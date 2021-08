Villa Talleres: Piden mejoras en el alumbrado público

Hace exactamente una semana asumió la nueva comisión directiva de la sociedad de fomento del barrio Villa Talleres.

Las flamantes autoridades subrayan que este sector cuenta con todos los servicios básicos cubiertos, aunque notan que hay “pequeñas falencias” y están recogiendo las demandas específicas que los vecinos les van transmitiendo.

Entre los temas prioritarios que, hasta ahora, recopilaron los fomentistas se encuentra la necesidad de mejorar el alumbrado público, establecer acciones para optimizar el tránsito, sumar cámaras de videovigilancia e incorporar puntos verdes, pensando en el mantenimiento general del lugar.

Alumbrado público

Delimitado por Avenida República, Tucumán, Primera Junta y las vías del Ferrocarril, Villa Talleres está cubierto –como quedó dicho– con todas las prestaciones básicas.

No obstante, una de las demandas centrales entre los lugareños pasa por el alumbrado público. Sobre todo, por la diferencia que hay entre diferentes sectores dentro del mismo vecindario.

“Vemos que es frecuente la poda en las avenidas principales y no en las calles interiores. Lo mismo sucede con las luminarias, que se está cambiando por tecnología Led en las arterias principales y no en las intermedias”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Germán Jáuregui.

Es que aquí se está implementando un plan de reconversión de luminarias, que hasta el momento “se completó en avenida Alvear y se hizo algo más en Chaco, en la zona del Foetra”, de acuerdo al análisis de la vicepresidenta de la entidad barrial, Silvia Cagnone. Y, en referencia a lo que sucede en el resto del barrio, agrega: “Hay una luz amarilla que prácticamente no alumbra y sería ideal que eso se cambie también. Creemos que se iba a cambiar todo a Led, veremos cuánto tiempo lleva eso”.

Seguridad

El del alumbrado público es un tema vinculado con la seguridad que, según la palabra de Jáuregui, en Villa Talleres tienen respuestas: “El recorrido de la policía es muy fluido, tenemos la Comisaría Segunda cerca y se ve la presencia policial permanentemente en las avenidas, y en las calles interiores también andan. Obviamente que no pueden estar las 24 horas patrullando cuadra por cuadra, pero sí hay presencia”.

No obstante, la idea de los fomentistas es la de incorporar alguna cámara de videovigilancia, “sobre todo en algunas zonas oscuras, como el ex campito Sánchez, que son prácticamente puntos ciegos donde hay muy poca visibilidad y estaría bueno poder tener algún control sobre esos espacios”.

Tránsito

En referencia al tránsito, el presidente de la sociedad de fomento sostiene que “es muy fluido, cada vez más, hay muchas motos y uno observa que hay imprudencia, sobre todo al momento de llegar a las esquinas, y este es un barrio donde vive mucha gente grande”.

Inclusive, los fomentistas estiman que hay no menos de siete personas con discapacidades motrices en el sector y a ellos “no se les respeta el paso” cuando circulan por el lugar.

Además, aquí las veredas son muy angostas, lo que dificulta la visual en las esquinas. “También pasa con el estacionamiento -añade Jáuregui-, ya que solamente está habilitado hacerlo sobre la mano derecha y muchas veces se ven de ambos lados y eso impide el paso de algunos vehículos grandes o camiones que tengan que llegar a comercios”.

En tal sentido, se van a solicitar reductores de velocidad en algunas esquinas, como Padre Ghío y Beruti, y Ortega y Pringles; y también piensan pedir un semáforo o algún tipo de intervención en Avenida República y Suiza.

Mantenimiento

Finalmente, los fomentistas hacen hincapié en el mantenimiento del lugar. “El vecino reclama un poco la limpieza de calles, ya no pasa la barredora y está pidiendo la limpieza manual”, señala Cagnone.

Asimismo, solicitan que se instale un punto verde para tirar desechos reciclables. “Eso nos lo han planteado varios vecinos y creemos que sería importante tener un punto verde, porque eso generaría conciencia para el reciclado”, concluye Jáuregui.

La Sociedad de Fomento

El viernes pasado se llevó a cabo la asamblea en la que se eligió la nueva comisión directiva de la sociedad de fomento del barrio Villa Talleres.

El flamante presidente de la entidad barrial, Germán Jáuregui, subraya que Rodolfo Cecchi, del Club Social Unión Villa Talleres, les cedió el salón principal de la institución para que los fomentistas puedan usarlo como punto de encuentro y de reunión.

Obtener un lugar propio es un tema muy importante para las actuales autoridades: “Tenemos un lote adjudicado, pero hoy en día es imposible hacer algo porque no contamos con fondos. Nosotros queremos recuperar la identidad y para eso nos parece clave tener una sede. Sin ella también se puede hacer fomentismo, pero queremos un lugar propio porque consideramos que eso reafirma nuestra identidad”.

Por lo pronto, el viernes 20 se va a festejar el Día del Niño: “Hace más de ocho años que no hace un festejo de estas características por parte de la sociedad de fomento”.