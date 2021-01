"Hay muchos factores y es irracional echarle la culpa a los jóvenes", aseguró Lombardi

A la espera de que el Gobierno Provincial brinde mayores definiciones respecto de las medidas de restricción de la circulación nocturna propuestas por Nación, desde el área de Seguridad del Municipio dijeron que se evaluarán los pasos a seguir una vez que se expida la Provincia.

No obstante los anuncios que se hagan, en la Ciudad los casos continúan en alza y preocupa la situación en los centros de salud –uno de ellos sin terapia, como es el caso de clínica Imec-, por el temor de que la situación continúe oprimiendo al sistema de salud y éste no pueda responder al rebrote que ya comenzó a evidenciarse, desde hace algunas semanas, no solo en la ciudad sino en el país y el mundo.

Las medidas siguen siendo las mismas, los cuidados son simples

Democracia dialogó con el doctor Carlos Lombardi, secretario de Salud del Gobierno de Junín, quien abordó la suba de casos, la situación de las camas de terapia, la vacunación y las restricciones propuestas por Nación.

Vacunación y testeo

“Estamos esperando lo que se va a anunciar desde Provincia”, aseguró Lombardi aunque reconoció que “como la situación es distinta en los diferentes sectores, creo que habrá variables”.

El secretario de Salud destacó que “estas medidas del gobierno apuntan a disminuir la actividad nocturna, las reuniones que suelen ser en números importantes”, pero aseguró a su vez que “no hay que estigmatizar a los jóvenes”, y que la suba de casos tiene otra cuestión que tiene que ver con “un comportamiento del virus y con que las actividades son más intensas” en esta época del año.

“La consecuencia del aumento del número de casos que se da en las localidades vecinas, con incrementos, se da también en el mundo y obedece a características del virus”.

En ese sentido refirió que “se habla de mutaciones virales ya que adquiere otra capacidad de trasmisión y es una forma de adaptación del virus. Hay muchos factores y es irracional echarle la culpa a los jóvenes”.

A su vez destacó, en referencia a las celebraciones de fin de año: “Venimos de reuniones que pueden haber favorecido la transmisión del virus”.

El profesional aseguró que se debe apuntar a las medidas y remarcó dos estrategias para buscar controlar la situación de la mejor manera posible.

“Una estrategia es la vacunación”, aseguró, y al no tener certeza de la cantidad de dosis que se dispondrán, se apuntó al personal de salud y personal con patologías.

“Otra estrategia es el testeo, aumentar los testeos”, aseguró, para poder aislar y evitar que se siga expandiendo.

Disponibilidad de camas

Consultado sobre un posible colapso del sistema de Salud ante la suba de casos y la disponibilidad de camas en los centros médicos, Lombardi refirió que “se está dando que una institución privada de Junín, por un problema logístico no está funcionando y nos achica el margen de camas disponibles”.

No obstante destacó que “si bien la ocupación es alta, la Región Sanitaria habla de un 50 y 70% de camas de terapia intermedia, intensiva y de internación de Junín”.

Y aseguró que “cada institución tiene su propia realidad”.

Pedido a la comunidad

Más allá de las disposiciones que pueda demarcar el gobierno provincial en las próximas horas, Lombardi volvió a pedir a la comunidad por la toma de recaudos para la prevención del virus.

“Tengo que pedir a la población, sobre todo a los jóvenes, que necesitan socializar, que lo hagan con prudencia y responsabilidad”.

“Las medidas siguen siendo las mismas, los cuidados son simples”, aseguró, “los que evitan que pongamos en riesgo a seres queridos y familiares. Pido la prudencia por favor y más que nunca apelar a esto”.