Petraglia, a Juntos: “Es el Presupuesto clásico de la restauración conservadora”

- Habló de un nuevo y sorpresivo tributo.

-Tiene que ver con el financiamiento de la nueva planta de gas y acá quiero ser muy claro para la ciudadanía, esta obra es muy necesaria para la ciudad y se necesita para descomprimir las tres plantas que están funcionando y para poder extender la red hacia todos los vecinos. Mi cuestionamiento público fue ante la promesa de campaña en la cual el Intendente, en septiembre, alardeaba que sobraban $300 millones y que doscientos iban a estar destinados a la obra de la cuarta planta de gas. Lo dijo en un acto en el cual estaban representantes del fomentismo, el exintendente Abel Miguel, todo eso en base al convencimiento de que esto lo financiaba el Municipio, pero ahora nos encontramos con un expediente que crea una contribución por mejora que vamos a pagar todos los juninenses, los usuarios de gas y los futuros, entonces me molesta ese doble discurso.

-¿Qué lectura hace de la suba de las tasas?

-Se toman buenas propuestas que hicimos en campaña -o sea que nos escuchan-, como la simplificación de Seguridad e Higiene, nunca hablaron de eso en campaña, nosotros sí y ahora lo toman, pero igual tenemos que prestar atención a la letra fina. Otra tasa cambia el cálculo en CVP, cambia el cálculo en seguridad que está atado al litro de nafta, o sea que el secretario de Energía de la Nación va a decidir cuánto pagamos por la Tasa de Seguridad, todo esto se va a charlar en la próxima reunión de Presupuesto, a la cual vendrán los funcionarios del Ejecutivo. Mas allá de eso, nos preocupa también adónde va ese dinero y cuáles son las áreas que hay que reforzar, sabemos de la cuestión de los salarios municipales, estamos muy preocupados por la obra pública en general, sabiendo que el Municipio la abandonó.

-¿Hay recursos para obra pública en el Presupuesto?

-Muy poco, porque ya sabemos lo que han sido los presupuestos anteriores. Las bicisendas están desde el presupuesto de 2016, la terminal ha pasado por cuatro presupuestos y ahí está. Tenemos que charlar muchas cuestiones con el Ejecutivo, sobre todo porque el dinero es de los juninenses. Recientemente hice pública la contratación directa por $115 millones de una cooperativa para limpiar las calles de la ciudad, cuando tenemos seis expedientes de Ashira por mayores costos y montos millonarios. Y ahí es donde quiero poner el énfasis, porque una tasa puede salir mil pesos, dos mil, cinco mil, diez mil, ahora si yo tengo esa tasa atada a una prestación de servicios y ese servicio no se presta, es caro siempre. Y eso es lo que vemos, la deficitaria prestación de los servicios.

-Todo presupuesto deja entrever una ideología.

-Es el Presupuesto clásico de la restauración conservadora, es decir de la ciudad de alumbrado, barrido y limpieza; no hay audacia. Un Presupuesto de ‘estamos bien, mantengamos lo que tenemos’, y no de una ciudad que quiere crecer. La cultura, hace un mes que no tenemos director de Cultura, de eso tenemos que hablar también. Creo que debería haber una política cultural que reconozca a nuestros artistas, y coser todo ese tejido que son las expresiones artísticas en Junín, artistas que lo hacen con pasión, poniendo el lomo y el bolsillo. Todas las expresiones merecen su reconocimiento, y que no haya un funcionario municipal encargado de la cultura local demuestra que no es algo prioritario para esta gestión. Por eso molestan estas chicanas políticas de salir diciendo que hace un mes que no se depositó la tercera cuota de la Provincia, y hace un mes y medio que no tenés un director de Cultura.

-¿Cómo imagina el año legislativo y el rol de la oposición?

-Evidentemente la ciudadanía ha elegido y no tenemos la mayoría, acá hay una mayoría automática de 11 a 9, en donde en todo caso tendremos que elevar la voz observando, como lo he hecho, tratando de corregir y no obstaculizar, porque acá se trata de hacer lo mejor para Junín. Esperemos que nuestras mejores ideas sean tomadas, de hecho, hablé de la Laguna y han tomado el tema de los lotes, hablé de la seguridad e higiene simplificado y lo han tomado, entonces tenemos buenas ideas, esperemos que las puedan ejecutar bien.

-¿Qué le falta a Junín para poder dar el salto y ser una gran ciudad?

-Convencerse de que quiere ser una ciudad. Sobre todo la clase dirigente social, política, gremial, las instituciones, las ONG, el empresariado, debemos estar dispuestos a querer ser una ciudad. Falta un convencimiento de todos aquellos que de alguna u otra manera estamos en roles dirigenciales, un convencimiento que va más allá del pensamiento político y poder ver hacia dónde queremos ir y cuál es el rumbo de Junín. Tenemos que saber cuáles son las prioridades de la ciudad, debemos saber hacia dónde apunta la brújula. También tenemos que apostar por nuestros propios juninenses, son emprendedores y tienen muy buenas empresas, tenemos que apostar por ellos y quitarles las trabas, sobre todo fomentar una asociación virtuosa.