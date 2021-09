“Para nosotros el resultado de las PASO fue muy bueno”, dijo Pablo Petraglia

El candidato a concejal -en Junín- por el Frente de Todos, Pablo Petraglia, aseguró que el resultado de las PASO “fue muy bueno” y que “hay que reflexionar algunas cuestiones para interpretar a la ciudadanía de cara a las elecciones de noviembre”.

La lista que encabeza en la ciudad obtuvo el 27,86 por ciento de los votos, por detrás de Juan Fiorini (Juntos) que sacó el 31,54%.



“Estoy conforme con el resultado. Muchas gracias a la ciudadanía de Junín que concurrió a las urnas. Hubo un porcentaje menor con un 66 por ciento de participación, el más bajo de la historia”, dijo Petraglia.



Y aseguró que “muchas de las cuestiones tienen que ver con la pandemia y con el contexto en general. También con algún tipo de bajada de línea que ha habido sobre no involucrarse o no meterse. Yo creo que la única forma es ir a votar. Lo habíamos visto en Salta y Corrientes y acá en Junín se sintió”.



“Para nosotros el resultado de las PASO fue muy bueno. Fue la primera elección sin la presencia de Mario Meoni, lo cual significa para nuestro espacio político y la construcción del Frente de Todos”, expresó.



Y dijo que el resultado “es un piso muy importante. Cuando empezamos a ver lo que había sido el resultado en la Provincia y en la Sección, estamos doblemente reconfortados porque nosotros acá hicimos una buena elección. Tenemos todo por construir de acá en adelante”.



“Ya se puede decir que soy candidato y cuando el cronograma lo permita otra vez nos juntaremos a charlar con los nuestros para hacer una reflexión en función de prepararnos de cara al 14 de noviembre”, sostuvo.



“Lo que pasó en la Sección con muchos distritos, obviamente que llamó la atención, lo cual insisto en que estamos conformes con estos porcentajes, pero hay que reflexionar algunas cuestiones para interpretar a la ciudadanía de cara a las elecciones de noviembre”, manifestó.



“Hay que hacerse cargo de todo, en la medida de lo que corresponda, ni más ni menos. Es un llamado de atención. Como somos un frente, nosotros discutimos y será la mesa de debate que dirá cómo se sigue”, subrayó.



“Creo que al haber encabezado y representar al espacio del meonismo, le he aportado mucho. Creo que el espacio que represento, de alguna manera le dio ese plus que nos permite tener el mismo porcentaje de votos que tuvo el núcleo duro del Intendente que nos hace competitivos en cualquier escenario”, concluyó.