Clubes con protocolos: habrá un horario para la colonia y otro para la pileta libre

Como anticipó ayer Democracia en su edición impresa, autoridades municipales recibieron a representantes de clubes y gremios para acordar los protocolos para el inicio de las colonias de verano y la temporada de pileta libre, que funcionarán en distintos horarios con el objetivo de respetar el distanciamiento por el Covid.

Luego de la reunión, Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno, afirmó: “Este es el paso inicial para poder activar no solo las colonias, sino también la natación y la pileta libre. Fue una reunión muy fructífera, ya que aprendemos un montón de los profesores. También estuvieron instituciones que no tienen colonias, pero sí socios que necesitan tener la posibilidad de nadar”.

“Muchísimos juninenses demandaron el comienzo de esta actividad, tanto chicos como mamás y papás que requerían que las piletas se activen porque ya son muchos meses de estar adentro. Por eso el intendente Pablo Petrecca tomó esta difícil decisión, siendo los primeros en la Provincia en abordar el tema de las colonias y las piletas libres. Fue un tema que se abordó muy seriamente y lo trabajamos de manera conjunta con muchos profesores”, afirmó la funcionaria.

Se establecerán límites de ocupación dentro de la pileta, para asegurar el distanciamiento de dos metros.

De Miguel destacó que a las colonias juninenses asisten unos 3 mil niños y niñas y generan unos 350 puestos de empleo para profesores. “Depositamos mucha confianza en los profesores de Junín, porque tienen compromiso y responsabilidad. Además, desde la Dirección de Deportes los vamos a estar apoyando, haciendo recorridas por cada club para constatar que se cumplan los protocolos y les estaremos brindando una capacitación con el área de Salud para que sepan cómo cuidarse y cuidar a los demás”, afirmó.

“Un desafío para todos”

Además, indicó: “Es un gran desafío para todos, pero tenemos mucha confianza en los profes ya que ellos nos vienen demostrando año tras año cómo se manejan. En la ciudad hay un gran número de chicos que va a las colonias, por eso todos debemos trabajar con responsabilidad. Nos vamos a volver a juntar cada quince días, pero todos saben que desde el municipio estamos a disposición siempre por cualquier consulta”.

Por su parte, el profesor José Sottile manifestó: “Es una gran felicidad, porque nos permite darles a los chicos la posibilidad de divertirse. Llevo más de 25 años trabajando en las colonias y esta será una temporada atípica. Por lo tanto, tenemos que apostar a la responsabilidad de cada uno, tanto de la familia como de los chicos, los profes y el municipio. Nos debemos cuidar para que todo funcione tal como lo pensamos para este momento”.

El director de Deportes, Claudio Yópolo, afirmó: “Es una satisfacción enorme y se llega a esto por el trabajo en conjunto que venimos haciendo desde hace más de un mes y medio con los profes. Es una gran responsabilidad para todos, pero estamos convencidos de que todo va a funcionar bien”.



Horarios separados

El presidente del club Banco Provincia, Gabriel Melo, confirmó a Democracia que abrirán la colonia y la pileta libre. “La colonia comienza al mediodía y se extiende hasta las 17, de lunes a viernes. Recién a las 17 se podrá ingresar a la pileta libre, porque la idea es no juntarlos”, señaló. “Sábados, domingos y feriados el predio funcionará de 11 a 20, porque esos días no hay colonia”, amplió.

“Se inaugura el 12 de diciembre la pileta y el 14 la colonia, y los precios aún no están definidos, nos falta una semana para terminar de definir todo”, manifestó.

Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), afirmó a Democracia: “A partir del miércoles próximo vamos a comenzar con las inscripciones. Vamos a brindar el servicio de colonia por la mañana, de lunes a viernes, y el servicio de pileta va a ser por la tarde, de lunes a lunes, con todas las medidas de prevención. El sábado 12 daríamos comienzo a la pileta y el miércoles 16, a la colonia de vacaciones. La inscripción se va a realizar en Saavedra 77, vamos a utilizar el espacio de Brotecitos, para que podamos tener un lugar acorde, para que la gente esté cómoda, y también vamos a habilitar un número de WhatsApp para informes y turnos de inscripción”.

Protocolos

Democracia tuvo acceso a los protocolos establecidos por el municipio y entre los puntos más salientes figura la obligación de higienizar y desinfectar los lugares comunes, como así también de contar con dispensadores de alcohol y jabón líquido para el lavado de manos.

En tanto, los vestuarios serán solo para cambiarse, por lo que no estará permitido el uso de las duchas.

En cuanto a los natatorios, se estipula un estricto control del cloro y el PH, análisis bacteriológico cada quince días, uso de antiparras en todas las actividades, uso del barbijo, además de la limpieza de las escaleras y las sillas entre cada turno.

Además, se establecerán límites de ocupación dentro de la pileta y en los alrededores, “para asegurar el distanciamiento de dos metros, manteniendo el cálculo de aforo de una persona cada 15 metros cuadrados”, indica el documento al que accedió este diario.

