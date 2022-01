Malestar en Junín

Al respecto, el productor agropecuario y concejal de Junín, Rodrigo Esponda, sostuvo que “al no tener presupuesto se caen facultades delegadas que permitían que las retenciones funcionaran hasta el 31 de diciembre de 2021”.

“Al no tener estas facultades, hay una parte que entiende que las retenciones se caen solas y que no deberían aplicarse. Debería ir un proyecto al Congreso y que se apruebe para que puedan seguir”, destacó.

“Nosotros siempre planteamos que las retenciones son un ancla a la producción y no deberían existir. Debería mejorarse el sistema de impuesto a las ganancias, pero no tener un impuesto como el de las retenciones que debería tender a desaparecer y no a aumentar”, cerró.

Por su parte, la titular de la Federación Agraria Argentina Junín, Rosana Franco, aclaró que “sería lo lógico que debería ser cero y fijarlo el Congreso”.

“Las entidades ya le pidieron a Guzmán que los productores cobren el precio total. Veremos cómo se resuelve. Caso contrario se tendrá que ir a la Justicia”, subrayó

“Por otra parte, por la sequia los rindes caerán a un 50%, y los derechos de exportación resultan confiscatorio y extractivo. Muy preocupante la falta de lluvias”, concluyó.