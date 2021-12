Juguetes vs pantallas: el desafío de los padres del siglo XXI

Se trate de un efecto indeseado más de la pandemia o un problema de larga data, es un hecho que los niños, desde una edad cada vez menor, se exponen muchas horas de su día a las pantallas. Televisión, computadora, tablet, consola de videojuegos o celular, la oferta tecnológica es muy vasta y el uso -y abuso- de esta por parte de los más pequeños genera preocupación en los padres.

Democracia dialogó con referentes del mundo del juguete en Junín acerca de la forma en que la alta exposición a las pantallas por parte de los niños tiene su correlato en las compras realizadas en sus comercios. Todos ellos concordaron en que obsequiar un juguete es invitar a ese niño a volver a jugar y socializar y pusieron énfasis en la importancia de la elección del regalo.

“De las personas adultas que ingresan a la juguetería, hay un porcentaje muy alto, aproximadamente un 65%, que lo primero que dicen es `necesito algo para sacarlo de la pantalla´”, expresó Jaquelina Peovich, de Babilonia. En la misma línea, Milagros Chicón, de Giro Didáctico, afirmó que se trata de una “temática muy recurrente en las jugueterías”.

En líneas generales, lo que expresaron los comerciantes a Democracia es la importancia del acompañamiento de los padres, abuelos o tutores mientras el niño juega. Entregarle un juego de mesa o un juguete didáctico a un menor que acostumbra pasar mucho tiempo jugando videojuegos o usando el celular puede no resultar llamativo si no hay involucramiento del adulto.

En tal sentido, Néstor Maulini, dueño de la juguetería homónima, detalló que “cuando al nene se le compra un juguete didáctico es necesario estar con él”, y enfatizó en el acompañamiento de los más grandes para generar interés en el niño. “Si no, se tapa con la tecnología”, afirmó.

Sin embargo, mucho de lo que los niños hacen es por imitación a sus padres. “El adulto tampoco deja las pantallas, no podemos pedirle a un niño que haga lo que no hace un adulto no está dispuesto a hacer”, afirmó Peovich, quien también remarcó el papel que tiene el entorno en el proceso.

“Puede ser un tiempo compartido, podemos ser menos egoístas. Compartir tiempo con el chico es fundamental, y es la única forma de enseñarle que si no está con la pantalla no pasa nada, y puede divertirse igual”, amplió. Además, para el adulto puede también ser divertido. “El que acompaña también disfruta, lo digo por experiencia”, afirmó Maulini.

Los comerciantes consultados destacaron que el problema es muy claro en los niños a partir de 9 años, y advirtieron que empezaron a percibir que se ha extendido entre quienes tienen menor edad. “Son muy pequeños todavía, ese tiempo es para otra cosa, no para las pantallas”, afirmó Peovich.

Dando cuenta de tal dificultad, Mercedes Mendiondo, de La Reina Batata, explicó que no está segura de que se llegue a lograr un reemplazo de las pantallas, porque “los chicos están muy sumergidos en la tecnología”, y ofrecerles un juguete puede no resultar como los adultos esperan.

Oferta

En el sector prevén tener en sus estanterías los juguetes adecuados para este tipo de situaciones, al ser un pedido muy frecuente por parte de los clientes. “Lo mejor que se le puede dar a un niño para que deje las pantallas son juegos, en el sentido más amplio. Yo llamo juego a todo lo que tiene que ver con lo lúdico”, detalló Peovich.

Al respecto, Chicón afirmó que buscan “tener propuestas para lo que piden, tratando de que los chicos vuelvan a socializar con amigos y familia”. En todos los casos, destacaron que regalar un juguete es una elección adecuada para que los niños dediquen menor cantidad de tiempo a las tecnologías. Jaquelina destacó que “no hay que dejar que se pierda la capacidad de lo lúdico, y, a su vez, afirmó que “no hay magia, los chicos no dejan las pantallas de la noche a la mañana. Se trata de alcanzar el mal menor, si estaban cuatro horas con las pantallas, que estén dos, no que no estén más”, destacando lo paulatino del proceso.

Los juegos de mesa son la opción que, acorde a los comerciantes, más eligen los adultos para estos casos. Mendiondo destacó que responde a la “búsqueda de opciones para compartir”, y Maulini expresó que las ventas de ese tipo de productos se incrementaron durante la pandemia.

La exposición continua a las pantallas “provoca, sobre todo, al niño y preadolescente un aislamiento comunicacional”, y es por ello que los juegos de mesa son muy vendidos, porque “obliga al chico a ponerse en contacto con otro para jugar”, expresó Jaquelina. Lo que ella recomienda son “juegos que no sean complejos, ni lleven mucho tiempo jugarlos”, dado que no es el objetivo inicial a alcanzar.

Por su parte, Mendiondo destacó que, sobre todo en esta época del año, “se busca que los chicos estén al aire libre”, y por ello las opciones ofrecidas son relativas a los deportes y la pileta, entre ellas arcos de fútbol, pelotas, inflables o sumergibles.

En el amplio abanico de lo ofrecido por las jugueterías de la ciudad, también se destacan los juegos con cierta cuota de tecnología. Néstor considera que pueden ser eficaces porque “a los chicos hay que motivarlos permanentemente”, pero advirtió que “los juguetes con demasiada tecnología son aún difíciles de vender”. Dentro de las opciones de antaño, son aún muy elegidos los juegos de cartas que, para Peovich, “son recomendables porque son ágiles, similar al tiempo de las pantallas, que es rápido y vertiginoso”

Los comerciantes subrayaron el asesoramiento a los clientes como una arista importante de su trabajo. Elegir el juego adecuado o no puede determinar la relación que seguirá entablando el niño con las pantallas. “Es como un chico que aprende a leer. Hay que darle de a poquito para que cumpla el objetivo y empiece a entusiasmarse. Luego se irá complejizando”, detalló Peovich.

