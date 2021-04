Los aumentos en los alimentos siguen golpeando el bolsillo de los juninenses

La inflación sigue siendo una de las dificultades más importantes (si no la más importante) para la economía argentina. Los índices son cada vez más elocuentes. En las últimas tres mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tuvo un alza del 12,4 por ciento, a partir de los aumentos de un 4% en enero, un 3,6% en febrero y un 4,8% en marzo. Este salto fue todavía mayor en el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, en el que hubo subas del 4,8%, 3,8% y 4,6% en los tres primeros meses de 2021, lo que totaliza un 13,22%.

Inclusive, el organismo estadístico nacional da cuenta en sus últimos registros que en el trimestre anterior hubo aumentos muy importantes en determinados productos: entre un 15% y un 20% en varios cortes de carne y más del 40%, 50% o 60% en ciertas frutas y verduras.

En el relevamiento que hace periódicamente el diario Democracia en nuestra ciudad, se pudo determinar que varios de esos aumentos fueron similares, como las carnes en general, y- en algunos casos- mayores a nivel local. De esta manera, hay productos relevados por el Indec que subieron más en Junín, como galletitas de agua, fideos secos, manteca y azúcar, lo mismo que ciertas verduras, como la lechuga y la batata.

Otra característica que se observa en los súper locales pasa por el stock de mercadería. En determinados productos, como el aceite, a veces hay algún faltante y, a esta altura, es muy difícil encontrar las primeras marcas que algunos meses atrás dominaban las góndolas.

También se siguen imponiendo determinadas condiciones para la adquisición de algunos artículos (como aceite o mayonesa): las tiendas admiten la compra de una cantidad limitada de unidades por grupo familiar.

Carnes

El precio de la carne sigue siendo uno de los temas centrales. Si bien es cierto que la aceleración que sufrieron los diferentes cortes en el primer trimestre del año no fue tan fuerte como el período octubre-diciembre de 2020, lo cierto es que hubo aumentos importantes también en el inicio de 2021.

Esto se vio reflejado en los informes del Indec y en los mostradores locales. El asado, que en nuestra ciudad puede costar entre $400 y $620, tuvo un aumento, promedio, del 12%. Es decir, un poco menos que el 16,3% que relevó el Indec en los últimos tres meses. Algo similar sucede con la carne picada común, que oficialmente subió un 17,2% y en Junín se remarcó en alrededor de un 12%; o el cuadril, que mostró un ajuste del 18,2% en el informe estadístico gubernamental, pero de un 14% a nivel local. En tanto, hay dos cortes que tuvieron alzas similares: la paleta, que se incrementó un 20,6% para el Indec y un 20% en los mostradores locales, y la nalga, que los números oficiales muestran un avance del 16,7% y en Junín ese salto fue del 16% en el primer trimestre del año.

Además, hay otras carnes que no mide el Indec que también tuvieron aumentos fuertes, como el hígado, que fue remarcado en hasta un 57%, la colita de cuadril (21%), el matambre (15%), el peceto (15%), la palomita (15%), la cuadrada (14%) y la bola de lomo (14%).

El pollo, en tanto, tuvo alzas de un 8%, en promedio, lo que fue menos que el 12,5% que marca el Indec para el mismo período.

Frutas y verduras

Por sus características, el de las frutas y las verduras es el rubro más difícil de medir dentro de los alimentos, porque las variaciones de precios no solamente están atadas a cuestiones estacionales, sino que las condiciones climáticas suelen influir fuertemente en los precios.

Más allá de esta aclaración, aquí hubo ajustes por encima de los informes oficiales. Uno de ellos es el caso de la lechuga, para la que el organismo estadístico nacional observó un incremento del 45,6% en los últimos tres meses, un salto que ya es alto pero que en Junín fue todavía mayor, llegando, en promedio, al 70%: así como a fines de octubre la capuchina se conseguía entre $69 y $89 el kilo, hoy cuesta de $100 a $160.

Hay otras frutas y verduras que tuvieron alzas importantes: un 50% la chaucha, un 45% el tomate redondo (el mismo porcentaje que reportó el Indec), 42% la naranja (49,5 fue el número oficial), 35% el pepino, 35% el pimiento rojo y 17% el verde, 30% el melón, 20% la zanahoria, lo mismo para los zapallitos redondos, 15% la remolacha y las berenjenas, y 11% la banana (17,2 para el organismo estadístico nacional).

Finalmente, hay frutas y verduras que mantuvieron y hasta bajaron su precio. Los que siguen igual en Junín en los últimos tres meses son: la cebolla (para el Indec subió un 28%), el kiwi, el repollo blanco y el colorado.

Asimismo, entre los que bajaron se encuentra la manzana un 10% (si bien este precio, para el Indec, es casi el mismo que hace tres meses, lo cierto es que en los últimos dos sufrió una baja del 8,6%), la ciruela un 12%, el limón un 50% (en el trimestre anterior había subido más de un 100%), la papa un 20% (más que el 8,8% que decreció según el Indec), la batata un 35% y el zapallo anco un 44%.

Alimentos

En el relevamiento hecho por Democracia se advierte que también hay alzas importantes entre los alimentos medidos en las góndolas de los supermercados, aunque no alcancen los parámetros de otros productos de carnicería o verdulería.

Entre los de mayor aumento, se encuentran los de heladera. La manteca tuvo un salto de alrededor del 40% en los últimos tres meses en las tiendas locales, mucho más que el 9,8% que midió el Indec.

El organismo estadístico nacional observó, además, un incremento del 20% en la leche de litro en sachet, una tendencia similar al 19,2% en esos productos de La Serenísima. En tanto, La Armonía, que está dentro del programa Precios Cuidados, tuvo una suba de un 7% en los últimos noventa días.

Para el yogur firme de 195 centímetros cúbicos el salto oficial fue del 5,7%, parecido a lo que se ve en las góndolas juninenses.

En cuanto a otros alimentos relevados, los fideos Matara-zzo avanzaron un 18% (para el Indec los guiseros subieron un 9,6%), el pack x 3 de Criollitas sufrió un aumento del 14% (las galletitas de agua lo habían hecho un 6% según el Indec), el azúcar Chango tuvo un salto del 14% (4,3% para el organismo estadístico) y la yerba Playadito un 7% (menos que el 11,8% oficial).

Hay que decir que hay productos, como el aceite, en los que se advierte una proliferación de segundas marcas que desplazaron prácticamente por completo de las góndolas a las más conocidas, al punto que es muy difícil conseguirlas. Además, puede haber faltante en determinados momentos, por lo cual hay tiendas que condicionan las compras a la adquisición de una limitada cantidad de unidades por grupo familiar, lo mismo que ocurre en otros casos, como el de la mayonesa.

Dispersión de precios

El relevamiento hecho por Democracia confirmó lo que viene mostrando en los anteriores: que sigue existiendo una gran dispersión de precios en Junín.

De acuerdo a su definición clásica, se habla de dispersión de precios “cuando en un mismo mercado las empresas venden simultáneamente un mismo producto a distinto precio”.

Esto se ve claramente en las verduras y las frutas. Así se puede encontrar el kilo de papas a $49 y a $79, es decir, un 61% de diferencia. Y hay más ejemplos. La lechuga capuchina está a $99 en una tienda y $159 en otra (61% de diferencia), el choclo puede costar $129 o $198 (53%), los zapallitos están a $99 y $149 (51%), los tomates cherry valen $299 en un lugar y $449 en otro (50%), la cebolla pasa de $55,90 a $79 (41%), y pimiento verde a $149 y a $199 (34%).

En cuanto a las frutas, se observa el ananá desde $79 hasta $169, una distancia del 114% entre uno y otro. También hay manzana red a $129 y a $249 (93% de diferencia), naranja a $99 y a $189 (91%), y kiwi a $399 y $499 (25%).

En los cortes de carne también hay diferencias: asado que cuesta $399 en un lado y $617 en otro (55%), matambre a $629 y a $874 (39%), o falda a $229 y a $317 (38%).

Por último, entre los alimentos, se observa que el yogurt La Serenísima firme por 190 gramos cuesta $86,50 en una tienda y $129 en otra, lo que da una diferencia del 49%; o la manteca La Serenísima por 200 gramos, que se ve a $155,25 en una góndola y a $207 en la de la competencia (33%).