Satisfacción por el cumplimiento de las restricciones

Autoridades de la secretaría de Seguridad del Gobierno de Junín destacaron el "alto acatamiento" de los vecinos a las restricciones dispuestas por el Gobierno nacional y ratificadas por la Provincia. Además, resaltaron el trabajo conjunto de todas las fuerzas de seguridad de la ciudad, que realizaron diversos operativos de control durante todo el fin de semana.

Al respecto, el secretario de Seguridad, Andrés Rosa, sostuvo: "Estamos muy satisfechos por el acatamiento masivo de la ciudadanía en relación con las medidas impuestas. Hay un gran acompañamiento a la gente, que realmente no la está pasando bien en estos momentos. También resaltamos el enorme esfuerzo de las fuerzas de seguridad para realizar los controles correspondientes. Además, a los integrantes de Espacios Públicos, que el día viernes y con lluvia colocaron los carteles en los espacios públicos para que los vecinos no los visitaran".

"Es importante que todos lo entendamos de esta manera. Sabemos que estamos en un momento difícil que obliga a que estemos todos juntos y buscamos que el diálogo sea el camino para encontrar soluciones en este marco. Vuelvo a reiterar la satisfacción de saber que los vecinos nos han acompañado en el cese de circulación", dijo Rosa.

Por su parte, Mario Olmedo, a cargo de Control Ciudadano, expresó: "El balance es bueno porque hemos trabajado todos en conjunto a pesar del cansancio de todo este tiempo. Trabajamos codo a codo en los controles, no solo a la tarde sino también a la noche, ya que a pesar de que no hay nocturnidad, los controles se siguen haciendo. Además, secuestramos algunos vehículos que circulaban de noche y cuyos conductores no estaban autorizados. También resaltar el acompañamiento de la gente ya que tuvimos un parque Borchex con nada de público. Esto es tomar conciencia de que estamos en una pandemia y, por lo tanto, debemos extremar los cuidados".

Concientización

Para finalizar, el director de Seguridad, Luis Chami, aseguró: "Los controles van a continuar de la misma forma en los próximos días y ya estamos trabajando para cuando estos nueve días pasen, para poder estar al lado de los comerciantes con los cuidados correspondientes. Seguimos concientizando a la gente para que el comerciante pueda trabajar, que la economía funcione y que la ciudad pueda estar en marcha. Estas restricciones son un respaldo al personal de salud, a la gente que viene luchando y al personal de seguridad que viene trabajando junto con nosotros en toda esta pandemia".