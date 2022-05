Casella: “La conciencia colectiva que hoy tenemos en Junín es grande”

El 17 de mayo se conmemora a nivel internacional el día sobre el reciclado y desde la Subsecretaría de Medio Ambiente del Municipio se destacó la importancia del funcionamiento de la planta de reciclaje en Junín y la concientización sobre la separación de residuos. Además, se remarcó el desarrollo del programa “Tu acción cuenta” y la utilización de los Puntos Verdes en los distintos espacios de la ciudad.

Perla Casella, subsecretaria del área expresó: “Es un día para celebrar, nos permite pensar desde dónde partimos y hacia dónde vamos con el reciclado en nuestra ciudad. Si nos ponemos a pensar partimos de una base con un basural a cielo abierto donde no podíamos pensar en ese momento en reciclar, y a pesar de la demanda que teníamos de la sociedad, que ahora es mucho más consciente sobre el proceso, se hizo posible”.

“La importancia de volver a usar el residuo en vez de disponerlo como un recurso, y la conciencia colectiva que hoy tenemos en Junín es grande; hace un tiempo no podíamos responder, porque teníamos el basural como foco de contaminación por el cual no se podía gestionar, y ahora estamos en acción. Por esta razón nos planteamos un plan que incluía el buen tratamiento de los residuos domiciliarios que no se puedan reciclar, construyendo el Relleno Sanitario, en base a esta idea se armó el plan de reciclado con la construcción de la planta y la separación en origen en la ciudad”, declaró la funcionaria.

Con respecto al desarrollo del proyecto, sostuvo que “el transcurso del camino fue duro y difícil por momentos, estuvo atravesado por situaciones económicas, en contexto de pandemia, y hoy está situado en un punto donde se visualiza la llegada del tramo final, con el objetivo cumplido que es la planta de reciclado en funcionamiento, dándole la posibilidad a los vecinos de accionar efectivamente”. Seguidamente explicó: “En Junín hay Puntos Verdes, se gestionaron de forma tranquila, en la medida que se podía ir accionando y están ubicados en distintos espacios de la ciudad. Este proceso fue un aprendizaje, y eso dio la pauta de que muchos vecinos con ganas de reciclar no contaban con la información necesaria, y es por eso que al principio se utilizó de manera errónea; quizá la comunicación no fue suficiente para que se comprenda y se dé un buen uso, por lo que se retiraron los conteiner de algunas plazas”.

“Los puntos centrales están en el Parque Borchex, la plaza Sesquicentenario y en la de Villa Belgrano. Se está gestionando un cambio de estrategia para trasladar los Puntos Verdes generados dentro de los barrios, actualmente se trabaja en eso, la comunicación se hace entre los vecinos que se apropian del proceso”, agregó Casella. Además, la subsecretaria invitó a vecinos, clubes y escuelas para que se sumen a la campaña de reciclado y dijo: “Sería un beneficio que se sumen al programa ‘Tu acción cuenta’, la Subsecretaría de Medio Ambiente queda a disposición para recepcionar consultas. A lo largo del tiempo nos fuimos armando de herramientas, contamos con dos camiones para recolectar reciclables, ahora pedimos trabajar junto al vecino para que empiece a modificar el hábito en su casa o instituciones para que se genere reciclaje interno”.

En cuanto al reciclaje electrónico contó que “es un plan vigente, se estudió cada método de reciclaje y el prototipo para que la gestión sea la correspondiente, ya que son diferentes y los residuos electrónicos tienen componentes peligrosos, además son de alto riesgo y no pueden dirigirse al Relleno Sanitario ni se pueden reciclar. Se armó un programa con el Servicio Penitenciario de la Provincia donde en los distintos penales hay alojados internos capacitados para repararlos y que vuelvan a tener un uso en alguna institución, los clasifican, los desarman y lo reciclable se vende, el dinero es enviado a tratamiento para los materiales de peligro”.

Sobre la planta de reciclado sostuvo: “La acción fue totalmente con fondos municipales, en el saneamiento del basural nos ayudaron fondos provinciales, y una vez que estuvo el Relleno Sanitario se concesionó la operación, contemplando la inversión de la planta. El Gobierno de Junín dispuso los fondos para la construcción, la cual se edificó en el plazo establecido en la licitación”, y sobre los trabajadores agregó que “son recuperadores, cuando se inició el proceso en el saneamiento del basural, con ellos se atravesó el camino, hoy trabajan dentro de la planta y eso mejora sus condiciones, y hace mucho más eficiente y seguro la labor”.

En este contexto, Perla Casella se dirigió a los vecinos y expresó: “Invitamos a que los vecinos se puedan sumar, que nos acompañen, llamamos a este programa ‘Tu acción cuenta’ porque el accionar contribuye, y desde el Municipio podemos seguir sumando herramientas, contenedores y programas, pero si no logramos que los ciudadanos ayuden no se llega a cumplir el objetivo de fomentar el reciclado en Junín”.