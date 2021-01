Jorge Bonardi, presidente de la sociedad de fomento del barrio Municipal 144 Viviendas, sobre la falta de agua dijo que el problema sucede desde mediados de diciembre último, lo cual había sido alertado a Obras Sanitarias y a la Municipalidad. “No tenemos presión de agua corriente y hace dos días esto llegó al límite. Todas las casas tienen tanque de agua pero ya no tienen agua. Por las duchas no sale agua desde hace dos días y no tenemos respuesta que nos satisfaga o que nos dé tranquilidad para esperar por una solución al problema”, dijo el fomentista a este diario.

“Queremos que se comprometan, no queremos interrumpir más el tránsito”, apuntó, respecto al corte de calle que realizaron anteayer. “Los vecinos están cansados, desde mediados de diciembre falta el agua, se agravó más y ahora vamos a cualquier domicilio y no sale más que un hilito de agua”, apuntó.