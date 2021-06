“Es incoherente no permitir el ingreso a los locales no esenciales”, dijo Tapia

En diálogo con TeleJunín, Marcelo Tapia, dirigente de la Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Emprendedores (ACIPE), relató el desarrollo de los reclamos de comerciantes no esenciales de Junín a las autoridades locales y a la negativa del Frente de Todos a acceder a su solicitud.

Recordó que, en principio, desde el lunes 24 de mayo tenían la postura “bastante firme” de respetar la medida de aislamiento, porque veían que Junín estaba en “una situación compleja”.

Señaló que, por entonces, emitieron un comunicado, que apuntalaron al comercio en “un contexto de contención” porque “nadie quería acatar las órdenes”.

“Nos arriesgamos –dijo Tapia- porque es duro meterte con vecinos y colegas que necesitan abrir y están desesperados, sin embargo mantuvimos una postura firme y dijimos que había que acatar el aislamiento”.

El cambio

Al parecer, el jueves 27 de mayo, Acipe empezó a cambiar su postura en cuanto a respetar el aislamiento.

“Ya el jueves vimos que no había ninguna solución. El intendente Petrecca y la secretaria de Gobierno, Agustina de Miguel, decían que necesitaban un ‘consenso general’ para poder flexibilizar, porque Junín estaba en una situación complicada. Nosotros pedimos una reunión presencial con los dos bloques (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y el Frente de todos no quiso presencial, sino por Zoom y así se hizo el viernes a la noche, con la presencia de la diputada provincial Valeria Arata”, relató Tapia.

“Cuando pedimos el apoyo, desde el FdT nos dijeron que Petrecca nos había mandado a buscar el consenso. Y sacaron un ‘archivo viejo’ en el que decía que se podía abrir y entrar al negocio, el Intendente les está mintiendo. Pensamos, entonces, que estábamos en el lugar equivocado, pero al otro día el Frente de Todos larga un comunicado que nos habíamos juntado para apoyar una ordenanza, algo que no había sido así, pero bueno sabemos cómo es la política...”, dijo.

“Probarse el calzoncillo”

Para Tapia, el caso que se estaba dando a fines de mayo y principios de junio del corriente año era distinto a días anteriores.

“No podíamos ser inconscientes y no ver que: las cajeras de los supermercados estuvieron más expuestas durante esta pandemia, hay largas filas en los supermercados, en los bancos, ¿y no quieren dejar que una persona entre a probarse un calzoncillo en un local del centro? Cuando pueden tener 3 o 4 personas por día, porque la situación económica está tremenda”, graficó el entrevistado por TeleJunín.

“El comunicado del Frente de Todos no tenía nada que ver con lo que nosotros habíamos hecho y, entonces, largamos nuestro propio comunicado. Luego, el Frente de Todos salió a desmentir el comunicado y algunos de sus concejales nos dijeron que teníamos razón, pero no lo podían decir”, afirmó.

El apoyo

“Nosotros sabemos que el Intendente tiene las facultades y expresó su apoyo a nosotros. Siempre estuvo escuchándonos, pero necesitábamos el apoyo del Frente de Todos y la respuesta fue no. Le pedimos (al Frente de Todos) que fueran conscientes de que la gente estaba en un momento ya de locura. Esta rebelión del comercio no es porque se nos ocurre ponernos enfrente del Sistema de Salud, sino que es cuestión de supervivencia”, afirmó.

“Vemos que las fiestas sociales siguen estando y ¿no van a permitir que una persona entre a probarse un canzoncillo en un negocio? –reiteró Tapia-. Es incoherencia, porque creen que el Gobernador o el Presidente de la Nación los va a retar”.

Ante la acotación del locutor de TeleJunín que en Junín había habido un aumento de casos de Covid, que no era solo en Junín sino en todo el país, Tapia respondió que conocía casos como el de Salto que estaba en la misma fase que Junín pero flexibilizada. En este punto, cabe acotar que Salto bajó de la Fase 3 a la 2, en cambio Junín ya estaba en la Fase 2 antes del último DNU.

Aforo

Para Tapia, el único lugar donde se puede controlar la propagación del virus es donde hay aforo (del 30 por ciento) en los locales y el cumplimiento de los protocolos.

“Nos comprometimos a duplicar los protocolos, a ser de agentes de control, ¿qué mejor que la gente que esté cuidada y salvar a quienes están desesperados?”, manifestó.

Respecto al proyecto de ordenanza del Frente de Todos, el entrevistado dijo que le parecía “fantástico” todo lo que sirviera para apuntalar el comercio y que fuera analizado en su momento, pero que ahora se necesitaba que se pusieran del lado de la gente (comerciantes), “porque el librito que tienen escrito no sirve para nada”.

Para el comerciante, los del Frente de Todos estaban “encerrados en una burbuja por el miedo al reto” y preguntó:“¿por qué no se presentó la presidenta del bloque (Victoria Muffarotto) en la Mesa de Crisis, pero sí lo hizo Lautaro Mazzutti, quien tiene buena relación con todos y siempre nos escuchó. El bloque duro mostró papeles que no sirven, quieren ganar tiempo, pero la gente ya está cansada”.

Su experiencia

En un momento de la entrevista, Marcelo Tapia mencionó una situación que había tenido que pasar el año pasado y la muerte de su madre.

“No estamos en contra del Sistema de Salud, pero nos han pasado cosas complicadas, en mi caso mi vieja se murió teniendo 60 años en octubre del año pasado y el Sistema de Salud no la quiso atender, porque atendía solo casos de Covid”, dijo.

“Si después de un año y medio no entendimos el fracaso de las medidas del Gobierno Nacional y Provincial, incoherentes, y no somos capaces de modificar esos errores, estamos perdidos. Vamos a dejar que la gente haga lo que quiera y no creo que sea lo apropiado en este momento”, advirtió.