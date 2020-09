Taxis y remises trabajan sin limitación de horarios y retoman viajes al AMBA

Luego de una reunión mantenida con autoridades del Gobierno de Junín, se llegó a un acuerdo con representantes del sector de taxis y remises para que puedan trabajar sin limitación horaria y tengan la posibilidad de retomar los viajes hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Destacan el acatamiento por parte de los conductores a las restricciones impuestas en su momento, como también el gran compromiso en la implementación de los protocolos correspondientes.



Al finalizar el encuentro, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano, señaló: "En el día de ayer (por el jueves) nos entregaron el petitorio frente a la Municipalidad y, tal como prometimos, hoy (ayer) se llevó a cabo la reunión. Quiero agradecer por el gran compromiso que han tenido de no viajar hacia Buenos Aires, si bien no hubo ningún papel firmado, fue un pacto de caballeros en el que ellos nos dieron su palabra y la cumplieron a rajatabla”.



“A partir de ahora, van a tener la posibilidad de realizar este tipo de viajes con los protocolos correspondientes, con los cuidados y las medidas de seguridad que fueron habladas”, dijo Olmedo y añadió que también “van a poder trabajar sin limitación horaria en la ciudad de Junín”.



En tanto, Claudio Da Pieve, representante de taxistas, expresó: "Estamos contentos por volver a contar con esta opción que teníamos relegada, que nos quitaba ingresos y nos generaba pérdida de clientes. Hoy por hoy, con todos los cuidados debidos, podemos volver a viajar y restablecer lo que en su momento se había perdido”.



A su vez, Luciano Roson, portavoz de los remiseros locales, manifestó: "Con Mario hemos mantenido siempre un diálogo abierto y le habíamos presentado un petitorio con ciertos puntos que son fundamentales para nuestro trabajo, sobre todo en cuanto a la flexibilización horaria y la posibilidad de viajar hacia las zonas que antes no podíamos”.



“Desde el primer día que se declaró la pandemia, todos los conductores implementaron todas las medidas de cuidado y los protocolos sanitarios”, concluyó.

--

--> ¿Queres vender algo? Publica en Qué Destacados