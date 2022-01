Tasas municipales: aumentarán, en promedio, el 35 por ciento

Ayer se realizó la cuarta reunión de comisión para tratar el tema Presupuesto Municipal 2022, en la que hubo un acuerdo para su aprobación, y los bloques Juntos por el Cambio y Frente de Todos adelantaron su posición para votar a favor. Así, en la sesión, que será el viernes al mediodía, el Presupuesto se estima que será aprobado por unanimidad.

Sin embargo, no será así en lo que respecta a la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2022, la cual contempla una serie de aumento de tasas para Junín. En este caso, el bloque Frente de Todos no acompañará la propuesta del Ejecutivo municipal.

Por lo que el tratamiento de la Ordenanza Fiscal e Impositiva será en una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, a realizar también el viernes venidero, en horas del mediodía.

Presupuesto Municipal

Tal como fue adelantado por Democracia, el Presupuesto Municipal previsto para el 2022 es de 4.099.681.187,22 pesos. Al respecto, el concejal Juan Fiorini, de Juntos por el Cambio, explicó que de las cuatro reuniones hubo una con los funcionarios donde escucharon a la secretaria de Hacienda y Finanzas y al contador municipal, y la última, donde los concejales se pusieron de acuerdo, respecto a unas modificaciones solicitadas por el Frente de Todos para acompañar el Presupuesto.

Ayer, después de la propuesta del Ejecutivo con las modificaciones pertinentes, en definitiva, se aceptó, se llegó a un acuerdo de que habrá un despacho unificado y se aprobaría el Presupuesto 2022, el viernes próximo.

“Sería la primera vez, en la gestión del intendente Pablo Petrecca, que tendríamos el Presupuesto aprobado por unanimidad, si sale todo como hasta ahora está hablado”, apuntó Fiorini.

Sostuvo que esta ordenanza refiere a lo que se prevé hacer en 2022 para la ciudad, obras y proyectos pensando en el desarrollo y crecimiento: microcréditos para emprendedores, nuevos espacios en el Parque Industrial para pequeñas empresas, Parque Logístico (para pequeñas industrias y para la transferencia de cargas), entre otros proyectos.

Por su parte, Pablo Petraglia, del Frente de Todos, apuntó que en este Presupuesto había obras de la Provincia y otras con financiamiento de la Nación, contempladas en el mismo, por lo cual acompañaban el Presupuesto 2022. “Las obras para Junín incluidas en el Presupuesto provincial ya están aprobadas”, afirmó a Democracia.

Fiscal e Impositiva

Respecto a la Ordenanza Fiscal e Impositiva, que se tratará también el viernes venidero, por el momento no hay acuerdo entre los bloques.

“Las principales tasas van a aumentar en diferentes escalas. Conservación de la Vía Pública (CVP), por la cual se brindan los servicios de barrido y limpieza en la ciudad, aumentará según el barrio y servicios, desde el 20 al 45 por ciento; el 80 por ciento de la población tendrá aumento menor al 40 por ciento, siendo el promedio del 35 por ciento”, explicó Fiorini.

“Servicios Sanitarios, que incluye agua y cloacas, aumenta el 45 por ciento para todos los contribuyentes. Seguridad e Higiene (comercios e industrias) de los pequeños contribuyentes, que serían 3 mil en Junín, tendrán un pago asociado al monotributo, y los que se inician de categoría A tendrán tres meses de eximición”, apuntó.

En cuanto a los beneficios, Fiorini destacó que se mantendrán los de Buen Contribuyente, Boleta Digital, pago con Débito Automático, con 25 por ciento de descuento con pago anual. En el caso de jubilados, hay una ampliación del universo de los que van a tener descuentos: los que tengan hasta dos jubilaciones mínimas no van a pagar ninguna de las tasas. Los que tengan hasta tres jubilaciones mínimas pagarán el 70 por ciento de los montos de las tasas.

“Solamente quedarán los jubilados que cobren más de tres jubilaciones mínima, pagando la totalidad de la tasa de CVP. Además, se mantiene la tasa social y los beneficios para algunos sectores como la gente con discapacidad”, afirmó Fiorini.

Respecto a la Cuarta Planta de Gas, el edil aclaró que se trataba de una Contribución por Mejoras por tal obra. “Hay una diferenciación entre los nuevos usuarios y los usuarios que ya están. Como esta es una planta que permitirá llegar a más barrios, a 10.000 vecinos más, a los que se conecten se cobrará el 70 por ciento del valor en muchas cuotas, y el otro 30, al resto de los usuarios actuales, en menos cuotas. Todo esto se hará cuando comience a funcionar la planta y se conecten los nuevos usuarios”, dijo.

Desde el Frente de Todos, Pablo Petraglia explicó que no acompañaban al Ejecutivo, en lo que es la Ordenanza Fiscal e Impositiva. “En el aumento de tasas no estamos de acuerdo porque creemos que no corresponde respecto a la propuesta que teníamos de fraccionar a lo largo del año”, opinó.

“Esperemos que este año, lo que corresponda a la Municipalidad, lo ponga en funcionamiento – manifestó-, que lo haga. Hay algunas obras demoradas como las 25 viviendas que nunca se terminaron, y que haya un plan de mantenimiento general de la traza urbana. Las calles de Junín, que están muy deterioradas, y eso lamentablemente no lo hemos visto en el Presupuesto, es decir hay más obras por hacer”, aseguró Pablo Petraglia.

