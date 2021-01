El municipio atribuyó al “derroche” la escasez de agua en distintos barrios

La prolongada escasez de agua corriente, que en los últimos días, con las elevadas temperaturas, devino directamente en el corte total del suministro originó anteayer –como informó Democracia- la movilización de vecinos del barrio Municipal 144 viviendas, que salieron a las calles para exponer el reclamo ante las autoridades comunales.

Con todo, se trata de un problema grave, que no solo aqueja a este sector. Y a las complicaciones de afrontar el calor intenso de los últimos días sin agua se suman las dificultades para realizar una correcta higiene, justamente en un contexto de pandemia, en el que el lavado de manos es vital para evitar los contagios.

Guido Covini, director de Obras Sanitarias, afirmó en una entrevista con TeleJunín Noticias: “Estamos sufriendo una gran ola de calor, sequía y gran demanda de agua, como también una variación que hemos tenido en algunas perforaciones, que han llevado a esta situación. Tuvimos que ir a trabajar al barrio, aislar mediante el sistema de válvulas parte de este sector, empezar a cargar y tener presión”.

Sobre la escasez crónica de agua en algunas casas de la ciudad, el funcionario afirmó que como no todas las viviendas tienen tanque, y el tanque ayuda para que no haya un consumo pico y baje la presión abruptamente en la red, este es uno de los motivos de la escasez. “Está regido por ordenanza que las viviendas tienen que tener tanques para no generar sobreconsumo. Esta situación se da en gran parte de la ciudad y lleva a que cuando todos abrimos la canillas, que más o menos ocurre en las primeras horas de la mañana, al mediodía y a la noche, y usamos mucha agua, se eleva el consumo y la red sufre esta gran demanda”, explicó.

Muchas veces dejan la canilla abierta, dejan correr el agua, se utiliza para el llenado de piscinas clandestinas, para el riego de la calle, y eso genera un inconveniente en los barrios más altos, afirmó Covini.

Las diferencias entre un sector y otro y las variaciones en el suministro varían –señaló Covini- de acuerdo con la altura de los tanques y de los barrios, es decir que por la diferencia de altura de la red, en los sectores más elevados cuesta más que el agua llegue.

Respecto a las acciones para paliar esta problemática, el director de Obras Sanitarias dijo: “A propósito de esta situación (como la que se da en el barrio Municipal 144 Viviendas) estamos redireccionando algunos pozos de agua. Si bien la red está mallada, podemos ir haciendo algunas manipulaciones del flujo del agua e ‘inflar’ parte de la red donde cuesta más que llegue el agua cuando hay mucha demanda”.

Derroche de agua

Covini destacó que es importante el consumo responsable en toda la ciudad. “Tenemos 67 pozos activos, que para la cantidad de conexiones actuales -abastece cerca de 600 litros por habitante-, la presión mínima estaría garantizada. Pero cuando se genera escasez o falta de agua estamos teniendo derroche y exceso de consumo en otras zonas, donde muchas veces dejan la canilla abierta, dejan correr el agua, se utiliza para el llenado de piscinas clandestinas, para el riego de la calle y eso genera un inconveniente en los barrios más altos”, explicó.

Respecto a si se podrían hacer más pozos para abastecer la ciudad, el funcionario respondió que sí, que podrían hacerse estudios de la calidad del agua, puesto que no se puede conectar un pozo en malas condiciones. “Siempre es viable hacer más pozos, pero tampoco se trata de hacer una sobreexplotación del recurso hídrico, ya que es un recurso finito y tampoco vamos a seguir realizando perforaciones cuando no se necesitan”, dijo.

Recomendó que en estos momentos de gran demanda no se malgaste el agua sino usarla para los fines necesarios, no realizar vaciado y llenado de piscinas, sobre todo si son de uso clandestino, no tener bombas conectadas directamente a la red, porque eso está prohibido. “Hay que conectar la red a una cisterna y luego a una bomba para subirla en todo tipo de construcción, sea vivienda familiar o edificios”, afirmó.

También pidió a los industriales que estén conectados a la red evitar el derroche, que no se utilice el agua para regar calles, etc. “Todo este tipo de situaciones genera este gran inconveniente”, apuntó.

Baja cobrabilidad

Sobre la posibilidad de colocar más medidores de agua, el funcionario manifestó que es una alternativa viable. “Hoy tenemos muy poca cobrabilidad de tasas, y la tasa de obras sanitarias es por exceso de consumo, se computa por la superficie de la vivienda y si excedés cierto parámetro, en metros cúbicos, se cobra un exceso. Hoy vemos que no estamos cobrando ni siquiera el consumo básico en muchas viviendas, entonces lo que tenemos que hacer es una campaña de pago del consumo básico y aparte es una necesidad para nosotros porque con base en eso podemos ir mejorando el servicio.