Covid-19: hay 451 casos confirmados en Junín y son 844 los aislados

La ciudad atravesó una nueva semana con cifras de Covid-19 preocupantes, al contabilizarse 328 nuevos contagios.

No obstante se trata de 23 casos menos que la semana anterior, en que se habían sumado 351, la curva en la ciudad se mantiene elevada.

En efecto, del 26 de abril al 2 de mayo se registraron 328 nuevos casos de coronavirus y 4 personas fallecidas. Además, el número de activos ascendió a 451.

Cabe recordar que el pasado miércoles 21 de abril se registró la cifra más alta de contagios de la semana, con 76 casos reportados. En esta última semana, el martes 27, los positivos alcanzaron los 71 casos.

Según destacan los profesionales, preocupa la situación de las terapias en la ciudad y la baja en la edad de los infectados, y que incluso muchos requieren cuidados intensivos.

Suba en abril

Cabe recordar que del 19 al 25 de abril se registraron 351 contagios, sumando 118 casos más que en la semana previa en que habían sido 233, según el análisis de los datos que reporta la Secretaría de Salud.

Si bien esta semana se contabilizaron 23 menos, las cifras continúan elevadas.

Además, en la ciudad hay 844 personas cumpliendo aislamiento preventivo y 451 activos.

Durante abril, los casos subieron exponencialmente: del 5 al 11 de abril, se habían contabilizado 188 mientras que en la semana del 29 de marzo al 4 de abril se habían registrado 72; y del 22 al 28 de marzo, un total de 106.

Reporte diario

En el día de ayer se analizaron 49 muestras en el laboratorio (3 no residentes). Del total de muestras de Junín, 22 resultaron negativas y 25 positivas. Además, se sumaron 8 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico.

Los casos positivos corresponden a 17 mujeres y 15 hombres. De estos, 11 casos corresponden a contactos estrechos y 22 tienen nexo en estudio.

Así, el número de activos es de 451 y hay 844 personas cumpliendo aislamiento preventivo. Además, hay 16 casos sospechosos y 5 no residentes, que corresponden a personas de la localidad de Vedia, González Catán, Trenque Lauquen, Baigorrita y Chacabuco.

En el día de ayer se sumaron 41 sospechosos de los cuales 9 son contactos estrechos de pacientes positivos. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos, pero de acuerdo a los criterios actuales se los interpreta como casos sospechosos.

Se informó además que recibieron el alta 34 personas de nuestra ciudad y 1 persona no residente que se encontraba en tratamiento en instituciones locales, que se consideran recuperadas.

Además, falleció una persona de nuestra ciudad. Se trata de un hombre de 84 años y el número de fallecidos asciende a 242.

Vacunación a menores de 60

El gobierno de Axel Kicillof confirmó que el próximo grupo de riesgo a inocular serán los menores de 60 años con comorbilidades.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, explicó que la provincia recibirá alrededor de 760 mil dosis de vacunas fabricadas en China, como parte de los dos millones que terminarán de llegar al país esta semana. Esas dosis serán usadas para completar el esquema de los que ya tenían la primera, tal como recomendaron la Comisión Nacional de Inmunizaciones y el Consejo Federal de Salud la semana pasada.

"Estas vacunas son para completar el esquema de vacunación. Son 760 mil bonaerenses que ya tenían su primera dosis", señaló el funcionario, quien aclaró que con esas dosis se completará el primer hito que la gestión se había fijado en cuanto a cubrir a 2,5 millones de bonaerenses que integran los grupos de riesgo prioritarios: personal de salud, mayores de 70 y de 60 años, docentes y policías.

A partir de entonces comenzará la vacunación a menores de 60 años con comorbilidades. No obstante, Gollan aclaró que la inoculación de ese grupo comenzará con el próximo cargamento de vacunas que ingrese al país, por ahora sin fecha.

"Ahora estamos dependiendo de la llegada de otro tipo de vacunas, ya sea la Sputnik o alguna otra de las que ha adquirido por contrato el gobierno nacional, para empezar con el otro hito que contempla ya a menores de 60 con comorbilidades", describió.