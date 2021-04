Coronavirus en Junín: remarcan que los contagiados son cada vez más jóvenes

En el marco de una sostenida suba de casos de coronavirus en Junín, las autoridades sanitarias decidieron informar a la comunidad el número de camas disponibles para que la población esté informada sobre la situación de los contagios y la importancia de mantener los cuidados para controlar los casos y evitar que colapse el sistema de salud.

En diálogo con TeleJunín Noticias, el Dr. Gabriel Scattarello, presidente del Círculo Médico de Junín, se refirió a la situación actual y tres aspectos claves para poder afrontar la segunda ola.

Suba de casos y camas disponibles

“Claramente, tenemos un aumento de casos en la ciudad. En los últimos 15 o 20 días ha aumentado de manera notable la cantidad de casos, lo que llamamos una segunda ola de contagios. Obviamente, esto pone en jaque al sistema sanitario una vez más porque los recursos, como hemos dicho en otras oportunidades, son escasos, tienen un límite determinado”, explicó el profesional.

Por esa razón, aseguró: “Nos pareció desde la mesa sanitaria que quizá para que la gente tome conciencia de la dimensión de lo que es la pandemia podíamos empezar a informar la cantidad de camas libres que quedaban en las distintas instituciones de Junín”, teniendo en cuenta que “Junín es una zona de derivación porque tiene mucha más complejidad que el resto de las ciudades y los pueblos vecinos a nuestra ciudad”.

Cabe destacar que al 28 de abril el número de camas de terapia intensiva disponibles era de 11 y de intermedia 1.

El total de internaciones por Covid-19 en UTI es de 18 y 6 en intermedia

Scattarello explicó en detalle lo que conlleva enumerar las camas disponibles en los centros de salud.

“Se debe entender por cama, no solo la cama en sí sino todo el recurso que eso lleva, como la disponibilidad de oxígeno, de bombas de infusión de medicación, el personal de salud, ya sea de enfermería o médico, que tienen que estar para asistir al paciente que lo requiere. Entonces nos parecía adecuado que informando esto hacíamos que la población tomara conciencia, se reeducara nuevamente a los ciudadanos, como para volver a cuidarse, a tener las medidas de protección que veníamos teniendo a mediados del año pasado”.

Cuidados, vacunación y testeos

La preocupación por la situación en el AMBA debe mantener el alerta en la ciudad para acentuar los cuidados y el cumplimiento de protocolos.

“Nosotros tenemos que seguir sosteniendo los cuidados. No estamos tan lejos del AMBA y el virus es un enemigo invisible que viaja con la gente, que va y viene. No hay fronteras y está ampliamente demostrado, esto es a nivel mundial, entonces hay que insistir con el cuidado en la población”.

En ese sentido, el profesional habló de tres cuestiones claves para tener en cuenta.

“Tenemos tres puntos, uno es el cuidado de la población, que es lo que puede hacer, lo que está dentro de uno, cuidarse”, indicó y destacó el uso de tapaboca (ceñido y como corresponde), la higiene adecuada de manos, la distancia entre las personas y evitar las reuniones sociales o aglomeraciones en lugares cerrados, que son los sitios de contagio.

“El otro punto que tenemos es la vacunación, dependemos también de eso como para evitar que la ola de contagio progrese y esto dependerá de lo que hagan las autoridades sanitarias con respecto a la vacunación y de las vacunas disponibles que haya en el mundo”.

El tercer punto son los testeos: “Cuanto más testeos haya, más posibilidad de diagnóstico tenemos y más posibilidad de pesquisar los contactos estrechos para poder aislarlos y cortar la cadena de contagio”, explicó.

Según Scattarello, “hay algo que ha cambiado en este año: primero que hemos aprendido mucho y segundo que vemos que en la medida en que ha ido progresando la vacunación, sobre todo en los mayores de 60 años, la edad de los afectados se ha ido corriendo a edades más jóvenes”.

Pero, reiteró, “volvemos a lo mismo, la población tiene que cuidarse. Uno lo ve en nuestra ciudad y también para concientizar a los padres, con el tema de los adolescentes”.

En ese sentido, destacó que muchos se reúnen sin cuidados, sin barbijos y sin distanciamiento.

“Hay una cuestión de los adolescentes que es que no tienen internamente lo que es la muerte o la enfermedad, entonces me parece que los padres tienen que charlar con sus hijos y enseñarles que se tienen que cuidar”.

Asimismo, se refirió a los cuidados en el tránsito para evitar accidentes y el requerimiento de camas de UTI.

“Otra cuestión es el cuidado en la calle, con los accidentes. Un accidentado requiere una cama que hoy necesitamos como si fuese oro, y por algo que se puede evitar”, lamentó.

“La población tiene que tomar conciencia que cuidar el cuerpo y cuidarse es muy importante y podemos dejar libre una cama para una persona que lo necesita”.

Por último, consultado sobre la necesidad de mayores restricciones, el profesional volvió a apelar a los cuidados para evitarlas y poder sostener las actividades.

No obstante, consideró que si la situación sigue avanzando puede haber mayores restricciones.

“Depende de si colapsa el sistema de salud y queda gente sin ser atendida y ahí hay un problema. Ahí, ya es tarde”.

“Me parece que si nos cuidamos no va a ser necesario restringir más y, más allá de que hay órdenes concretas que vienen de los ministerios, hay que tratar de ver dónde se generan los contagios y dónde no”.