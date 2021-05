Alexis Guerrera: “Agradezco la confianza para continuar el camino que inició Mario Meoni”

El presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, Alexis Guerrera, asumirá hoy como nuevo ministro de Transporte, en reemplazo del fallecido Mario Meoni.

“No son las mejores circunstancias las que me llevan a asumir al frente del ministerio de Transporte de la Nación, pero lo hago plenamente consciente de afrontar el mayor desafío político de mi carrera”, afirmó.

“Agradezco a Alberto Fernández y Sergio Massa la confianza brindada para continuar el camino que Mario Andrés Meoni comenzó a desarrollar a finales del 2019: integrar el país mediante un sistema de transporte inclusivo, seguro, federal e igualitario”, sostuvo.

“Tenemos una ardua tarea por delante que se hace más difícil por el avance de la segunda ola del coronavirus. Pero en paralelo, la campaña de vacunación más importante en nuestra historia, se está implementando en cada rincón de la patria y no frena”, manifestó.

“Desde el lugar que me toca, como a lo largo de mi paso por las diferentes funciones de la administración pública, trabajaré para ampliar derechos en consonancia con la decisión política de un gobierno que cree en un Estado presente”, expresó.

“Como dije hace unos días atrás, nos toca seguir gestionando. Ahora, con más fuerza que antes, para un mañana con un sistema de transporte nacional como Mario lo pensaba: de cara al pueblo, generando trabajo y siendo el motor del desarrollo del tejido macroeconómico argentino”, subrayó.

“Trabajemos juntos, entonces, para hacer nuestro aporte a la ‘Reconstrucción Argentina’”, concluyó.

La carrera política

Guerrera fue intendente del partido de General Pinto entre 2003 y 2019, y a fines del año pasado asumió en el sector de obras ferroviarias de Trenes Argentinos.

Durante su gestión al frente de Infraestructura, Guerrera llevó adelante obras en el marco del plan de modernización del transporte que diseñó junto a Meoni.

Esas obras incluyeron la federalización de las obras, con pasos bajo nivel, recuperación de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y el tren universitario de La Plata, entre otras. Además, en la gestión apuntaron a bajar el costo en la logística y ganar en seguridad.

Trenes Argentinos Infraestructura es una Sociedad del Estado argentino creada en 2008 por la Ley 26.352, cuyo objeto es el reordenamiento de la actividad ferroviaria del país.

Integra Trenes Argentinos junto a otras empresas estatales del sector ferroviario, como Operadora Ferroviaria, Belgrano Cargas y Logística y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario.

En su recorrida política, a los 25 años Guerrera estuvo al frente de la Juventud Peronista en Pinto, a los 28 años fue candidato, en 2001 fue concejal y desde 2003 hasta 2019 fue intendente durante cuatro períodos.

En su trabajo como intendente logró el 100 por ciento de cobertura de agua y de la red cloacal, e instaló el alumbrado público led.

Vinculado al "Massismo", Guerrera fue junto a Meoni miembro de la liga de intendentes que constituyeron el Frente Renovador, adonde oficializó su pase en 2016.

En 2019 accedió a una banca como diputado provincial por la cuarta sección electoral, por el Frente de Todos.

El 22 de diciembre de 2020 dejó su banca, con licencia extraordinaria, para incorporarse al gabinete nacional como presidente de Trenes Argentinos Infraestructura, en reemplazo de Ricardo Lissalde.

Meoni falleció hace poco más de una semana, en un accidente vial en la autovía de la Ruta Nacional 7, cuando bajo una intensa lluvia se dirigía en automóvil a su ciudad, Junín, y se despistó y volcó.