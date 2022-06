Acciones por la igualdad de derechos del colectivo LGBT+

Cada 28 de junio se conmemora a nivel internacional el Día del orgullo, en recuerdo de la revuelta de Stonewall que tuvo lugar en un bar de Nueva York hace 53 años y que dio origen a las marchas y luchas permanentes del colectivo LGBT+ por sus derechos. Desde la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de Junín reafirmaron su compromiso de trabajar en la inclusión e igualdad de derechos y erradicar todo tipo de acto discriminatorio.

Espacio Amigable es la dependencia municipal que brinda un servicio integral para las personas LGBT+, en una articulación permanente con distintas instituciones de la ciudad a los efectos de extender la concientización. Los interesados en resolver alguna necesidad o consulta pueden acercarse al Centro Integrador Comunitario (CIC), ubicado en Av. Alvear y Alberti, los miércoles de 18 a 20.

Lucha de años

Ezequiel Boianelli, responsable del Espacio Amigable señaló: “Hoy se cumplen 53 años de la revuelta de Stonewall, donde el hito se produjo en un bar al que concurrían mayormente personas homosexuales, en un contexto histórico como el de los años 60 en el que la Organización Mundial de la Salud decía que los homosexuales eran fáciles de convencer y, en el marco de la Guerra Fría, se temía que si hablaban pudieran dar información al enemigo”. “En esos años se hizo una razzia en el bar en cuestión, donde era habitué que las personas del mismo género pudiesen bailar juntas y una noche la policía ingresó de manera violenta para sacar a todos los concurrentes del espacio. Esto originó que cerca de 400 personas, en su mayoría trans y travestis, se enfrentaron en una lucha que duró aproximadamente unos cuatro días y ese fue el foco incendiario para la lucha permanente para garantizar los derechos del colectivo LGBT”; explicó.

Seguidamente, indicó que “en 1970 se realizó la primera Marcha del Orgullo bajo el lema de que el colectivo LGBT no luchaba a través del poder porque no lo tenían, sino por medio del orgullo” y reflexionó que “si bien hubo un avance en reconocimiento de los derechos, todavía falta mucho para continuar con la deconstrucción y por una mayor igualdad entre toda la población”.

Espacio Amigable

Además, el referente comentó que Espacio Amigable “es un lugar que funciona desde hace seis años y lo que hacemos es brindar el acceso para la atención integral de la ciudad de todo el colectivo LGBT+, integrado por un médico generalista que es Franco Tomasella, una psicóloga que es Carolina La Blunda y yo que soy trabajador social”.

Luego, aseguró: “Brindamos atención a toda aquella persona que concurra por alguna necesidad o por simple consulta, se realiza un trabajo interinstitucional como escuelas, la Unidad de Género del Hospital, talleres, charlas y demás”. “Para todas las personas que estén interesadas en concurrir, el Espacio Amigable tiene sus puertas abiertas para toda la comunidad, los miércoles de 18 a 20, en el CIC de Av. Alvear y Alberti”, informó y reforzó en la necesidad de continuar con la concientización acerca del respeto hacia el otro con actitudes como “no asumir que todas las personas son heterosexuales, llamarlas por su nombre y por cómo se autoperciben”.

En tanto, Manuel Llovet, secretario de Desarrollo Social del Municipio manifestó: “La idea nuestra más que nada es visibilizar este día para que no pase como uno más en el calendario, y trabajar todos los días para que en Junín y en el país no haya más diferencias ni discriminación”. “En la ciudad cualquier persona más allá de su orientación sexual o autopercibimiento puede vivir en libertad. Queremos que no solo el colectivo LGBT, sino también todos los vecinos de Junín conozcan el Espacio Amigable, sepan por qué existe este día y la importancia de que todos merecemos vivir en libertad, sin rótulos, ni encasillamientos”, concluyó Llovet.

