En lo que va de enero ya murieron 14 personas por coronavirus en Junín

La Secretaría de Salud del Municipio de Junín informó ayer que se registraron 86 nuevos casos de coronavirus en la ciudad y fallecieron tres hombres de 70, 85 y 69 años de edad.

Se analizaron 170 muestras en el laboratorio (9 no residentes) y de Junín, 98 resultaron negativas y 57 positivas. Además, se sumaron 29 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Los casos positivos corresponden a 44 mujeres y 42 hombres. De estos, 33 casos son por contacto estrecho, 2 pertenecen a personal de salud y 51 tienen nexo en estudio.



Actualmente hay 273 casos positivos activos en Junín y 9 no residentes. El número de aislados preventivos es de 556 y los sospechosos suman 413. Asimismo, hay 21 casos sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín), que corresponden a personas de Ascensión, Baigorrita, Bragado, Chivilcoy, Concordia, Ferré, Ameghino, Funes, Arenales, La Plata, Lincoln, Los Toldos, Mar del Plata, Pilar, Rosario y Vedia.

Con los tres fallecimientos informados, el número de decesos en Junín es de 165.

Además, recibieron el alta 75 personas de Junín y 5 personas no residentes que se encontraban bajo tratamiento en nuestra ciudad, y se consideran recuperadas.

