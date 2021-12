Pablo Petrecca: "La reelección no está en la agenda de la gente"

Muchos criticaron los festejos por los 194 años de Junín, ¿qué dice al respecto?

-Venimos de atravesar dos años muy difíciles, sobre todo en lo sanitario, tanto respecto a la salud física como emocional. Fueron también difíciles en lo económico y lo social. Vivimos una situación angustiante, de pérdidas y mucha tristeza, y los argentinos merecemos estar un poco mejor. Hoy todos contamos con mayor información respecto al virus, y en Junín hay muy buen nivel de vacunación. En los festejos respetamos las normativas dispuestas por la Provincia, pero también depende mucho de la responsabilidad individual. Sé que una parte de la sociedad fue crítica respecto al evento, y aceptamos dicha postura.

- ¿Van a pedir pase sanitario en Junín?

- No, como Gobierno local no lo vamos a pedir. Sí pedimos que respeten las medidas, informen los contactos estrechos, ante cualquier síntoma se aíslen, se testeen y cumplan el aislamiento. Es un pequeño esfuerzo que tenemos que hacer para que esto no siga expandiéndose

- ¿Se sabe qué cepa está predominando acá?

- De acuerdo a los especialistas, está circulando la variante Delta, pero, ante el aceleramiento en el ritmo de contagios, es probable que esté también presente la Ómicron. Confiamos en que sería la última etapa de la pandemia. Dios quiera que así sea, venimos de dos años muy difíciles y muy tristes.

- Usted es uno de los beneficiados por la modificación a la ley de reelección de intendentes. ¿Revé su postura al respecto?

- Creo que el Gobierno provincial y nacional aún no aceptó el resultado de las urnas, el oficialismo perdió. El mensaje fue claro, el Gobierno debe ocuparse de los temas que le preocupan a la sociedad, y la reelección no es uno de esos.

Estoy a favor de poner límites a las reelecciones, quiero ser claro y tajante. El espíritu de la ley no ha cambiado. Lo que ha hecho la Legislatura es corregir la retroactividad y evitar la trampa que muchos intendentes, especialmente del Frente Renovador, usaron. Hay más de 20 intendentes del Frente de Todos que han renunciado el 9 de diciembre para presentarse en el 2023. Esta ley pone un límite real a las reelecciones y evita los fallos judiciales. Estoy muy convencido de que es muy válido para la democracia y la alternancia.

- ¿Discuten los políticos la agenda de la sociedad?

- Es la discusión que está dando Juntos. En la ciudad de Junín estamos trabajando por una agenda de lo que le importa a los juninenses. Hoy el Concejo Deliberante trató un tema que me preocupa muchísimo y que tiene que ver con una política de Estado a nivel nacional y provincial, el servicio de electricidad. Estamos sufriendo situaciones complejas respecto a la energía que la ciudad recibe, los sistemas se saturan y hemos tenido barrios con falta de luz. Eso a su vez conduce a que las bombas que suministran agua no funcionen, al igual que los semáforos, lo cual también implica un gran riesgo. Estamos pidiéndole a la Provincia que resuelva el problema de generación, y que se retomen los contratos con SoEnergy, para que se garantice el abastecimiento de energía y Junín pueda contar con un servicio de electricidad como corresponde. Hacía mucho que no veíamos esos cortes, y eso nos preocupa muchísimo. Esos son los temas que le interesan a la gente.

- ¿Qué inversiones y proyectos tienen previstas para el año próximo?

- Hay muchos proyectos interesantes para llevar adelante, entre ellos el mejoramiento de calles, realización de cordón cuneta y asfalto. También es muy importante para nosotros el plan de movilización de suelos urbanos, porque permite generar terrenos con servicios para que más vecinos puedan construir su vivienda y lograr cumplir el sueño que todos buscamos. Ayer llevamos a cabo el sorteo del plan Proyectar 2, con 31 lotes nuevos. Ya hay 72 nuevos dueños de lotes con servicios y estamos trabajando en el Proyectar 3.

El Presupuesto 2022 tiene prevista mucha inversión en este sentido. La cuarta planta de gas va a permitir que 10.000 vecinos cuenten con suministro. A su vez, continuamos mejorando el alumbrado público, reconvirtiéndolo a luz led y ampliándolo. También estamos realizando mucha inversión en seguridad, estamos terminando el nuevo centro de monitoreo y seguimos trabajando para que todas las plazas sean seguras, sumando cámaras.

A nivel local hemos defendido las fuentes laborales en pandemia, lo que ha dado muchos resultados. Estamos trabajando para fortalecer al sector privado, para que haya nuevas inversiones y generen trabajo, lo cual también está en la agenda de los vecinos de Junín.

Hay muchas políticas relativo a lo económico, como programas de microcréditos y descuentos y exención de tasas para nuevos inversores. Apuntamos principalmente a generar trabajo para nuestros vecinos.

- ¿Ha sido discriminado Junín respecto a la distribución de los recursos de la Provincia?

- Lamentablemente sí. En el Presupuesto provincial se ve la ampliación de la cárcel, que ya hemos sido claros en que no la queremos. Estoy trabajando de forma personal para que no se realice la obra, aunque ya está presupuestada y aprobada en la Legislatura.

Los juninenses me han dado un mensaje muy claro, no quieren más cárceles en Junín. No me opongo porque es el gobierno de Kicillof, lo hice también enfrentando al gobierno de Vidal cuando se hablaba de instalar una cárcel federal en Junín. Espero y deseo que el Gobierno provincial entienda lo que piden los juninenses y no haya una ampliación como la que está prevista.

Más allá de ese proyecto, no hay otros estipulados para Junín. Nos sacaron ingresos por coparticipación, nos corresponden dos puntos menos, y no nos dieron explicaciones. Se trata de alrededor de 50 millones de pesos. Nos reducen fondos para solventar el día a día del Municipio y quieren ampliar nuestra cárcel en contra de nuestra voluntad. Quizás a la provincia de Buenos Aires le molesta que los juninenses hayan elegido a representantes de otro color político, y eso no puede suceder. Pido que reflexionen, y podamos trabajar por los vecinos de Junín. En contraposición, a nivel nacional tenemos un tratamiento distinto, estamos logrando que se nos adjudiquen obras.

