Rige la actualización de los precios de alquileres con subas que rondan el 41%

Desde hoy, se aplicará por primera vez la actualización automática de los valores del precio de alquiler según la nueva ley que rige la actividad desde el 1 de julio del año pasado.

Se trata de un índice que publica el Banco Central de la República Argentina y rondará en un 41% de aumento de los precios que se pactaron a mediados de 2020.

El presidente del Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, Daniel Di Palma, aseguró que “un incremento del 41% asusta cuando se lo comunica al locatario, que viene sumido en aumentos generales de toda la Economía. Estamos como ciudadanos golpeados por los aumentos”.

Mirta Líbera, presidenta de la Cámara Inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires (CIBA) reconoció que “es un porcentaje muy significativo para la economía doméstica, aunque es menor a la inflación anual. Aunque también comprobamos que es mayor a los porcentajes que se estaban usando previo a la modificación de la ley”.

Ley y cambios

La nueva ley de alquileres cumple un año de vigencia y se aplicará por primera vez la actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central (BCRA), que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual.

Por estos días, según indicó Di Palma “ronda en un 41 por ciento”.

Es decir que un alquiler de 20.000 pesos desde hoy, con el nuevo índice pasará a costar alrededor de 28.000 pesos.

El índice se pone en práctica por primera vez hoy, dado que la nueva ley prevé actualizaciones únicamente anuales, por lo tanto se aplicará a aquellos contratos que hayan iniciado en julio del año pasado y deban ser actualizados. Cada jornada tendrá un índice específico de actualización.

“Perjudica a las dos partes”

“Los inquilinos se enteran de la medida cuando paguen el alquiler en julio. No obstante, la ley preveía avisar con anticipación y se han enviado notificaciones”, indicó Di Palma.

Reconoció que “un incremento del 41% asusta cuando se lo comunica al locatario, que viene sumido en aumentos generales de toda la Economía. Estamos, como ciudadanos, golpeados por los aumentos”.

A su vez, refirió la problemática del hábitat en el país: “La vivienda es sensible y es parte del déficit habitacional del país que no se ha podido resolver a lo largo de los años”.

“El locatario siente el impacto si bien es lo que marca la ley. Y también el locador que tiene pérdida de rentabilidad en una Economía fuertemente devaluada y aumentos generales, además de gran pérdida de poder adquisitivo”.

Para el presidente del Colegio de Martilleros de Junín, “esta ley vino a emparejar posiciones dentro de una locación. Si bien en su momento dijimos que no era necesario porque el mercado se regula por oferta y demanda y esto solo retrae”. En definitiva, “complica al locatario y se retiran los inmuebles de la locación. Es una regulación que ha perjudicado a las dos partes”, concluyó.

Subas “reguladas”

Por su parte, el titular de Inquilinos Agrupados y uno de los principales impulsores de la ley, Gervasio Muñoz, señaló que “el alquiler por ley aumentó menos que la inflación y menos que los alimentos”.

Sostuvo que sin la regulación de este índice, el incremento podría ser mayor dado que “el mercado inmobiliario siempre intenta no solo empatarle a la inflación, sino ganarle”.

En abril, corredores inmobiliarios impulsaron el ingreso a la Cámara baja de un proyecto que propone volver al plazo de 2 años en los contratos y desindexar los aumentos, derogar el índice del Banco Central y que el aumento se haga por acuerdo de partes, como se hacía antes.

Al presentar el proyecto, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires (Cuciba) y 29 Colegios Inmobiliarios de todo el país agrupados en Cofeci, argumentaron que la modificación “haría que vuelvan muchísimas propiedades al mercado” y aseguraron que desde que rige la normativa “40 por ciento de la oferta que estaba en alquiler se volcó a la venta”.

Corredores platenses marcaron que con la nueva ley hay “mucha intervención del Estado y eso redujo la oferta de propiedades en el mercado de alquileres, con el consecuente aumento de los precios”.

Por su parte, desde la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), se indicó que “el índice de actualización fue creado para que los inquilinos no tengan que pagar tanto de actualización, y la realidad es que con el alto grado de inflación que hubo en los últimos meses, los terminó perjudicando”.