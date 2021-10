Lombardi dijo que siguen trabajando “como si estuviéramos en el pico de la pandemia”

El secretario de Salud del Gobierno de Junín, Carlos Lombardi, realizó una evaluación de la actual situación de la pandemia en Junín y destacó todas las medidas que el Municipio sigue implementando, no solo para la prevención y detección de casos de Covid, sino también para la recuperación de los pacientes que, luego del alta, sufren secuelas tanto físicas como psíquicas.

“Estamos ante una merma del número de casos que se da de manera sostenida desde hace algunas semanas. Ha disminuido no solo la cantidad de positivos diarios, sino también el número de activos, ya que, al ir dándose las altas con no tanta cantidad de positivos por día, esto nos permite bajar el número de activos”, destacó y agregó que “además, ha bajado la incidencia de internación tanto en las áreas críticas de terapias intensivas como en las áreas generales por Covid-19. De cualquier manera, seguimos trabajando como si estuviéramos en el peor momento de la pandemia. Esto no ha pasado, el virus sigue estando entre nosotros, en menor escala, pero sigue estando”.

Por ello consideró: “Debemos seguir cumpliendo con las medidas preventivas como el uso del cubrebocas, mantener el distanciamiento social y la higiene de manos, entre otras. Y cuando se habla de que está la posibilidad de no usar tapabocas al aire libre, se hace referencia a las personas que están solas o con algún familiar que forme parte de su burbuja", agregó.

"La estrategia de testeos fue fundamental, porque nos permitió identificar precozmente los casos que se dan como positivos y aislar a sus contactos estrechos para disminuir la circulación del virus. También continuamos con los seguimientos de los casos positivos y con el post Covid, que es central para nosotros. Además, sigue estando activo el complejo Pioneer para internación prehospitalaria y agregamos testeos para las entidades deportivas que quieran hacer un muestreo de los integrantes de sus planteos y conocer su situación”, expresó Lombardi.

“También hicimos lo mismo con los centros de jubilados cuando festejaron su día y con las elecciones y es algo que vamos a volver a repetir en las próximas del 14 de noviembre. Estamos trabajando a full con la pandemia y no bajamos los brazos, porque siempre existe la posibilidad de que haya un rebrote y más cepas diferentes y más complejas", agregó el funcionario y resaltó, además, el nivel de vacunados con los que cuenta Junín”.