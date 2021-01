La vacunación contra el Covid a policías y docentes empezaría antes de febrero

El doctor Jorge Herce, director de Región Sanitaria III, al ser consultado por Democracia, brindó información sobre la vacunación a la población en general. Una vez terminado de vacunar personal de salud, se empezaría a inocular a trabajadores esenciales que trabajan en las fuerzas de seguridad y en las escuelas, que padezcan patologías de riesgo frente al Covid-19.

“El objetivo es que se vacune todo el personal de Salud del sector público y privado de la región. En algunos lugares ya casi se ha completado pero en otros, falta un poco, depende de cada localidad”, dijo.

De acuerdo a lo expuesto, dentro del personal de salud se prioriza a aquellos que trabajan en las Terapias Intensivas, los más expuestos, en contacto con pacientes, los que trabajan en laboratorios y así, hasta llegar a inocular a todo el personal de salud.

“Todavía no hay fecha de cuándo se completaría la vacunación a todo el personal del área, pero estimamos que sería relativamente rápido, esta semana o la próxima”, dijo

El ascenso en el número de casos es relativamente rápido, hecho que nos preocupa

El Estado nacional ya compró las dos dosis, por lo tanto se van a aplicar ambas

Respecto a la mutación del coronavirus y la efectividad de la vacuna, con el paso del tiempo, el doctor Herce opinó que cuanto más circula el virus más posibilidades de producir mutaciones tiene. “Esto pasa con el virus de la Gripe, por lo cual se modifica la vacuna todos los años. En cuanto al Covid-19 es un virus que recién estamos empezando a conocer y, por ahora, las herramientas que tenemos son los cuidados que tome cada persona”, destacó.

Esenciales

Si de vacunación contra el Covid-19 se trata, el paso que sigue a personal de salud público y privado, es personal esencial, y dentro de ellos, los que tengan factores de riesgo.

Sobre las escuelas que podrían usarse para vacunar a la población, el entrevistado recordó que ha habido reuniones con autoridades educativas para hablar al respecto. “Se está estableciendo la logística para esas postas de vacunación que estimo se implementarían antes de febrero”, acotó.

“Es sumamente importante que la gente, tenga o no factores de riesgo, sea menor o mayor de 60 años, se inscriban en la página web: https://vacunatepba.gba.gob.ar/ o en la aplicación del teléfono celular”, dijo el doctor Herce.

Por distrito

Ante la acotación que en Junín hacían falta más que 450 vacunas porque había mucho más personal de Salud, el doctor Herce apuntó que habían recibido una primera partida que se distribuyó de igual modo en todos los municipios para empezar a trabajar con esta vacuna y establecer bien la logística. “Obviamente – dijo- en aquellos lugares donde hay más personal de salud, como Junín, vendrán más”.

Por el contrario, en aquellos lugares donde sobran las vacunas porque son pequeñas localidades, afirmó que las mismas se destinarán a personal esencial, por ejemplo de personal de seguridad que sean más vulnerables al virus.

“La idea es avanzar con las personas que tengan factor de riesgo. Dentro de los grupos esenciales, se empieza con los más expuestos, los de Salud. Luego se continuaría con los otros trabajadores esenciales que además tengan algún factor de riesgo”, detalló.

Los espacios

Cabe mencionar que el plan de vacunación contra el Covid- 19 es público, gratuito y optativo. En Junín el lugar de vacunación para personas que no sean del área Salud sería la Escuela de Educación Técnica N° 1 (Escuela Industrial).

“Se va a ir viendo la implementación, habrá que avanzar por grupos de edad y de riesgo. Es una logística compleja, que requiere una cadena de frío un poco más exigente que las vacunas habituales”, manifestó el doctor Herce.

Preguntado si había habido algún inconveniente con la vacuna y la cadena de frío que había que aplicar en territorio de la Región Sanitaria III, respondió que no. “Ya estábamos preparados para hacerlo, por eso es importante ir viendo con anterioridad todos los pasos. Lo último que queremos es perder vacunas, ninguna, sea contra el Covid-19 u otra”, aclaró.

Los mayores de 60

Respecto a la vacunación a mayores de 60 años, el doctor Jorge Herce dijo que los de esa franja etaria debían esperar un poquito más, como él mismo, que por ser mayor de 60 no se había vacunado, a pesar de ser personal de salud, siendo jefe de Región Sanitaria III.

Se va a tardar un tiempo largo en que toda la población pueda estar vacunada

“Los mayores de 60 se tienen que cuidar, tomar las precauciones para evitar el contagio y anotarse para vacunarse. Se está esperando la autorización de la Anmat que está evaluando la documentación que ya fue enviada. Supongo que en los próximos días vamos a tener esa habilitación, como todos los medicamentos que se utilizan en el país deben pasar primero por Anmat”, aclaró.

¿Una o dos dosis?

Ante el planteo de poner una o dos dosis de la vacuna Sputnik V, para llegar a más gente pero reducir la efectividad de la misma si se aplica una, el doctor Herce explicó que hasta el momento están establecidas las dos dosis, con la logística correspondiente para su aplicación y los sistemas de turnos previstos. “El Estado nacional ya compró las dos dosis, por lo tanto se van a aplicar ambas”, apuntó.

“Se sabe que la primera dosis genera una excelente respuesta inmune y que la segunda, aumenta un poco más, pero la importante es la primera dosis, por lo cual se evaluará respecto a la inmunidad que produce. La vacuna es sumamente efectiva, en realidad todas las que se están utilizando tienen gran capacidad de generar defensas en el organismo”, afirmó.

Más testeos

Sobre el creciente número de testeos y análisis de Covid-19, el doctor Herce manifestó: “Desde el Ministerio estamos distribuyendo tests de antígenos que son los tests rápidos, lo que permite hacer el diagnóstico en pacientes sospechosos, aquellos que tienen síntomas. Este test es un hisopado también, como el PCR”.

“Cuando da positivo, es claramente positivo; pero cuando es negativo no puede afirmar que sea negativo y siempre lo que hay que hacer, cuando el paciente tiene síntomas, una PCR. Ese es un método de diagnóstico rápido que está funcionando bien y que lo están usando todos los municipios de la región”, aseguró.

En cuanto al distrito de Lincoln, que cuenta con laboratorio propio, el jefe regional de salud dijo que el Municipio de Lincoln había montado un laboratorio para hacer PCR, con un método que se llama Neokit, que ahorra algunos de los pasos. “Es el único municipio de la zona que decidió incorporar esta tecnología”, apuntó.

“Para nosotros, para la región, esto significó un alivio importante y sobre todo un beneficio para los linqueños que además están pasando por un momento complicado. Ellos hace bastante que no mandan PCR para el laboratorio HIGA-Unnoba. Esto significa tener un accionar más rápido ante los casos positivos”, dijo

“Por más que se usen tests rápidos y que Lincoln esté haciendo sus propios PCR, hay una cantidad enorme de pedidos de hisopados, que hace que el laboratorio muchas veces tenga retraso. Por lo tanto buscamos alternativas como forma de aliviar el trabajo que no ha parado desde hace varios meses”, advirtió el doctor Herce.

Situación actual

“La situación epidemiológica actual es compleja. Hay un aumento en el número de casos en casi todos los distritos de la Región, especialmente en algunos como Lincoln y Chacabuco, es un poco más compleja, pero en general en todos los distritos, en Junín también, estamos viendo un incremento en el número de casos, en paralelo a lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y en toda la provincia, y en todo el país”, afirmó el jefe regional

“El ascenso en el número de casos es relativamente rápido, hecho que nos preocupa. Es una situación difícil, distinta a cuando empezó el brote en el interior provincial, con las salas de Terapia Intensiva casi vacías, en las localidades no había circulación de gente, no había casi accidentes, los centros de salud estaban operando menos, los hospitales mucho más desocupados. Ahora el ascenso de casos nos agarra en un momento en el cual la actividad es normal, la circulación es normal. Entonces, las terapias además de los pacientes afectados por coronavirus están los que habitualmente ocupan las terapias intensivas, como los politraumatizados”, apuntó.

Ante el agotamiento de los profesionales que están en las terapias intensivas y no tienen respiro porque siguen llegando casos graves a esas salas, el doctor Herce dijo: “Todos los trabajadores de la salud han hecho un esfuerzo enorme para continuar su labor en el tiempo. Por eso, es sumamente importante tener presente que cuando uno se cuida, no solo se cuida uno mismo sino a su comunidad y a la gente que uno quiere”.

Dos realidades

“A veces parece que hubiera dos mundos que ocurren en forma paralela – reflexionó el médico-: la realidad de los servicios de salud, que están trabajando sin parar hace muchos meses, con un nivel de exigencia enorme y, por otro lado, las fiestas, las reuniones, los festejos”.

“Me parece que hay que seguir pidiendo un esfuerzo solidario a todos para poder ir resolviendo este tema. Se va a tardar un tiempo largo en que toda la población pueda estar vacunada. No es un proceso rápido. Mientras tanto las medidas que tenemos para controlar una pandemia como esta, son las medidas de distanciamiento social, uso de tapaboca, lavado de manos, etc. cosas que no debemos dejar, porque estamos lejos de haber pasado la pandemia”, concluyó.