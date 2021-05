Ignacio de Mendiguren: “Se ven síntomas de recuperación en la industria”

El presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José Ignacio de Mendiguren, afirmó en una entrevista con Democracia que, en promedio, comienzan a apreciarse síntomas de recuperación en la industria local.

Lo hizo luego de mantener un encuentro esta semana con pymes de Junín, para trabajar sobre las necesidades de financiamiento de los sectores productivos locales y poner al equipo técnico del banco al servicio de las empresas. El encuentro fue organizado junto con la Sociedad de Comercio e Industria de Junín (SCIJ).

De Mendiguren se refirió a las políticas que implementa el Gobierno nacional para asistir a las empresas en un contexto signado por la pandemia y subrayó: "Sectores económicos que son estratégicos para el país ya se están recuperando y nosotros desde BICE vemos que muchos de nuestros clientes están proyectando inversiones para este año”.

El titular de BICE destacó, además, la realización de estas reuniones “que venimos haciendo en todo el país y que nos permiten conocer de primera mano lo que necesitan los sectores para impulsar su actividad. Queremos que las empresas de Junín nos conozcan y sepan que pueden recurrir al BICE para financiar la ampliación de una planta, la compra de equipamiento, exportaciones y sus necesidades de capital de trabajo”, agregó.

Los gerentes del banco presentaron las principales herramientas crediticias de la entidad para apoyar las inversiones y el comercio exterior. En el primer caso, se describieron las líneas con plazos de hasta 7 años y 2 años de gracia y el trabajo que realiza la entidad junto con las Sociedades de Garantía Recíproca para mejorar las condiciones de acceso a financiamiento de las pymes.

En cuanto a los productos de Comex, se destacaron las tasas subsidiadas para primeros exportadores y exportadores poco frecuentes. También se detallaron las líneas de leasing y factoring y la nueva herramienta para el descuento Echeqs.

El encuentro contó además con la presencia de la diputada provincial Valeria Arata y con empresas asociadas a la Cámara de Corralones Unidos y Afines del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Cuanoba) y al Consorcio del Parque Industrial Junín “Arturo Frondizi”. Por parte del BICE participaron los líderes de las distintas áreas de negocios.

-¿Qué conclusiones sacó del encuentro?

-Pudimos repasar muchas medidas que se tomaron, que en muchos sectores fueron positivas, como el pago de sueldos, la ayuda a los monotributistas, a los autónomos, la ayuda a nueve millones de personas que no tenían absolutamente nada y que de alguna manera sostuvo la demanda. Hicimos un homenaje a Mario Meoni, que tanto trabajó por la industrialización de Junín.

En esta etapa todos ven que, resuelto el tema de la pandemia, porque esto genera una incertidumbre muy grande, está la luz de esperanza de que la vacuna, antes que tarde, resuelva el problema. El campo está dando un aporte muy importante, lamentablemente ahora se dio esta medida de fuerza. La Argentina logró estabilizar el tipo de cambio, logramos llegar hasta la cosecha sin que el dólar se alterara mucho. Ya se llegó a la cosecha, va a venir una cosecha importante, con precios muy muy buenos, que le pueden aportar al tesoro entre 7 y 9 mil millones de dólares adicionales, más el impuesto a las grandes fortunas. El país tiene la posibilidad ahora de estabilizar por un tiempo la macro economía, que es lo que todos piden, un poco de estabilidad.

-La elevada inflación es un aspecto central.

-Nos queda como asignatura pendiente la inflación, un tema complicado que tenemos que resolver entre todos, porque la inflación no es un tema de un solo sector o de una medida en particular. El Gobierno está trabajando, a través de acuerdos de precios, de bajar las expectativas inflacionarias. Y en este escenario, con el Banco estamos pensando en la economía pospandemia y el banco lo que ha hecho es salir del momento anterior a nuestra asunción, para abrir el banco a las pequeñas empresas, al capital de trabajo y con toda la dificultad que significó el año pasado pudimos crecer un 50% en créditos a la pequeña y mediana empresa.

Cuando viene con un desorden macroeconómico de hace mucho tiempo, pasó en el mundo, en EE.UU., que estaba teniendo una inflación de un punto y medio anual, hoy están hablando de un 4 o 5 por ciento, que para ellos es un disparate. La pandemia y la necesidad de inyectarle vida a la economía también impactó en la inflación.

La inflación en la Argentina tiene dos aspectos: la realidad, o sea, la policía monetaria, la emisión, la política fiscal, pero la otra cuestión clave tiene que ver con las expectativas inflacionarias, la gente cree que ha habido una inflación del 40% y ya, por las dudas, aumentan los insumos el 40%. Esto es lo que hay que tratar de desinflar y a veces es necesario un acuerdo de precios, como un puente de plata hasta que la normalización del resto de las variables económicas se normalicen. No es que de la inflación se sale con controles de precios, eso es una medida transitoria, por un período que puede ayudar a desinflar las expectativas inflacionarias.

-¿Cuál es la radiografía de la industria hoy?

-Se ven síntomas de recuperación en la industria argentina. En el promedio, porque hay sectores que están muy mal, como turismo, hotelería, pero en el promedio ya estamos en los niveles de 2018, por lo que hay una esperanza de que este flagelo que es la pandemia pase rápido y que la Argentina pueda recuperarse, porque está montada sobre sectores como el agroindustrial y el energético, que tienen una salida rápida de la crisis. Los industriales tenemos que hacer un aporte también para que los precios puedan permitir la recuperación del salario real, que viene cayendo en la Argentina en los últimos cuatro años, sistemáticamente. No hay posibilidad de recuperación del mercado sin poder adquisitivo del salario, ese es el desafío que tenemos este trimestre.