Los juegos de mesa reviven en esta cuarentena para disfrutar en familia

Sin dudas el inicio de la cuarentena, allá lejos y hace tiempo, llevó a muchos padres a pensar la mejor manera de sobrellevar las extensas horas en casa. Claro que, en un principio, el uso de la tecnología fue casi la única opción –y para muchos lamentablemente lo sigue siendo-, pero por suerte otros se volcaron a la búsqueda de opciones de encuentro, diálogo y juego compartido al optar por los juegos de mesa.



Para algunos jugueteros, tal vez no habría ocurrido si no hubiera sido por la pandemia y la obligación de permanecer confinados en casa la mayor parte del tiempo, pero lo cierto es que juegos que niños y jóvenes ni siquiera conocían hoy se despliegan en las mesas para disfrutar unas cuantas partidas en familia.





“Reflotaron todos”

Ya en la pasada fecha del Día del Niño, el dato era clave: “Hubo muchas ventas de juegos de mesa y también didácticos”, tal como lo aseguraban desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete.

Jaqueline, de la juguetería Babilonia, aseguró a Democracia que los juegos de mesa “reflotaron todos, incluso al punto de que estuvimos sin rompecabezas”.



Al hablar de juegos de mesa menciona: “Ludo Matic, El juego de la Oca, El Estanciero, más los nombres nuevos. Y no solo se llevan los juegos para los chicos, también para los padres”, aseguró.



Por su parte, Norma, de La Reina Batata, aseguró que los más solicitados son “los juegos de palabras, El Juego de la vida, Crisis, Taboo y el Burako, que es un clásico, siempre pedido”.



No obstante, destacó las dificultades de muchas empresas que no están produciendo y se complican a veces las entregas.

Dejar las pantallas

El uso y abuso de las tecnologías tuvo su pico en esta pandemia en la que todos los especialistas aconsejaron y aconsejan limitar el uso a lo mínimo indispensable.



Claro que la escuela para los chicos y el trabajo para muchos adultos volvió necesario el uso de los celulares, tablets y computadoras, pero en verdad en muchas casas se buscan distintas formas de frenar ese uso excesivo con otras actividades. Es decir, que la escuela y el ocio no dependan del mismo dispositivo.



Norma considera que sin dudas los juegos de mesa “son una opción para los chicos que están con las computadoras todo el día”.

Para Jaqueline, “ya sea por trabajo o colegio, la gente está mucho con la pantalla, entonces tratan de elegir juegos para no estar en la computadora o siempre mirar series. Se trata de buscar los tiempos para comer, compartir”, y asegura: “Muchos los han descubierto y creo que sin pandemia no habrían conocido muchos de esos juegos”.

