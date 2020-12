Paso bajo a nivel: entre las expectativas y la necesidad de que mejore el tránsito

Días atrás, el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, publicó en redes sociales imágenes de las maquetas del proyecto del paso bajo a nivel que finalmente fue publicado en el Boletín Oficial.

La obra, que se construirá en el cruce ferroviario de calle Rivadavia es sin dudas un pedido de muchos juninenses a lo largo de la historia de la ciudad.

Democracia realizó una recorrida en la que consultó a vecinos y comerciantes de la zona pero también a referentes de sociedades de fomento para que den su visión sobre la obra que contará con ciclovías y un paso peatonal, según pudo conocer este medio.

Además, constará de una doble mano bajo a nivel y el cruce bajo nivel estará destinado al paso de vehículos particulares, colectivos, ambulancias y fuerzas de seguridad.

Una obra “muy esperada”

El presidente de la sociedad de fomento del barrio Villa Talleres, Osvaldo Ferrúa, aseguró que “es una obra muy esperada de hace muchísimos años. Sobre todo para los que estamos de este lado de las vías. Creo que sería una solución muy grande”.

A su vez, destacó: “No se si Rivadavia es el lugar pero depende de los estudios que hayan hecho. Habrá una comodidad para circular, sin que el tren obstaculice tanto a la persona que trabaja, como a una ambulancia, Bomberos, Policía, que tienen que dar una vuelta terrible. Es una obra muy grande, ojalá se haga y no quede ahí”.

Ferrúa consideró que “se va a intensificar el tráfico, pasará todo por Rivadavia. Junín está cada vez más grande y si bien nosotros estamos cerca de Primera Junta, a futuro se verá si no hace falta algo también en ese sector. Pero creo que sería beneficioso para Junín, al menos por lo que pude leer”.

Por su parte, Martín Sofía, presidente de la sociedad de fomento del barrio Ferroviario consideró que es “muy positivo” para el barrio y muchos sectores aledaños.

“Nos parece espectacular este tipo de obra para poder cruzar por ese sector, especialmente cuando hay trenes de carga, que entorpecen el tránsito. Sería una avenida sin demoras”.

A su vez, destacó: “No solo esa obra sería importante sino también poder abrir más calles, más accesos como calle Italia. Todos los que estamos a mitad de camino tenemos Rivadavia, Primera Junta o Alberdi y siempre quedamos en el medio. Creo que es muy positivo, no solo para el barrio sino para todos los sectores de este lado”.

También consideró que “sería bueno cambiar la playa de maniobras”.

Muchos vecinos de la zona ven con buenos ojos el proyecto, tal es el caso de Balbina Testa, de 37 años, que vive en el barrio Villa Belgrano.

“Creo que es muy importante. No sé si tal vez sea el momento, pero sí es necesario. Especialmente para el pase de las ambulancias, el trabajo de la Policía, los Bomberos”, destacó.

María Rosa Rossini, de 78 años, vecina del mismo barrio, coincidió en que es necesario.

“Lo veo bien el paso bajo a nivel. Hace todo más rápido para cruzar la ciudad. El otro día tenía un turno a las 15.10 y me sorprendió el tren a las 15.05 y hasta las 15,30 no pude llegar. Va a ayudar mucho a la ciudad”, destacó.

Por su parte, el comerciante Roberto Lucchessi, de 63 años, también aseguró que “es necesario para Junín. Es excelente para poder cruzar de un lado a otro de Junín. Yo soy del barrio Capilla de Loreto y tengo mi comercio en Villa Belgrano sobre Rivadavia. Lo veo bien para todos porque está muy dividido. Es un gran proyecto para Junín”.

Maga Tassara, de 51 años, vecina del barrio El Molino, entiende que es importante para la ciudad que pueda modernizarse y llamó a pensar también en proyectos sustentables.

“Creo que hay que modernizarse y por algo todas las ciudades del mundo tienen ciertas cosas. Me parece bien, aunque todavía no leí el proyecto a fondo”, advirtió.

A su vez, destacó que si bien es “interesante”, también “tiene que estar bien iluminado el bajo a nivel y con cámaras para la seguridad, si no, no sirve”.

Por su parte, Juan Carlos Screpi, presidente de la sociedad de fomento del barrio San Cayetano, aseguró que “es aceptable que se haga la obra, pero al ser de tal magnitud, uno piensa que hay tanto por hacer para Junín. Si es para el bien de la ciudad, bienvenido, pero creo que el aeródromo es más importante, especialmente por el tema salud”.

“Se moderniza la ciudad”

Dante Castro, vecino de Villa Belgrano consideró positivo el proyecto: “Lo veo muy bien, está perfecto”.

Y destacó las ventajas en cuanto al tránsito ya que “cuando pasa un tren se genera mucho amontonamiento de autos y motos y luego salen todos juntos. Eso es un verdadero peligro”.

A su vez destacó que con la obra “se modernizará la ciudad”.

Por su parte, Mirta Maulini coincidió en que es un buen proyecto: “Estoy de acuerdo, he visto las fotos. Y creo que va a ayudar al tránsito también”.

María Cristina D’Ambrossi, si bien vive en el barrio El Triángulo, trabaja en la zona y asegura que le cuesta mucho cruzar Rivadavia.

“Para mí sería muy positivo. Y lo veo bien para mis nietos el día de mañana cuando se empiecen a manejar solos en la ciudad”, destacó.

“Y en Primera Junta no vendría mal también algo porque es muy peligroso”, sugirió.

Para el taxista Norberto Aguilar, “es una obra importantísima”.

“Hace muchísimo que debería estar hecha porque agilizaría mucho, especialmente por el tema de los trenes de carga, que cuando hay demora perjudica a los clientes”, aseguró.

“Si se concreta la obra sería espectacular. Unificaría también la ciudad y quedaría muy bonito, según lo que se ve en las maquetas. Una buena vista y moderna”.

Más sobre el proyecto

Por debajo de los puentes ferroviarios se prevé una calzada doble mano con un ancho por carril de 3,30 metros, con un separador central de 1,50 metros de ancho. Y tendrá 4,10 metros de altura. Para la circulación peatonal se proyectan escaleras y una pasarela mediante rampas para personas con movilidad reducida que se desarrollan en coincidencia con la ciclovía, que contará con un ancho de 1,90 y la pasarela peatonal 1,50 metros. El sistema de alumbrado público comprende la iluminación de la avenida y las rampas. En el túnel habrá una iluminación diurna y nocturna. La iluminación diurna estará compuesta reflectores ubicados bajo los puentes ferroviarios, peatonales y viales que forman el techo del túnel propiamente dicho. Se colocarán balizas intermitentes herméticas en el extremo del acceso al túnel con el pórtico de acceso y la señalización vial correspondiente.

Durante la etapa de ejecución de la obra, se contemplará un plan de desvío y señalización de tránsito que disminuya y facilite la circulación a los transeúntes. Los trabajos en zonas de vías se realizarán sin interrupción del servicio. Según se informó, la obra será ejecutada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) Sociedad del Estado, una empresa dependiente de la cartera nacional que está a cargo del juninense Mario Meoni.

En rigor, se trata de un proyecto nuevo, realizado por profesionales y técnicos de la ADIF y que se financiará con recursos del Estado nacional.

Según información obtenida por Democracia, el monto total estipulado para la obra es de $943.524.444 y el plazo calculado para la finalización es de 730 días corridos. El 10 de diciembre se procederá a la apertura de sobres de la licitación.