antes era de 16 a 20, perjudicando a los papás y mamás que trabajan, y encima empiezan después que la provincia. Es decir, no hay correlato entre discurso y acciones”.

Mazzutti: “No hay un plan de ciudad”

Lautaro Mazzutti, concejal de Peronismo Juninense, afirmó a este diario: “Uno siempre va a la apertura de sesiones con buena predisposición, pero para ser sincero, no hemos tenido buenas experiencias. El Intendente nos habla de una ciudad que no es la que nosotros vemos, pero hay muchas frases hechas y poco contenido. No ha podido plantear hacía qué ciudad vamos, un verdadero proyecto de ciudad”.

Y añadió: “A esto se suma que venimos de acompañar, con una actitud colaborativa, un presupuesto y un aumento de tasas donde los vecinos y vecinas de Junín fueron engañados y estafados. Solicitamos que se corrija esta situación y no tuvimos ningún tipo de respuesta favorable. No son buenos antecedentes”.

“Esperamos que reconozca y asuma los grandes problemas que tiene la ciudad, como, por ejemplo, el creciente aumento de casos de robos, muchos de ellos violentos. Que nos diga qué piensa hacer para solucionar esta situación. Este es un ejemplo entre tantos problemas a resolver. Con esto quiero decir que esperamos un discurso realista, con un plan de acción, no con las mismas frases de siempre, para la tribuna y que sabemos que no se llevan a la práctica. Tampoco que apele a falacias para ponerse en un lugar de victima que los juninenses no merecen. Se ven obras financiadas por Nación y Provincia en la mayoría de los barrios de nuestra ciudad”, punzó.

Bozzano: “Petrecca se tiene que despertar”

Clara Bozzano, concejal de La Cámpora, afirmó a Democracia: “Hace ocho años que es intendente y no sabemos cuáles son sus prioridades, los ejes de su gestión, tiene los barrios totalmente abandonados, una falencia en la calidad de vida de esos vecinos, es hora de no mentir más en esto de que Junín es discriminado, porque la cantidad de obras de los gobiernos nacional y provincial es histórica, por cualquier lugar de la ciudad por donde pasamos hay un cartel de nuestro gobierno impulsando obras”.

Y la edil agregó: “Una de las cosas que realmente debería preocuparle al intendente es el déficit habitacional, no puede ser que no se construya una sola casa en Junín, si no son las 149 viviendas de Procrear o las 25 viviendas del Instituto de la Vivienda”.

“No puedo creer tampoco que el impulso al turismo no sea otro eje de la gestión, Junín tiene que crecer exponencialmente, no podemos promocionar las lagunas, un parque natural que es hermoso, con una carpa y dos banners, sin saber si quiera dónde está la oficina de turismo. Me parece que la gestión tiene muchas falencias, hay mucho por hacer en Junín, también con el sector industrial, jerarquizar el parque, creo que Petrecca se tiene que despertar y gestionar para todos los vecinos”, afirmó.