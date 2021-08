Thanna, una peluquera de confianza, a quien acudir para verse mejor

Magdalena Di Giovanni, conocida como Thanna, es una reconocida y admirada peluquera de nuestra ciudad, que actualmente tiene su local en Primera Junta 699, en el barrio Belgrano.

En el Día del Peluquero, al ser entrevistada por Democracia, se refirió a la atención que brindó desde siempre a su clientela, incluso en estos tiempos de pandemia, priorizando las medidas de cuidado como corresponde.

“Yo no dejé nunca de trabajar. Atendí a domicilio, siempre con protocolo y según las medidas sanitarias. Muchas clientas recién ahora están volviendo a hacerse atender en el salón. Vienen mamás con nenas, nenes y personas mayores”, manifestó.

Según lo expuesto, ella dedicó mucho tiempo a atender a su clientela en su domicilio, clientes y clientas de muchos años, que han depositado la confianza en Thanna, aún en épocas difíciles.

“He ido a domicilio porque hay varios que no se pueden mover en pandemia, entonces los sigo atendiendo en sus casas incluso ahora, porque por más que la gente salga más, se quiera o no, estamos todavía en pandemia”, advirtió.

Respecto a la mayor apertura que se está viviendo y la vuelta de las y los clientes al local de su peluquería, Thanna afirmó: “Saben que yo desinfecto el local desde la primera hora, me conocen. Hice cinco peinadores más, tengo diez capas de corte y siempre las lavo, y el alcohol no falta”.

Nueva experiencia

Si bien Thanna siempre estuvo en el radio céntrico, desde hace pocos años está en el barrio Belgrano brindando una excelente atención, como siempre, y transitando una nueva experiencia que la tiene muy contenta.

Cabe aclarar que desde su local, en Primera Junta 699, brinda sus servicios de peluquería solamente con turno, entre las 14 a las 20 horas. Lo que más le piden, son cortes y colores. En este momento, está con la gama de los rojos, “bellísimos”, aseguró para luego afirmar: “Tengo muchos años de experiencia y soy muy femenina, es decir, a la mujer quiero verla bonita, que conquiste por más años que tenga”.

“Ojalá que esta pandemia termine pronto, porque tengo muchísimas ganas de que me conozca más gente. Actualmente las clientas, incluso muy mayores, me piden color. Es que depende de cada una o cada uno, a animarse a lo nuevo si así se quiere”, concluyó.